América Latina

El Gobierno de Trump habló sobre las denuncias de fraude electoral en Honduras

El gobierno estadounidense expresó su apoyo a la transparencia de las elecciones, instando a las partes a respetar las instituciones y a que el Consejo Nacional Electoral certifique los resultados de manera pronta

Guardar
El candidato presidencial hondureño del
El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, levanta el puño cerrado al llegar a emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025. (Foto de Lucas Aguayo / AFP)

Estados Unidos declaró que no ve “ninguna evidencia” de un fraude electoral en las presidenciales de Honduras, donde el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento después de cuatro días de una parálisis por problemas técnicos.

“No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación”, dijo este martes a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

La misma fuente subrayó que las elecciones “fueron monitoreadas de cerca” por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los observadores electorales nacionales.

Para la Administración de Trump, el recuento demuestra que “la voluntad del pueblo hondureño fue repudiar” la gestión del partido izquierdista Libre, de la presidenta saliente, Xiomara Castro.

Las pantallas muestran los resultados
Las pantallas muestran los resultados del recuento de votos en curso de las elecciones presidenciales del domingo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, Honduras, el jueves 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

“Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático de Honduras y el CNE (Consejo Nacional Electoral) debería certificar los resultados de las elecciones de manera expedita”, agregó.

Washington insta a “todas las partes a respetar la independencia de las instituciones electorales y a acatar las leyes y la Constitución de Honduras”.

Según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 votos (39,48 %).

Hasta ahora Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos.

Miembros de las fuerzas armadas
Miembros de las fuerzas armadas revisan a los empleados que ingresan a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras se reanuda el recuento de votos en las elecciones presidenciales el lunes después de estar suspendido durante tres días, en Tegucigalpa, Honduras, el 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonel Estrada

Las elecciones generales se celebraron de manera pacífica, con incidentes menores y la participación de más de tres millones de hondureños, según el escrutinio, de los 6,5 millones que estaban aptos para votar.

La lentitud del escrutinio, que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuye a “problemas técnicos”, ha creado un ambiente de incertidumbre y suspicacia en el país centroamericano, que tiene diez millones de habitantes, de los que más del 60% son pobres y cada cuatro años votan con la esperanza de que mejoren sus condiciones de vida.

En ese anhelo llevan 45 años, desde que el país retornó a la democracia, en 1980, después de casi dos décadas de regímenes militares.

La población votó para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

La gente hace cola para
La gente hace cola para votar con una semana de retraso en unas elecciones especiales después de que el partido gobernante local mantuviera cerradas las urnas el día de las elecciones, en medio de acusaciones de sabotaje y fraude, en una carrera presidencial aún demasiado reñida para dar un ganador mientras continúa el recuento, en San Antonio de Flores, Honduras, el 7 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonel Estrada TPX IMÁGENES DEL DÍA

La candidata de Libre, que el domingo dijo que no reconoce los resultados, acusó de injerencia al presidente de Estados Unidos y anunció movilizaciones para el próximo día 13, apostó para ser la sucesora de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras.

Libre fue fundado en 2011 después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro.

Zelaya, además de ser el coordinador general de Libre, es el principal asesor de la presidenta hondureña, que concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

HondurasEstados Unidoselecciones pesidencialesescrutiño

Últimas Noticias

El gobernador de San Pablo apoyó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

Tarcísio de Freitas, uno de los principales líderes de la derecha brasileña, manifestó su respaldo al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro

El gobernador de San Pablo

Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast tendrán su último cara a cara

Ambos candidatos se medirán esta noche en un debate televisivo previo al balotaje de este domingo

Chile: Jeannette Jara y José

El vicepresidente Edmand Lara condiciona la aprobación del financiamiento externo a Bolivia

Advirtió que no aprobarán créditos de libre disponibilidad si el Ministerio de Economía no explica el destino de los recursos y la capacidad de endeudamiento del país. Esta semana se tratarán tres créditos en el Parlamento

El vicepresidente Edmand Lara condiciona

El femicidio de una maestra conmociona Uruguay: buscó refugio en una estación de servicio pero su expareja le disparó

Ocurrió en Treinta y Tres a plena luz del día. Natalia Barbat había dejado de trabajar en Maldonado para rehacer su vida, pero Leonardo Pereira no aceptaba la separación. En octubre habían vencido las medidas de restricción

El femicidio de una maestra

Uruguay: tras la aprobación de la eutanasia, la Iglesia advierte que los médicos no tienen “todas las garantías”

Con aportes del hijo del expresidente Tabaré Vázquez, la institución volvió a criticar el proyecto de ley aprobado: alerta que los profesionales pueden terminar en prisión

Uruguay: tras la aprobación de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres periodistas han sido asesinados

Tres periodistas han sido asesinados en Perú en 2025, denuncia la Asociación Nacional de Periodistas

Lara Lorenzo, podóloga, sobre los futbolistas: “Esta es la razón por la que hay jugadores como Puyol que se lesionan 30 veces y otros como Cristiano que parecen de hierro”

Uno de cada tres argentinos considera que la única inversión segura es comprar dólares

La historia de la mujer que huyó de Finlandia con su hija y hoy debe volver a Europa por orden de la Justicia

Jessica Cediel respondió a las críticas que recibió por tomarse fotos junto al expresidente Álvaro Uribe: “No pierdan el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA
El nuevo proceso que promete

El nuevo proceso que promete metales clave para baterías sin contaminación masiva

Wall Street se mantiene estable a la espera de que la Fed defina el rumbo de las tasas de interés

La Scala de Milán levanta el telón con la polémica “Lady Macbeth” de Shostakóvich

Por qué Rusia está usando México para espiar a Estados Unidos

El gobernador de San Pablo apoyó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

ENTRETENIMIENTO

“Aprendí más de las películas

“Aprendí más de las películas que salieron mal”: Ethan Hawke reveló su mayor lección de vida en el cine

Lauren Graham y Amy Sherman-Palladino anuncian un libro sobre Gilmore Girls

Las mejores películas de 2025, según The Economist: desde tragedias personales y política global hasta el suspenso

La doble vida de Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, que quedó al descubierto tras la muerte de Matthew Perry

Pamela Anderson revela nuevos detalles de su relación con Liam Neeson: “Tenemos sentimientos reales”