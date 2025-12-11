Edmand Lara habló sobre la aprehensión de Luis Arce: “Los que han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo”

REUTERS/Ipa Ibanez

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, felicitó este miércoles a los policías que ejecutaron la orden de aprehensión contra el expresidente Luis Arce y afirmó que todos los que han robado a la patria “rendirán cuentas a la justicia”.

“Lo habíamos dicho en una oportunidad, Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo”, señaló Lara en un video difundido en las redes sociales. “Todos los que han robado a esta patria van a devolver, hasta el último centavo, y van a rendir cuentas a la justicia”, agregó.

“¡Que viva la patria! ¡Que mueran los corruptos!”, arengó el vicepresidente al finalizar el video.

El exmandatario fue aprehendido la tarde de este miércoles en La Paz y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde pasó la noche, en el marco de una investigación por presunta corrupción en el caso Fondo Indígena, un programa destinado a impulsar proyectos productivos en comunidades indígenas y campesinas entre 2009 y 2015, bajo el gobierno de Evo Morales.

Según reportes de la prensa local, la Fiscalía acusa a Arce de haber desembolsado dinero del Estado cuando era ministro de Economía (2006-2017) y miembro del directorio del Fondo a cuentas particulares. Los montos depositados estaban destinados a proyectos que nunca habrían sido ejecutados o concluidos.

La Paz, Bolivia. 23 de enero de 2019. REUTERS/David Mercado

Los delitos por los que se lo acusan son enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, confirmó su detención y señaló que “cuando era ministro de Economía, Arce fungió en su momento como presidente del fondo y tiene responsabilidad directa”. Según Oviedo, el daño económico estimado es Bs 360 millones (51,7 millones de dólares).

La exministra de la Presidencia y colaboradora cercana de Arce, María Nela Prada, calificó su detención como un “secuestro” y afirmó que el exmandatario presentó sus descargos públicamente cuando estalló la denuncia de corrupción en 2015 y fue interpelado por la Asamblea Legislativa.

“El Ministerio de Economía realiza las transferencias a alcaldías, gobernaciones u otras entidades, pero cada nivel es responsable de la administración de los recursos. No se puede pretender que un ministro conozca miles de transacciones que se hacen a diario”, señaló Prada en defensa del expresidente.

Indígenas aymaras asisten a un ritual por el Año Nuevo Andino. Imagen referencial de archivo. (AP Foto/Juan Karita)

La detención de Arce se produce luego de la de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, a quien se acusa de haber recibido transferencias del fondo destinadas a financiar proyectos agrícolas fallidos. Patty fue enviada a prisión preventiva el sábado mientras se desarrollan las investigaciones.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este miércoles que el ex presidente se abstuvo de declarar y que están a la espera de que un juez convoque a la audiencia cautelar en la que se definirá si el ex mandatario enfrenta el proceso en libertad o con medidas cautelares restrictivas.

“Hace unos minutos se le tomó su declaración informativa al señor Luis Arce y, haciendo uso de su derecho constitucional y estando asistido por su defensa técnica, decidió acogerse al silencio”, informó ante los medios.

El Ministerio Público aclaró que todo el proceso se desarrolla en la vía ordinaria, debido a que los hechos denunciados corresponden al tiempo en el que Arce se desempeñaba ministro, etapa anterior a su llegada a la Presidencia del Estado.