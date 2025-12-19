América Latina

Estados Unidos realizó dos “ataques cinéticos” contra lanchas narco en el Pacífico Oriental y abatió a cinco traficantes

“La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”, informó por medio de un comunicado el Comando Sur de EEUU

Estados Unidos eliminó a cinco narcotraficantes durante un ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, informó este viernes el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X.

“El 18 de diciembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, indicó el comando estadounidense.

Según el comunicado, “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, detallaron. La publicación incluyó imágenes de video que mostraron la embarcación antes de recibir los impactos.

Desde el mes de septiembre, Estados Unidos ha intensificado los bombardeos contra embarcaciones sospechosas en rutas marítimas estratégicas, justificados como parte de un esfuerzo regional para frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica.

Según cifras oficiales, el saldo de muertes resultantes de esta campaña ya supera las 100 personas. Los blancos de estas acciones están registrados como parte de organizaciones señaladas previamente como terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense.

Las operaciones corresponden a una estrategia de presión que se articula en varios frentes: control naval, vigilancia aérea y recopilación de inteligencia conjunta con socios en Sudamérica y Centroamérica.

Autoridades estadounidenses han insistido en que las acciones cumplen estándares legales internacionales y responden a amenazas concretas contra la seguridad de Estados Unidos y de países aliados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha justificado en múltiples ocasiones la necesidad de este tipo de respuesta para interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto.

En paralelo, el presidente Donald Trump anunció que se preparan nuevos operativos en territorio venezolano contra objetivos vinculados al narcotráfico, ampliando la ofensiva iniciada en el mar a operaciones en tierra.

No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas”, declaró el mandatario en días recientes.

Trump ha dado máxima prioridad a la ofensiva militar contra el narcotráfico, impulsando operaciones conjuntas, patrullas navales y la colaboración permanente con agencias de inteligencia para localizar y destruir embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.

En tierra es más fácil. Conocemos sus movimientos y estamos listos para actuar”, dijo Trump hace unos días en una rueda de prensa.

Estados Unidos ha hecho hincapié en Venezuela, país al que acusa de ser un epicentro del tráfico internacional de cocaína y señala directamente a Nicolás Maduro el “Cártel de los Soles”, catalogado oficialmente como organización terrorista extranjera.

Los narcotraficantes y sus cómplices en el poder deben saber que están en la mira y que Estados Unidos tiene derecho —y el deber— de defenderse de la ola de drogas que azota a nuestro país”, sostuvo el mandatario.

Las rutas del Pacífico Oriental han sido durante años corredores fundamentales del tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Organizaciones como la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos advierten que las embarcaciones utilizadas por los carteles —a menudo rápidas, de bajo perfil y con motores potentes— son diseñadas precisamente para eludir tanto la detección por radar como la persecución en alta mar.

