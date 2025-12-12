América Latina

Elon Musk anunció un revolucionario programa de inteligencia artificial para escuelas públicas en El Salvador

El dueño de xAI y Nayib Bukele celebraron el acuerdo que promete mejorar la formación de más de un millón de niños

Elon Musk y el presidente
Elon Musk y el presidente de El Salvador, Nayib Bukel, dialogan en la fábrica de Tesla en Austin, Texas (Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS/Archivo)

El gobierno de El Salvador y la empresa xAI, de Elon Musk, anunciaron una alianza para implementar el primer programa educativo nacional impulsado por inteligencia artificial en más de 5.000 escuelas públicas del país centroamericano.

El programa ofrecerá tutorías adaptativas alineadas con el currículo escolar, ajustadas al ritmo, las preferencias y el nivel de dominio de cada estudiante, garantizando que más de un millón de niños, desde centros urbanos hasta comunidades rurales, reciban una educación de nivel adaptadas a sus necesidades, según el acuerdo.

Además, miles de docentes participarán como aliados claves en el proceso de transformación digital del sistema educativo salvadoreño.

“Grok será utilizado a nivel nacional en El Salvador para educación personalizada”, dijo Musk en su cuenta de la red social X.

Tras el anuncio, el presidente Nayib Bukele aclaró en X que “como todas las invenciones transformadoras, la IA no es en sí misma ni la salvación ni la perdición, es un espejo. Refleja las intenciones de quienes la utilizan y somos nosotros quienes determinamos si contribuye a la destrucción o al florecimiento humano”.

La empresa xAI señaló que su misión es impulsar el descubrimiento científico y profundizar la comprensión colectiva del universo.

Agregó que “esta alianza encarna ese propósito al aprovechar las capacidades innovadoras de Grok para acelerar el aprendizaje a gran escala, reducir las brechas educativas y fomentar la innovación que beneficia a la humanidad. Es un paso hacia el acceso universal a la IA avanzada, reimaginando cómo las naciones construyen conocimiento para las generaciones futuras”.

“El Salvador demuestra que las naciones pueden alcanzar la cima mediante políticas audaces y una visión estratégica”, agregó el mandatario.

El Salvador empezó a implementar en noviembre complementada con inteligencia artificial que permite consultas médicas virtuales gratis y la disponibilidad de más de 1.400 médicos las 24 horas del día.

Con información de AP

