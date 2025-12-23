Elecciones en Honduras: tres escrutadores del Partido Nacional fueron atacados con explosivos en las inmediaciones del CNE (@juandiegozelaya vía X)

Al menos tres militantes del opositor Partido Nacional de Honduras resultaron lesionados el lunes por la noche tras un ataque con artefactos explosivos en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), al concluir su participación en el escrutinio especial que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE), según informaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió cuando las víctimas, identificadas como Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdámez y Kenia Gisela Pinto, abordaban un vehículo tras finalizar su jornada en el recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, proceso que se inició la semana anterior. El ataque se produjo en una zona cercana a las instalaciones del CNE, donde se concentran las tareas de revisión electoral.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, expresó su solidaridad con los lesionados y condenó el hecho. “Condeno enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral” de las personas involucradas en el escrutinio especial, afirmó.

En un mensaje publicado en la red social X, Hall agregó: “Como presidenta del CNE, hago un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia”.

La funcionaria también sostuvo que Honduras es “un gran país, así lo hemos demostrado al mundo el pasado 30 de noviembre y solamente juntos saldremos adelante”, en referencia al desarrollo del proceso electoral y a la participación ciudadana durante la jornada de votación.

Por su parte, la consejera del CNE, Cossette López, denunció que el ataque se perpetró con “bombas molotov” y calificó de “extraña” la inoperatividad de las cámaras del sistema de emergencia 911 en el área, las cuales, según indicó, se encontraban en mantenimiento al momento del hecho. La funcionaria cuestionó la ausencia de detenciones vinculadas a los incidentes de violencia registrados durante el proceso poselectoral.

“¿Por qué no hay un solo miembro del PLR (Partido Libertad y Refundación) detenido por los actos delictivos que han ejecutado? Son unos delincuentes que hoy planificaron asesinar nacionalistas y solo gracias a Dios no lo lograron. Todo indica que tienen cómplices, no actuaron solos”, sostuvo López en declaraciones públicas.

La consejera enfatizó que “la vocación dictatorial y la falta de vocación democrática” del Partido Libre, cuyo coordinador general es el ex presidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, “es real y absoluta”.

En la misma línea, afirmó: “Se que desean vernos muertos porque durante años han tenido discursos y acciones incendiarias, imprimiendo odio y tratando de adoctrinar personas para que ejecuten delitos en su representación. Odian a todo el que no piense igual, no se respetan ni entre ellos mismos”.

López también acusó al Gobierno de ser “patrocinador directo” de las acciones de los denominados colectivos de Libre, que, según expresó, “conducen irremediablemente al deterioro del respeto a los derechos humanos y atentan contra su vida”.

En otro pasaje de sus declaraciones, cuestionó: “¿Hasta qué punto van a permitir que lleguen?, ¿Por qué nadie hace nada?, No es normal exponer la vida por una labor democrática. ¿Quieren ver fallecidos para actuar? ¡Es demasiado!”.

La funcionaria aseguró que en los días previos al ataque más de quince personas requirieron hospitalización a causa de agresiones registradas en el contexto del proceso electoral y del escrutinio especial que lleva adelante el CNE.

El suceso se produjo en un clima de alta tensión política mientras avanzan las tareas de revisión de actas, cuyos resultados preliminares mantienen al frente al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El escrutinio especial se desarrolla tras denuncias de inconsistencias en parte de la documentación electoral.

De acuerdo con el último registro oficial del CNE, con el 99,92% de las actas escrutadas, Asfura lidera la votación con el 40,34% de los sufragios. En segundo lugar se ubica Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,44%, mientras que Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, permanece en el tercer puesto con el 19,22% de los votos.

