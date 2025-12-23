Nochebuena y Navidad a oscuras en Cuba: los apagones no darán tregua en las fiestas

Los apagones no dan tregua a Cuba en las fiestas

Los apagones no van a dar tregua a Cuba en estas festividades, con prolongados cortes pronosticados por todo el país que van a dejar a oscuras a millones de cubanos durante la cena de Nochebuena y el feriado de Navidad.

El pronóstico de cortes de la estatal Unión Eléctrica (UNE) para esta semana en La Habana resultó un mazazo, especialmente en el bloque 1, una de las seis áreas en que está dividida la capital para repartir los apagones.

La distribución de tiempo sin corriente era similar a la del resto de bloques -una previsión de entre ocho y diez horas al día, aunque es habitual que en la práctica sean más-, pero a las decenas de miles de habaneros en ese bloque les va a tocar quedar a oscuras de 9 a 12 de la noche del 24 de diciembre, Nochebuena.

Una persona caminando por una calle sin electricidad en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Personas caminan por una calle adornada con luces de Navidad este domingo, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Y La Habana es el territorio que menos sufre los apagones en el país, por su condición de capital, su concentración de infraestructuras económicas y políticas, y -también- porque sus pobladores tienden más rápidamente a la protesta. La situación es notablemente peor en el resto de la isla.

La UNE indicó que las provincias orientales de Las Tunas y Guantánamo operaban “bajo la máxima capacidad apagable”, mientras que en Granma (este) reconoció que el municipio de Cerámica Roja llevaba sin corriente 19 horas.

En Ciego de Ávila (centro) la UNE escribió en redes sociales que, allá donde se restableciese el servicio, se podría disponer de un estimado de hora y media de corriente, dependiendo en todo caso de las condiciones generales.

Una persona descansa en un balcón con adornos de Navidad (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Situación crítica

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra en una situación crítica: uno de sus dos pilares, las centrales termoeléctricas, se averían con frecuencia porque están obsoletas; y el otro, los motores de generación, tienen un déficit crónico de diésel y fueloil por falta de divisas para importarlos.

Este lunes cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica estaban paradas por avería o mantenimientos. Y entre las 8 y las 9 de la mañana dos más salieron del sistema de forma imprevista por fallos técnicos.

Así, según estimaciones de la agencia de noticias EFE basadas en los escasos datos públicos disponibles, aproximadamente un tercio de la capacidad termoeléctrica instalada en el país estuvo realmente operativa este lunes (una variable que no puede cambiar de forma significativa a corto plazo).

Por otra parte, 95 centrales de generación distribuida (motores) y la central de fuel de Moa (este) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil), mientras que una decena de motores están parados por falta de lubricante.

Es probable además que la situación en este aspecto empeore por la presión militar de EEUU sobre la flota fantasma de Venezuela (que, entre otros, surtía a Cuba), y por el descenso de los envíos de combustible desde México.

Infrafinanciación y sanciones

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

El ministro de Energía y Minas del régimen cubano, Vicente de la O Levy, aseguró recientemente que para el próximo año podía esperarse que la crisis energética nacional mejorase tan solo “ligeramente”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11% en los pasados cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo.

Atizan asimismo el descontento social en un país sumido en una grave crisis con múltiples facetas y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años en la isla.

El disidente cubano José Daniel Ferrer (AP Foto/Marta Lavandier)

José Daniel Ferrer deja la presidencia de uno de los mayores colectivos opositores

En otro orden, el histórico disidente cubano José Daniel Ferrer confirmó a EFE este lunes que no va a estar presente en la nueva ejecutiva del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la principal plataforma transversal de la oposición isleña.

Ferrer, que hasta ahora presidía la organización, explicó que recientemente solicitó al CTDC nuevas elecciones y renunció “a todos sus cargos”.

Argumentó que el objetivo era que sus actividades opositoras una vez en el exilio (que definió como “no violentas en un sentido amplio”) no colisionen con las acciones que lleva a cabo este colectivo, centrado principalmente en propuestas legales.

Enfatizó que, sin embargo, continuará como miembro del CTDC: “Seguimos siendo hermanos y apoyo las acciones del consejo”, afirmó a EFE el histórico opositor.

Agregó que su actividad opositora está ahora centrada en “movilizar” la “actividad política, social y humanitaria” dentro de la isla; así como en establecer un “censo” de disidentes dentro y fuera de la isla, con el objetivo de tratar de organizar unas primarias de la oposición y conformar un “frente común”.

La CTDC dio a conocer este lunes en un comunicado la nueva composición de su ejecutiva para el período 2026-2028, que asume formalmente el 10 de enero, tras una votación interna celebrada en los días previos.

El opositor Manuel Cuesta Morúa será el nuevo presidente, con cuatro vicepresidentes dentro de Cuba (Osvaldo Navarro, Juan Alberto de la Nuez, Marthadela Tamayo y Félix Navarro -en prisión-) y dos vicepresidentes en el exterior (Elena Larrinaga e Iris Ruiz).

(Con información de EFE)