América Latina

Jair Bolsonaro se sometió a una nueva cirugía para tratar su crisis de hipo

Su esposa Michelle informó que la intervención fue exitosa y que el ex mandatario permanece internado, en recuperación

Guardar
Jair Bolsonaro fue sometido a
Jair Bolsonaro fue sometido a un bloqueo del nervio frénico en Brasilia para tratar crisis de hipo persistentes (Reuters)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sometido a una nueva intervención médica en Brasilia para controlar las crisis de hipo que lo afectan desde hace meses, según confirmó su familia y fuentes médicas.

La operación, realizada el sábado en el hospital privado DF Star, consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico, una técnica utilizada en casos en que el hipo se vuelve resistente a los tratamientos convencionales.

Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario, informó que la intervención fue exitosa y que el paciente se encuentra en recuperación. La familia señaló que la salud de Bolsonaro está comprometida por la fatiga extrema asociada a las crisis de hipo, que han alterado su descanso nocturno y su estado general.

Michelle Bolsonaro confirmó que la
Michelle Bolsonaro confirmó que la operación realizada a su esposo resultó exitosa (Reuters)

Además, el equipo médico programó un procedimiento similar para el lunes, en el lado opuesto del nervio, con el fin de lograr un alivio más completo de los síntomas.

El cardiólogo Brasil Ramos Caiado explicó a EFE, que las crisis han provocado agotamiento en el expresidente.

El profesional relató que, pese a los cambios en la medicación para el hipo y el reflujo gastroesofágico, la condición persistió y obligó a intervenir nuevamente. La noche del viernes, Bolsonaro sufrió un episodio severo que le impidió dormir, lo que motivó su ingreso hospitalario y la evaluación de nuevas estrategias clínicas.

El exmandatario sigue inhabilitado para
El exmandatario sigue inhabilitado para ejercer cargos públicos y disputar elecciones hasta 2060 (AP Foto/Luis Nova, archivo)

El hospital DF Star comunicó oficialmente que el equipo médico eligió la técnica de bloqueo del nervio frénico tras descartar otras alternativas y ante la falta de respuesta a los tratamientos farmacológicos. Este método se reserva para pacientes que no mejoran con medicamentos tradicionales y presenta riesgos, como posibles dificultades respiratorias, dada la función de ese nervio en el control del diafragma.

En la actualidad, Bolsonaro permanece internado bajo observación, cumpliendo el proceso de recuperación postoperatoria. El cardiólogo Caiado indicó a CNN que no hay una fecha precisa para el alta hospitalaria; la expectativa apunta a una internación mínima de 48 horas, con posibilidad de extenderse hasta siete días, según la evolución clínica.

El ingreso hospitalario y la cirugía sucedieron durante una salida temporal de prisión, autorizada por el juez Alexandre de Moraes, quien permitió que el ex jefe de Estado recibiera atención médica especializada fuera del centro de detención.

Alexandre de Moraes autorizó la
Alexandre de Moraes autorizó la salida temporal de Bolsonaro de prisión para recibir atención médica (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses por liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

El exmandatario, capitán retirado del Ejército, permanece privado de libertad desde finales de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en la capital brasileña. Además de la condena penal, la justicia electoral brasileña lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y disputar elecciones hasta 2060.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilJair BolsonaroBrasiliasalud de BolsonaroÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Chile lanzó su mayor empresa público-privada para la explotación de litio

NovaAndino Litio manejará todos los activos, permisos y equipos necesarios para el negocio en el Salar de Atacama hasta 2060

Chile lanzó su mayor empresa

Una avioneta cayó en el mar de Copacabana mientras realizaba un vuelo publicitario

Hasta la tarde de este sábado, las autoridades de Río de Janeiro no habían confirmado la cantidad de ocupantes ni el estado de los tripulantes

Una avioneta cayó en el

Rodrigo Paz conformó la alianza política “Patria” con la inclusión del histórico MIR, espacio liderado por su padre en Bolivia

Con miras a las elecciones autonómicas, la agrupación del presidente y otros frentes conformaron un nuevo bloque. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del ex jefe de Estado y padre del actual mandatario, había perdido la personería jurídica hace 20 años

Rodrigo Paz conformó la alianza

El Supremo de Brasil ordenó la prisión domiciliaria para diez condenados por golpismo tras el intento de fuga del ex jefe policial

La decisión adoptada por el juez Alexandre de Moraes afecta a condenados cuyos procesos judiciales aún se encuentran en fase de apelación; estas personas cumplían medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica, pero ahora deberán permanecer recluidas en sus domicilios

El Supremo de Brasil ordenó

Bukele destacó la recuperación del Centro Histórico de San Salvador tras años azotado por la violencia: “Es una muestra del renacimiento de El Salvador”

En su mensaje con motivo de la Navidad, el presidente recordó que el área central de la capital estuvo durante décadas asociada con el deterioro, la inseguridad y la presencia de pandillas

Bukele destacó la recuperación del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vigilante fue atacado a puñal

Vigilante fue atacado a puñal por presuntos ladrones al intentar evitar un robo en Bucaramanga: denunció omisión de la Policía

Temblor en México hoy: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Veracruz

Juan Pazo, exdirector de ARCA, defendió la ley de inocencia fiscal: “No hay nada más democrático”

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Veracruz

Pullaro criticó el Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso: “Para reparar rutas en todo el país tienen menos presupuesto que nosotros en Santa Fe”

INFOBAE AMÉRICA
Elevado en Málaga el plan

Elevado en Málaga el plan territorial de emergencia de Protección Civil a fase emergencia

Canadá anuncia alrededor de 1.500 millones de euros para Ucrania "para apoyar una paz justa y duradera"

China y EEUU aplauden el acuerdo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania: “Desea estar presente en las familias que sufren”

River Plate cierra 2025 como el equipo con mayor promedio de espectadores del mundo, según Transfermarkt

ENTRETENIMIENTO

“One Way or Another”, la

“One Way or Another”, la oscura historia detrás del hit de Blondie

La dura crítica de James Cameron a “Alien 3”: “Fue la decisión más estúpida”

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard

Jamie Lee Curtis agradeció a su madre por no dejarla audicionar para “El exorcista” a los 12 años

La familia de Chevy Chase reveló detalles de los dramáticos días en los que estuvo al borde de la muerte: “Básicamente resucitó”