Piden pena de cuatro años de cárcel para una corredora de bolsa acusada de estafar a sus clientes en Uruguay

La empresaria Sara Goldring enfrenta la pena máxima por este tipo de delito. Está señalada por una maniobra financiera en la que se utilizó el dinero de ahorristas en provecho propio y ocultarles información

Sara Goldring, corredora de bolsa
Sara Goldring, corredora de bolsa imputada por apropiación indebida en Uruguay

La corredora de bolsa uruguaya Sara Goldring vio cómo el saldo en las cuentas de sus clientes se desplomaba y decidió esconder esa información. Fue en 2022 que la empresa informó que enfrentaba pérdidas millonarias y una investigación reveló que utilizaba fondos de algunos inversores para compensar las pérdidas de otros.

La desvalorización estaba explicada, de acuerdo a su versión, por la debacle que tuvieron durante la pandemia las acciones de empresas que cotizaban en Nasdaq. Y el ocultamiento de esta información llevaron a que Goldring esté imputada por apropiación indebida y ahora deba enfrentar la máxima pena para este delito: cuatro años de prisión.

Así surge de la demanda acusatoria que presentó la Fiscalía de Lavado de activos contra Goldring, por su actuación al frente de la corredora Custodia Valores Mobiliarios (CVM). Según la demanda, informada por El País, el fiscal que sigue el caso, Enrique Rodríguez, concluyó que la empresaria se apropió en forma indebida de USD 21 millones que pertenecían a los ahorristas.

Ciudadanos caminan frente a la
Ciudadanos caminan frente a la sede de la Bolsa de Valores de Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Sin embargo, del total del efectivo que debía estar disponible al cierre de la operación solo estaba el 0,7%.

Por este motivo, la Fiscalía uruguaya pide que Goldring sea condenada a cuatro años de prisión. Es que, de acuerdo a la investigación de Fiscalía, la corredora de bolsa utilizó el dinero que le confiaron sus clientes para cubrir los perjuicios económicos que se habían generado por otros inversores.

Así lo argumentó el fiscal: “Se apropió del dinero que le fue confiado por parte de las víctimas con la obligación de hacer un uso determinado (llevar adelante inversiones en operaciones de bolsa y productos financieros), en la medida en que lo empleó con otra finalidad (solventar perjuicios económicos de otros inversores), convirtiéndolo en su provecho propio, desde que ello le permitió cobrar comisiones, mantener la imagen de que la empresa funciona, evitar la corrida y pérdida de clientes de su cartera, así como, en beneficio de un tercer haciéndose cargo de las pérdidas de otros sujetos, incumpliendo de esta manera, con la obligación asumida”.

¿Cómo fue la maniobra? La corredora se amparó en el mandato de libre administración que le habían dado los clientes para vender opciones de put para la cartera de clientes que tenían un perfil agresivo, informó tiempo atrás el semanario local Búsqueda. En los bancos del exterior operaba a través de la modalidad de “cuenta ómnibus” –de varios clientes–, una práctica habitual en el mercado.

Fiscalía pide pena de cuatro
Fiscalía pide pena de cuatro años para corredora de bolsa que se apropió del dinero de clientes

La venta de puts es una operación que implica que el comprador adquiere el derecho pero no la obligación de vender un activo, que en este caso eran acciones de empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Se trata de una operación que implica un riesgo alto porque, si bien pueden generar importantes beneficios, si el precio de las acciones baja más allá del valor acordado previamente pueden haber grandes pérdidas.

Pero, según el relato del fiscal consignado por El País, los clientes que tenían posiciones en la cuenta ómnibus y que no habían invertido en operaciones put, vieron afectados sus valores porque fueron utilizados “en forma indebida e inconsulta por la acusada para solventar las pérdidas sufridas por los clientes”.

Los ahorristas nunca se enteraron de esto. De hecho, sus estados de cuenta nunca reflejaron “las pérdidas ni la realidad económica de cada inversor”, que no pudieron tomar decisiones ante las grandes pérdidas. De hecho, Goldring declaró en la Fiscalía que ocultó la información a los clientes para evitar una corrida.

Según la investigación fiscal, la empresa no informó “correctamente a sus clientes los precios reales de sus activos financieros”: adulteraba el valor de los puts y les hacía creer que tenían una cantidad mayor de dinero.

“La imputada ordenó a sus empleados que tergiversen los estados de cuenta que se les enviaba a sus clientes, para que estos no advirtieran las considerables pérdidas que sufrían”, dice la demanda acusatoria.

