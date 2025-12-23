Santiago Peña fijó como objetivo de Paraguay para 2026 conseguir el tercer grado de inversión

Santiago Peña, presidente de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó que la meta de su Gobierno para 2026 consiste en alcanzar el tercer grado de inversión para el país. Paraguay ya recibió esta calificación crediticia de las agencias Standard & Poor’s y Moody’s.

Al ser consultado por periodistas, Peña manifestó que buscarán lograr “el triplete, el tercer grado de inversión”.

“El único que nos falta es el de Fitch y creemos que se va a dar en el año 2026”, declaró el mandatario tras participar en Asunción de la III Reunión de Jefes de Misión de las Representaciones Diplomáticas y Consulares del Paraguay.

El presidente subrayó que el grado de inversión de Standard & Poor’s recientemente alcanzado “no es un punto final”, sino “de inicio”, y anticipó que estas calificaciones favorecen “a acelerar la toma de decisiones por parte de los inversionistas”.

Agregó que en 2026 buscarán “ir por más”.

“En el 2026 vamos a arrancar el año con todo, para que el resultado sea mejor, para que el crecimiento sea más del 6%”, afirmó Peña sobre las proyecciones de crecimiento para 2025.

Asimismo, mencionó la implementación del plan "Paraguay 2X“, cuyo objetivo es duplicar el PIB en la próxima década, a través de un crecimiento anual del 7%.

El ministro de Economía y Finanzas del país sudamericano, Carlos Fernández, señaló la semana pasada que Standard & Poor’s elevó la calificación soberana de Paraguay a BBB- con perspectiva estable, destacando las reformas del Gobierno, la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y las perspectivas de crecimiento del país.