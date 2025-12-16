Netanyahu felicitó a José Antonio Kast: “Israel espera trabajar estrechamente con usted”

Israel ha tenido un historial de desavenencias con el Gobierno de Gabriel Boric.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se sumó esta jornada a la ola de felicitaciones de líderes internacionales al mandatario electo José Antonio Kast, mediante una publicación en su cuenta de X.

“Felicitaciones Presidente electo @joseantoniokast por su victoria. Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias”, posteó el mandamás del gobierno israelí.

Sus parabienes se suman a los de su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, quien el lunes se adelantó y también publicó sus congratulaciones.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, @joseantoniokast, por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales. Esta victoria expresa el deseo de cambio del pueblo chileno. Le deseo mucho éxito. Espero y creo que este cambio también se reflejará en el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países y en el avance de la cooperación entre nuestros pueblos”, afirmó.

El presidente Gabriel Boric es un reconocido defensor de la causa Palestina.

Historial de desavenencias

El guiño desde el gobierno israelí viene tras un largo periodo de desavenencias con el Gobierno de Gabriel Boric, quien en varias ocasiones dejó en claro su postura respecto a la política exterior de Israel.

El historial de dimes y diretes comenzó a mediados de septiembre de 2022, cuando Boric rehusó recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Israel Gil Artzyeli, a última hora y poco antes de que hiciera su ingreso a La Moneda.

El 31 de octubre de 2023, y arguyendo “las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza”, el Gobierno llamó a consulta a su Chile en Israel, Jorge Carvajal.

Luego, a mediados de diciembre de ese año, Boric se excusó de asistir a la tradicional ceremonia de Janucá que se realiza en La Moneda, enviando en su lugar al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ello, a pesar de que sí había participado del acto en diciembre de 2022.

En enero de 2024, el Gobierno de Boric presentó junto a México una remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar que se investiguen “todos los crímenes de guerra” que se hayan podido cometer en Israel y Palestina.

En marzo de ese mismo año, el mandatario ordenó excluir a varias empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), una de las más grandes de Latinoamérica, que se desarrolló al mes siguiente en Santiago,

En julio del año pasado, el país planteó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya que Israel ha ejercido “violaciones sistemáticas” al derecho internacional en su relación con Palestina, en el marco de una “opinión consultiva” solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, en marzo de este año, el gobierno retiró a sus agregados militares de la legación en Tel Aviv.

Sin embargo, y a pesar del quiebre en las relaciones, los lazos comerciales con Israel siguen atados por contratos vigentes y superan los US$300 millones anuales.