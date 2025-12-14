América Latina

Jeannette Jara evitó referirse a la gestión de Gabriel Boric en Chile: “El Gobierno debe hablar de su legado”

La candidata oficialista por el Partido Comunista votó en Conchalí y aseguró que tanto ella como su contrincante en el balotaje de este domingo, José Antonio Kast, deben “respetar los resultados debidamente y como corresponde”

Guardar
Jeannette Jara, candidata oficialista por
Jeannette Jara, candidata oficialista por el Partido Comunista de Chile (REUTERS/Diego Reyes)

Jeannette Jara, candidata de la coalición progresista de centro-izquierda, emitió su voto este domingo en la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile. Lo hizo convencida de que puede revertir los pronósticos y vencer en la segunda vuelta presidencial a su rival, José Antonio Kast, quien encabezó todas las encuestas.

Jara, quien destacó sus logros como ministra de Trabajo durante la administración del presidente Gabriel Boric, llegó al colegio electoral caminando desde la casa de su madre, acompañada por su pareja. “En nuestro caso tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro. Por eso hemos conformado un listado preliminar de ministros. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia un gobierno debe tener ya trabajo planificado con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. Lo digo porque es fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar”.

La candidata subrayó: “Para gobernar se requieren equipos, experiencia, oficio y capacidad de trabajo”. Durante la campaña, Jara ha criticado la falta de experiencia de gobierno y la supuesta incapacidad de diálogo de su adversario.

Jara dijo que confía revertir
Jara dijo que confía revertir los pronósticos y ganar el balotaje en Chile (REUTERS/Diego Reyes)

También marcó distancia respecto al actual Ejecutivo e insistió en que debe ser evaluada por su propia gestión. Consultada sobre el legado que deja el gobierno de Boric, se desmarcó y dijo que es el propio Gobierno el que debe referirse al respecto.

“Lo que puedo contar es lo que hice como ministra. Avancé en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, en el alza histórica del salario mínimo, en la reforma previsional y en la ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, víctima de acoso laboral”, declaró.

Jara aseguró que le interesa el futuro de Chile y el periodo de los próximos cuatro años. Explicó que el país tiene “grandes oportunidades tanto para combatir el crimen organizado, para acelerar la inversión y recuperar el crecimiento, pero también para combatir de frente el narcotráfico, la corrupción y la colusión económica que perjudica a la ciudadanía”.

Como representante del Partido Comunista, resaltó la unidad de la coalición de centro e izquierda que la apoyó en las primarias y defendió mantener esta cohesión tanto en la victoria como en la derrota. “Estoy con la sensación agradable de constatar que la amplitud lograda en este periodo electoral no se había visto en Chile. Todos los partidos que forman parte de la coalición tienen una obligación con Chile: seguir construyendo futuro”, subrayó.

Agregó: “Como espero que esta noche ganemos las elecciones, mi primer llamado es que la coalición se ponga inmediatamente a disposición con sus equipos, técnicos, profesionales y políticos. Gobernar Chile es una tarea grande de equipo. Como he dicho, no basta criticar al otro. Yo, que he trabajado en Gobiernos, sé que esto se trata de construir. Oponerse a todo no sirve”.

Aunque las encuestas pronostican una victoria amplia de Kast, existe incertidumbre sobre el porcentaje de votos en blanco y nulos en una elección que, por primera vez en la historia de Chile, es obligatoria para más de quince millones de personas inscritas en el censo electoral. Una de las claves radicará en el destino del cerca del 20% de votantes que en la primera vuelta optaron por el populista Franco Parisi, quien ha llamado a sufragar en blanco.

La jornada se desarrolla bajo expectativas inéditas, con el desafío de movilizar al electorado más allá de las preferencias y las dudas sobre el desenlace final.

Temas Relacionados

Elecciones Chile 2025Jeannette JaraGabriel BoricJosé Antonio KastÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

José Antonio Kast dijo que Chile atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruir el país

El candidato por el Partido Republicano, favorito en todas las encuestas, habló con la prensa tras emitir su voto en Santiago, durante el balotaje de este domingo

José Antonio Kast dijo que

Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile: “La democracia se cuida todos los días”

El mandatario sufragó en Punta Arenas en el balotaje que definirá a su sucesor entre la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Destacó el sistema electoral chileno como “un orgullo para la región”

Gabriel Boric votó por última

La Corte Suprema autorizó a Jair Bolsonaro a realizarse un examen médico en la celda de la Policía Federal

El máximo tribunal brasileño permitió que un equipo realice el estudio, con el fin de evaluar una posible hernia y determinar si requiere intervención quirúrgica

La Corte Suprema autorizó a

Al menos 3 muertos, 17 heridos y 18 desaparecidos por una inundación en la región boliviana de Santa Cruz

El vicepresidente de Bolivia Edmand Lara informó los últimos detalles del desastre. El plan de emergencia del Gobierno continúa en búsqueda y rescate de sobrevivientes e involucra la coordinación de los ministerios de Interior, Defensa y Salud

Al menos 3 muertos, 17

Carlos Lindao, el ecuatoriano de 123 años que busca validar su edad para convertirse en el hombre más longevo del mundo

Sigue trabajando en el manglar y ha sido homenajeado por Guayaquil, mientras su edad despierta interés internacional

Carlos Lindao, el ecuatoriano de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elige tu local de votación

Elige tu local de votación hasta HOY: link oficial de la ONPE y paso a paso para una elección correcta

El insólito encuentro de Betty, la fea y Ryan Castro desata teorías y memes en redes sociales

José Manuel Restrepo habló del hundimiento de la reforma tributaria del Gobierno Petro: “La burocracia no crea riqueza sostenible”

Policía recuperó ganado que había sido robado en Caquetá: fueron encontrados en un frigorífico de Bogotá

Los 15 vinos argentinos que marcan la transformación del mercado y anticipan el futuro del sector

INFOBAE AMÉRICA
Nobel a María Corina Machado:

Nobel a María Corina Machado: prueba política para el chavismo y la oposición venezolana

Más de 700 personas se han inscrito ya en el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde 2026

El Banco de España celebra el XXII Foro de Análisis Latinoamericano

La Unión Africana condena el ataque contra la comunidad judía en Australia

Al menos 10 muertos y 20 heridos al volcar autobús con estudiantes en noroeste de Colombia

ENTRETENIMIENTO

“Heated Rivalry”: todo sobre la

“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

John Cena se despidió de la WWE tras 24 años de carrera

La confesión de Rowan Atkinson sobre Mr. Bean: “Me desagrada como persona, nunca cenaría con él”

El devastador evento en Reino Unido que quebró a Taylor Swift durante su “Eras Tour”

LaKeith Stanfield protagonizará la historia de la legendaria escapada de Dennis Rodman a Las Vegas