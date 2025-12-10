Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

El presidente de Ecuador afirmó que el Nobel de Machado marcó un “antes y después” para la democracia latinoamericana.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este miércoles que el reciente premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado representa un símbolo de la lucha compartida en la región por un porvenir fundamentado en la libertad y la dignidad. Noboa, quien asistió a la ceremonia en Oslo, celebró el reconocimiento otorgado a Machado, cuya hija Ana recibió el galardón en su nombre. “Me alegro por ella, me alegro por todos los venezolanos. Me alegro por Sudamérica, que tanto necesita libertad, necesita dignidad, necesita democracia”, anunció a los medios.

A través de la red social X, el mandatario expresó: “Felicitaciones, María Corina, por este Nobel de la Paz que refleja una causa común: la de una región que se une, se levanta y avanza hacia un futuro donde la libertad y la dignidad sean innegociables”.

El jefe de Estado también sostuvo que “hoy Ecuador entero acompaña a un continente que está marcando un antes y un después. Latinoamérica está despertando con fuerza, dejando claro que ninguna dictadura puede resistir cuando los países se unen”. Noruega fue la última escala de la gira internacional que Noboa inició la semana pasada y que incluyó visitas a España y a Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, la primera dama Maricel de Mulino, el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana Karina Milei, aplauden al final del discurso de Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Durante su intervención en Oslo, reiteró el propósito de respaldar los valores democráticos en la región, afirmando: “Nosotros hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas, apoyar la democracia en nuestra región”. Noboa acudió por invitación de Machado, quien finalmente no pudo estar presente en la ceremonia.

Sobre la posibilidad de un encuentro con Machado, a la que no se ha visto en público desde enero de este año, Noboa manifestó el deseo de que en primer lugar la opositora venezolana “esté bien, que esté tranquila, que esté bien con su familia”, con la que se va a reencontrar “después de muchísimo tiempo”.

La cercanía entre ambos dirigentes ha quedado en evidencia en más de una oportunidad. Este año, en abril, cuando Noboa ganó las elecciones presidenciales, Machado expresó públicamente su apoyo. “Queridos ecuatorianos, este domingo tienen una nueva cita con la historia y la oportunidad para reafirmar su democracia y su libertad”, escribió en su cuenta de X en aquel momento.

Añadió que Sudamérica “vive momentos desafiantes que ameritan firmeza y coraje para hacerla libre, segura y próspera”, y que “la victoria de Daniel Noboa representa esta posibilidad para Ecuador”. “Desde Venezuela, les enviamos nuestra fuerza y cariño a todos los ecuatorianos en esta hora decisiva para nuestras naciones!”, concluyó Machado. Noboa, por su parte, ha mantenido una postura crítica frente al régimen de Nicolás Maduro y reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela.

(Con información de EFE)