Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron de nuevo permiso para una cirugía y la prisión domiciliaria

El agravamiento de los síntomas del ex presidente de Brasil y la persistencia de dolencias motivaron la solicitud de medidas alternativas y atención médica

El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro

La defensa de Jair Bolsonaro presentó una nueva solicitud este lunes ante la Corte Suprema de Brasil para que el ex presidente, actualmente en prisión por liderar un intento de golpe de Estado, reciba autorización para someterse a una cirugía abdominal y cumpla su condena bajo prisión domiciliaria.

Los abogados argumentan que el estado de salud de Bolsonaro es grave, complejo y se ha deteriorado progresivamente, lo que justificaría tanto la intervención médica urgente como la concesión de la prisión domiciliaria por motivos humanitarios.

En el escrito dirigido al juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, la defensa sostiene que la situación clínica del ex mandatario requiere una operación de urgencia.

El abogado Paulo Cunha Bueno detalló que Bolsonaro, quien permanece recluido en un cuarto de la sede de la Policía Federal en Brasilia, padece dos hernias inguinales que pueden afectar el funcionamiento adecuado de su aparato digestivo.

Los representantes legales aseguran que los exámenes médicos recientes confirman la presencia de estas hernias y evidencian un empeoramiento objetivo y comprobado de su estado de salud.

El capitán retirado del Ejército, de 70 años, sufre desde hace meses episodios de hipo, vómitos y mareos, síntomas que atribuye a la puñalada que recibió durante la campaña electoral de 2018. Según la defensa, estos problemas se han intensificado desde su ingreso en prisión, mientras se resolvía su situación judicial.

El juez Alexandre de Moraes
El juez Alexandre de Moraes (AP Foto/Eraldo Peres/Archivo)

El contexto judicial del caso se remonta al 11 de septiembre, cuando el Supremo Tribunal Federal condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por encabezar un complot golpista con el objetivo de perpetuarse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El 25 de noviembre, una vez agotadas las vías de apelación, el tribunal ordenó la ejecución de la sentencia.

La preocupación por la salud de Bolsonaro ha sido reiterada tanto por su familia como por sus abogados desde su ingreso en prisión. El 9 de diciembre, la defensa ya había solicitado autorización para que el ex presidente fuera operado, pero el juez De Moraes exigió primero un análisis médico por parte de la Policía Federal antes de tomar una decisión. Posteriormente, se permitió la realización de una ecografía en la comisaría donde Bolsonaro permanece recluido.

En esta nueva petición, los abogados insisten en que la gravedad de los problemas de salud de Bolsonaro justifica no solo la intervención quirúrgica, sino también la concesión de la prisión domiciliaria por razones humanitarias, dada la recurrencia y el agravamiento de sus dolencias.

