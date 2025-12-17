América Latina

Un panel internacional debate en Miami los riesgos de la guerra híbrida en América Latina

La cita cuenta con la intervención de especialistas en derecho, política y periodismo, quienes abordarán el impacto de las amenazas transnacionales y la necesidad de proteger la estabilidad institucional

El Interamerican Institute for Democracy (IID) se prepara para presentar este 17 de diciembre en Miami el libro “Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra democracia)”, un análisis de Carlos Sánchez Berzaín que explora las formas contemporáneas de agresión no convencional contra las instituciones democráticas en el continente. El evento, que tiene lugar en la sede del IID, reúne a figuras de la política, el periodismo y la academia latinoamericana.

La ceremonia de apertura estuvo a cargo de Tomás Regalado, presidente del IID y ex alcalde de Miami. Posteriormente, Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presentará la obra. Arria, quien ha sido distinguido recientemente por el IID con el premio “Caballeros y Damas de la República”, será el encargado de introducir el análisis de Sánchez Berzaín sobre las amenazas a la democracia en la región.

El panel de comentarios contará con la participación de Ricardo Israel, académico y analista político chileno, reconocido por su trabajo en derecho constitucional y estudios sobre sistemas democráticos en América Latina. Junto a él estará Guido Añez, ex ministro boliviano, conocido por su protagonismo en debates sobre transición política y consolidación institucional, así como por sus aportes recientes al proceso democrático en Bolivia.

Carlos Sánchez Berzaín, director del
Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy

La perspectiva periodística estará representada por Iliana Lavastida, periodista cubanoamericana y directora de Diario Las Américas, quien se ha destacado en el análisis de regímenes autoritarios y el impacto del modelo cubano en los equilibrios regionales, además de su participación en la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos.

El panel se completa con Robert Evan Ellis, politólogo e investigador especializado en seguridad hemisférica, crimen organizado y relaciones entre Estados Unidos y América Latina, autor de numerosos estudios sobre amenazas transnacionales y estrategias de injerencia.

La presentación de “Guerra híbrida en las Américas” busca reunir a expertos de distintas disciplinas para debatir sobre los desafíos actuales que enfrentan las democracias del continente, en un contexto marcado por la proliferación de amenazas no convencionales y la necesidad de fortalecer los valores republicanos.

El Instituto Interamericano para la Democracia (IID) se ha consolidado como un referente en el análisis de los desafíos contemporáneos que enfrenta América Latina, especialmente en torno a la guerra híbrida y la erosión de la democracia.

Durante la presentación, Carlos Sánchez Berzaín detalló que su nuevo libro reúne ensayos escritos durante la última década, organizados en torno a la guerra híbrida en el continente.

Según Sánchez Berzaín, la evolución de los conflictos —desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría y las guerras asimétricas, hasta la actual guerra híbrida— exige una reflexión profunda, que el autor desarrolla a través de la escritura y el ensayo, aprovechando las posibilidades que ofrecen las formas de comunicación actuales.

En su intervención, Sánchez Berzaín explicó conceptos fundamentales como la guerra, la migración, las pandillas, el asesinato, las noticias falsas, la creación de narrativas y el terrorismo de Estado.

Subrayó que la migración forzada es una consecuencia directa de la guerra híbrida, ya que el miedo inducido por el Estado obliga a las personas a abandonar sus países. Además, denunció que el socialismo del siglo XXI ha instrumentalizado el narcotráfico estatal, dando lugar a narcoestados como Bolivia y Venezuela, donde los jerarcas políticos se enriquecen y financian campañas en otras naciones.

Para revertir esta situación, propuso fortalecer los partidos políticos y destacó la relevancia de la política exterior de la administración de Donald Trump, en particular el operativo “Lanza del Sur”, que combate al Cártel de los Soles en Venezuela. Sánchez Berzaín afirmó que todos estos temas se abordan en detalle en su libro.

Beatriz Rangel aportó que la guerra híbrida, aunque el término se ha popularizado recientemente, no es un fenómeno nuevo y ha sido utilizada en distintos países a lo largo de la historia.

Rangel enfatizó que, en la actualidad, la guerra híbrida apunta directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos, afectando lo que consumen, sus actividades y sus comunicaciones.

Por su parte, Ricardo Israel resaltó la importancia del libro de Sánchez Berzaín y su capacidad para definir conceptos como el castro-chavismo y las dictaduras electoralistas, ejemplificadas por Venezuela, donde “se vota pero no se elige”.

Israel también abordó la tragedia del uso de la violencia como método de silenciamiento en el marco de la guerra híbrida, citando los asesinatos de candidatos presidenciales en países como Colombia y Ecuador.

Añadió que la guerra híbrida no se limita a Ucrania, sino que los casos de Cuba y Venezuela, con sus vínculos con Irán, Hamas y Hezbollah, constituyen ejemplos paradigmáticos.

Francisco Andara introdujo el evento y explicó la misión del IID, destacando su fondo editorial, que ya supera los cien libros publicados.

Tomás Regalado definió al IID como “un faro para la democracia en América Latina” y compartió su experiencia como periodista en Cuba, donde denunció la ausencia de libertad de expresión y el uso sistemático de la guerra híbrida desde la instauración del régimen dictatorial en 1959.

Diego Arria reflexionó sobre los cambios constantes en el mundo y los desafíos que enfrenta Ucrania en su conflicto con Rusia. Arria sostuvo que Estados Unidos tiene una oportunidad histórica para contribuir a la salida de la crisis venezolana, lo que genera esperanza en que la dictadura llegue a su fin.

Expresó su optimismo en que, una vez conquistada la libertad, los venezolanos podrán ayudar a otros países en situaciones similares, como el caso de Cuba.

El IID, a través de su labor editorial y de análisis, continúa promoviendo el debate sobre los mecanismos de la guerra híbrida y la defensa de la democracia en la región.

Guido Añez sostiene que el exilio puede ofrecer una perspectiva más clara sobre la importancia de la democracia. Añez destaca conceptos del libro como el de las oposiciones funcionales, que afectan a varios países latinoamericanos, y plantea la paradoja de la dominación política en la región, donde un país rico como Venezuela es sometido por uno más pobre como Cuba.

