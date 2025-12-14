Jeannette Jara evitó referirse a la gestión de Gabriel Boric en Chile: “El Gobierno debe hablar de su legado”

Jeannette Jara, candidata oficialista por el Partido Comunista de Chile (REUTERS/Diego Reyes)

Jeannette Jara, candidata de la coalición progresista de centro-izquierda, emitió su voto este domingo en la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile. Lo hizo convencida de que puede revertir los pronósticos y vencer en la segunda vuelta presidencial a su rival, José Antonio Kast, quien encabezó todas las encuestas.

Jara, quien destacó sus logros como ministra de Trabajo durante la administración del presidente Gabriel Boric, llegó al colegio electoral caminando desde la casa de su madre, acompañada por su pareja. “En nuestro caso tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro. Por eso hemos conformado un listado preliminar de ministros. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia un gobierno debe tener ya trabajo planificado con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. Lo digo porque es fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar”.

La candidata subrayó: “Para gobernar se requieren equipos, experiencia, oficio y capacidad de trabajo”. Durante la campaña, Jara ha criticado la falta de experiencia de gobierno y la supuesta incapacidad de diálogo de su adversario.

Jara dijo que confía revertir los pronósticos y ganar el balotaje en Chile (REUTERS/Diego Reyes)

También marcó distancia respecto al actual Ejecutivo e insistió en que debe ser evaluada por su propia gestión. Consultada sobre el legado que deja el gobierno de Boric, se desmarcó y dijo que es el propio Gobierno el que debe referirse al respecto.

“Lo que puedo contar es lo que hice como ministra. Avancé en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, en el alza histórica del salario mínimo, en la reforma previsional y en la ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, víctima de acoso laboral”, declaró.

Jara aseguró que le interesa el futuro de Chile y el periodo de los próximos cuatro años. Explicó que el país tiene “grandes oportunidades tanto para combatir el crimen organizado, para acelerar la inversión y recuperar el crecimiento, pero también para combatir de frente el narcotráfico, la corrupción y la colusión económica que perjudica a la ciudadanía”.

Como representante del Partido Comunista, resaltó la unidad de la coalición de centro e izquierda que la apoyó en las primarias y defendió mantener esta cohesión tanto en la victoria como en la derrota. “Estoy con la sensación agradable de constatar que la amplitud lograda en este periodo electoral no se había visto en Chile. Todos los partidos que forman parte de la coalición tienen una obligación con Chile: seguir construyendo futuro”, subrayó.

Agregó: “Como espero que esta noche ganemos las elecciones, mi primer llamado es que la coalición se ponga inmediatamente a disposición con sus equipos, técnicos, profesionales y políticos. Gobernar Chile es una tarea grande de equipo. Como he dicho, no basta criticar al otro. Yo, que he trabajado en Gobiernos, sé que esto se trata de construir. Oponerse a todo no sirve”.

Aunque las encuestas pronostican una victoria amplia de Kast, existe incertidumbre sobre el porcentaje de votos en blanco y nulos en una elección que, por primera vez en la historia de Chile, es obligatoria para más de quince millones de personas inscritas en el censo electoral. Una de las claves radicará en el destino del cerca del 20% de votantes que en la primera vuelta optaron por el populista Franco Parisi, quien ha llamado a sufragar en blanco.

La jornada se desarrolla bajo expectativas inéditas, con el desafío de movilizar al electorado más allá de las preferencias y las dudas sobre el desenlace final.