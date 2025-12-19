América Latina

La Justicia de Bolivia ratificó la prisión preventiva al ex presidente Arce por riesgos de fuga y obstaculización del proceso penal

La resolución fue adoptada tras analizar los argumentos de la defensa y las acusaciones del Ministerio Público, que lo vinculan con el manejo irregular de recursos destinados a proyectos indígenas

El ex presidente boliviano Luis
El ex presidente boliviano Luis Arce ingresa a la prisión de San Pedro luego de que un juez ordenara su prisión preventiva (REUTERS/Claudia Morales)

Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz resolvió este jueves mantener en prisión preventiva al ex presidente boliviano Luis Arce, investigado por presunta corrupción en el manejo de fondos para proyectos indígenas durante su gestión como ministro de Economía.

La Fiscalía sostuvo que persiste el riesgo de fuga y de interferencia en el proceso porque Arce habría declarado un domicilio en el que no reside y no tiene actualmente un puesto de trabajo estable.

En una carta manuscrita difundida en redes sociales, Arce denunció que la ratificación de la prisión preventiva confirma “la vulneración al debido proceso” y el “carácter político” de su encarcelamiento, lamentando la presunción de culpabilidad y su “absoluta indefensión”.

Además, el ex mandatario afirmó que la medida era previsible por el contexto político: “Ante las medidas neoliberales que atentan contra los intereses del pueblo, necesitan chivos expiatorios y cortinas de humo”.

El ex presidente de Bolivia,
El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (REUTERS/Caitlin Ochs)

El viernes pasado, un juez ordenó la detención preventiva de Arce en el penal de San Pedro por cinco meses mientras se lo investiga por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La Fiscalía lo acusa de haber autorizado, como ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales, desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se concluyeron o se realizaron solo parcialmente.

El Ministerio Público asegura que más de 3.500 proyectos financiados no fueron completados y que también se detectaron pagos a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas. El proceso contra Arce es ordinario porque los hechos habrían ocurrido antes de su mandato como presidente.

Desde que dejó la presidencia en noviembre pasado, Arce se dedicó a la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Permanece detenido en el sector ‘Posta’ de la cárcel de San Pedro, considerado uno de los espacios menos conflictivos, donde comparte celda con otro interno.

Cabe recordar que en medio de un estricto operativo de seguridad, el mandatario boliviano entre 2020 y 2025 fue trasladado el viernes pasado desde las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde permanecía detenido desde el miércoles, hacia el penal de San Pedro, ubicado en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad.

El ex mandatario de Bolivia,
El ex mandatario de Bolivia, Luis Arce (Europa Press)

El traslado se realizó en un vehículo con vidrios polarizados. A su ingreso al penal, Arce hizo una breve declaración a los medios presentes: “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”.

(Con información de EFE)

