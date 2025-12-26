América Latina

Ola de calor histórica en Brasil: récords de temperatura y riesgo para millones de ciudadanos en San Pablo y Río de Janeiro

El fenómeno afecta también al suministro público y agrava la presión sobre los servicios esenciales

Río de Janeiro alcanzó una sensación térmica de 41℃, saturando hospitales por golpes de calor (EFE)

La alerta roja por una ola de calor sin precedentes sigue vigente en los estados de San Pablo y Río de Janeiro, donde las temperaturas superan hasta en 5°C (9°F) los valores habituales para la época.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) oficializó el viernes la extensión de la advertencia de gran peligro para toda la región sudeste de Brasil, una medida que abarca a más de 1.000 municipios y se mantendrá, al menos, hasta el lunes 29 de diciembre.

La decisión de elevar el nivel de alerta se basa en registros históricos. El jueves, en la capital paulista, los termómetros marcaron 35,9°C (96,6°F) en la estación del Mirante de Santana, la temperatura más alta del año en la ciudad y la mayor en un mes de diciembre en seis décadas, como corroboró CNN Brazil.

Luego, en el caso de Río de Janeiro, la sensación térmica llegó a 41°C (105,8°F), lo que incrementó la afluencia a las playas y ejerció presión adicional sobre el sistema de salud pública.

La ola de calor en Brasil ya es considerada la más intensa de la década por los expertos meteorológicos (EFE)

De acuerdo con el último boletín del Inmet, la ola de calor afecta también a áreas de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais y Espírito Santo. Un total de 1.284 municipios permanecen bajo vigilancia por temperaturas extremas, con índices de humedad relativa del aire entre 30% y 45%, lo que configura un periodo seco con potencial impacto sobre la salud de la población.

Bajo este contexto, el gobierno regional de São Paulo emitió un llamado urgente a sus 46 millones de habitantes para reducir el consumo de agua de forma inmediata. Las autoridades informaron que algunas zonas experimentaron un aumento de hasta 60% en la demanda, situación que afecta directamente el nivel de los embalses que abastecen al área metropolitana.

Las temperaturas extremas provocaron un aumento en los casos de estrés térmico y desmayos (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)

En Río de Janeiro, el calor extremo generó un aumento notable en las consultas médicas por síntomas como mareos, debilidad y desmayos. La Secretaría Municipal de Salud contabilizó 973 atenciones potencialmente relacionadas con el calor entre el 23 y el 24 de diciembre. Además, se notificó un incremento de los casos de quemaduras solares y de estrés térmico, especialmente en niños y mayores.

La masa de aire caliente y húmedo que domina el sur, centro y oeste de Brasil impide el avance de frentes fríos y mantiene condiciones de sequedad ambiental en gran parte del territorio, como explicó el Inmet a O Globo.

Las previsiones meteorológicas para los próximos días anticipan la continuidad del episodio de calor intenso, con valores máximos de 34°C (93,2°F) en São Paulo, 41°C (105,8°F) en Río de Janeiro y 34°C (93,2°F) en Belo Horizonte. En Vitória, Curitiba y Florianópolis, las temperaturas oscilarán entre 31°C (87,8°F) y 34°C (93,2°F).

São Paulo registró la temperatura más alta en diciembre en 60 años (Reuters)

(Con información de EFE)

