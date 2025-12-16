El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

El jefe de la bancada del opositor Partido Nacional en el Parlamento de Honduras, Tomás Zambrano, denunció este lunes un “autogolpe” y acusó al expresidente Manuel Zelaya, líder del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), de promover acciones para obstaculizar el escrutinio especial y retrasar la declaratoria oficial de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.

Zambrano difundió su denuncia en la red social X con un mensaje dirigido a actores internacionales y observadores del proceso electoral. “Atención comunidad internacional, países amigos y observadores del proceso electoral, se les alerta de un autogolpe en Honduras. Mel (Manuel) Zelaya, el destructor de la democracia, que ha sido el poder detrás del trono durante estos cuatro años de gobierno de Libre, se aferra a no dejar el poder y llama a sus violentos colectivos a las calles para evitar el proceso de conteo voto por voto en el escrutinio especial para que no haya declaratoria”, escribió el legislador.

Las declaraciones de Zambrano coincidieron con protestas registradas el lunes en distintos puntos del país. Militantes del oficialista Partido Libre salieron en pequeños grupos a las calles tras un llamado a movilización formulado el sábado por su coordinador general, Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro. Durante las manifestaciones se registraron quemas de neumáticos y lanzamiento de piedras, en rechazo al desarrollo del proceso electoral.

El dirigente del Partido Nacional también advirtió sobre una supuesta “alianza” entre Libre y el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el objetivo de “desconocer los resultados”. Según Zambrano, los datos preliminares favorecen al aspirante Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, a quien describió como respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los candidatos Nasry "Tito" Asfura y Salvador Nasralla

De acuerdo con los resultados preliminares oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura lidera el conteo con el 40,54% de los votos, seguido por Nasralla con el 39,19%. La diferencia entre ambos candidatos alcanza los 43.184 sufragios. En el tercer lugar figura la candidata de oficialismo, Rixi Moncada, con el 19,29% de las papeletas. Estas cifras corresponden al 99,80% de las actas escrutadas.

En este contexto, Zambrano instó a la ciudadanía a respaldar a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y Cossette López, con el objetivo de que el conteo “se reanude y se declare a un ganador” de los comicios. Según expresó, ese respaldo permitiría que “prevalezca la democracia sobre el caos del socialismo del siglo XXI y sus nuevos socios”.

El diputado también se refirió al rol de las Fuerzas Armadas, a las que atribuyó “la responsabilidad” de asegurar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. En ese sentido, afirmó que los militares deben garantizar que el denominado “familión”, en alusión al grupo político vinculado al ex presidente Zelaya, “entregue el poder el 27 de enero y tome posesión el nuevo presidente electo por la mayoría de los hondureños”.

Durante las manifestaciones se registraron quemas de neumáticos y lanzamiento de piedras, en rechazo al desarrollo del proceso electoral (REUTERS)

El escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado posterior a las elecciones, todavía no comenzó. El CNE informó sobre la existencia de obstáculos administrativos, demoras en la acreditación de los representantes de los partidos políticos y una solicitud de la empresa encargada del soporte tecnológico para repetir el proceso de triple sellado del software electoral, a pesar de que ese procedimiento ya se había realizado el viernes anterior.

Según la normativa electoral vigente, el CNE dispone de un plazo de 30 días contados desde la celebración de los comicios para oficializar los resultados finales.

(Con información de EFE)