Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (Europa Press)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro será sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para “reforzar” el bloqueo del nervio frénico, una intervención orientada a controlar las crisis persistentes de hipo que padece desde hace meses, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Se trata de la tercera intervención en apenas cuatro días. Las dos anteriores, realizadas el sábado y el lunes, consistieron en bloqueos parciales del nervio frénico derecho e izquierdo, respectivamente. Sin embargo, los episodios de contracciones involuntarias del diafragma reaparecieron este martes por la mañana, de acuerdo con el testimonio público de Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del ex mandatario.

Michelle Bolsonaro señaló que los episodios se prolongaron hasta la tarde, lo que llevó al equipo médico a optar por un “refuerzo del bloqueo del nervio frénico”. El ex presidente permanece internado en un hospital privado de Brasilia, adónde ingresó el pasado 24 de diciembre con autorización judicial.

Inicialmente, Bolsonaro fue hospitalizado para someterse a una cirugía por una hernia inguinal bilateral, intervención realizada el día de Navidad. Según el parte médico difundido por la familia, la evolución de esa operación ha sido favorable, aunque el foco clínico se desplazó rápidamente hacia las crisis de hipo, que se intensificaron durante el postoperatorio.

Los médicos atribuyen estos episodios a secuelas de las múltiples cirugías abdominales a las que Bolsonaro fue sometido desde septiembre de 2018, cuando recibió una puñalada durante un acto de campaña electoral. Desde entonces, el ex jefe de Estado ha pasado por al menos una decena de procedimientos relacionados con ese ataque.

El Dr. Brasil Caiado habla junto al Dr. Mateus Saldanha durante una conferencia de prensa después de que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se sometiera a una cirugía para tratar el hipo, mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado, en un hospital de Brasilia, Brasil, el 29 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mateus Bonomi)

El cuadro médico se produce en un contexto judicial delicado. El 11 de septiembre pasado, la Corte Suprema condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por liderar un complot destinado a desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022 y mantenerse en el poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre, el ex mandatario cumple la condena en dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. La ley brasileña permite traslados hospitalarios con custodia y autorización judicial, como en este caso, pero no implica una modificación automática del régimen de detención.

La defensa de Bolsonaro ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le conceda la prisión domiciliaria por razones humanitarias, argumentando un deterioro sostenido de su estado de salud. No obstante, el Supremo Tribunal Federal ha rechazado hasta ahora todos los recursos presentados, al considerar que la atención médica puede garantizarse bajo custodia estatal. Además, el ex mandatario intentó quitarse la tobillera electrónica, por lo que las autoridades creen que pudo haber un intento de fuga.

El caso mantiene alta visibilidad pública en Brasil, donde la figura del ex presidente sigue polarizando el debate político. Mientras sus aliados insisten en que su estado de salud justifica un trato excepcional, los magistrados han reiterado que la gravedad de los delitos por los que fue condenado y el riesgo institucional asociado al intento de ruptura democrática pesan más que las consideraciones humanitarias invocadas.

La nueva intervención médica, prevista para este martes, será evaluada en las próximas horas por el equipo tratante. Su resultado podría incidir en futuros pedidos de la defensa, aunque por ahora el marco judicial permanece inalterado y el expresidente continúa cumpliendo su condena bajo custodia federal.