América Latina

Un conductor borracho y drogado perdió el control de su autoen la isla Guadalupe: al menos 19 heridos

Las fuentes oficiales detallaron que el hombre, que dio positivo en pruebas de alcohol y drogas, fue detenido tras impactar su vehículo contra un popular camión-restaurante en la isla caribeña

Un conductor que conducía bajo los efectos del alcohol y del cannabis perdió el control de su auto y terminó impactando contra un camión-restaurante en Sainte Anne, en la isla caribeña de Guadalupe, territorio francés en el Caribe.

El accidente, que tuvo lugar poco después de las 19:30 del viernes, dejó un saldo de 19 personas heridas, según información de la Subprefectura local.

El incidente ocurrió en la plaza Schoelcher, en las inmediaciones del Ayuntamiento y la Iglesia de Sainte Anne, cuando el vehículo, tras desviarse repentinamente de su ruta, colisionó de manera violenta contra un popular camión-restaurante donde se encontraban varios comensales, según reportó La Première de Guadalupe en su sitio web.

De acuerdo al subprefecto de Pointe-à-Pitre, Jean-François Moniotte, tres personas resultaron con heridas de gravedad y fueron catalogadas como casos de “urgencia absoluta” —aunque no se teme por su vida—, mientras que los otros 16 lesionados sufrieron heridas de menor gravedad.

Fuentes oficiales confirmaron que el conductor, de 45 años, dio positivo en los test de alcoholemia y de cannabis, por lo que permanece bajo custodia de las autoridades. El hombre debió ser evacuado de la escena con el apoyo de la policía, ya que corría serio riesgo de ser agredido por testigos presentes, indignados por lo ocurrido y el estado en que manejaba.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ordenó el miércoles pasado a los prefectos y responsables de las fuerzas del orden “reforzar las medidas de seguridad en todo el territorio” ante el “altísimo nivel de amenaza terrorista” que enfrenta el país.

En un memorando distribuido a las autoridades, Nuñez solicitó “máxima vigilancia” y llamó a la “plena movilización de los servicios de inteligencia para detectar, prevenir y, si es necesario, frustrar las amenazas terroristas”.

La carta, citada por Le Figaro, enfatiza que lugares como los mercados navideños representan espacios de gran concurrencia y valor simbólico que podrían convertirse en objetivos de ataques violentos o incidentes vinculados a manifestaciones, recordando antecedentes como los atentados en Estrasburgo el 11 de diciembre de 2018 y en Berlín el 20 de diciembre de 2024.

Nuñez subrayó que, para eventos con gran asistencia de público, se implementarán “las medidas administrativas necesarias para garantizar condiciones óptimas de seguridad”, incluidas órdenes de prohibición y restricción de estacionamiento, circulación y otras acciones específicas. Además, instó a una gestión cuidadosa de los flujos peatonales para optimizar la protección y el control en los accesos y alrededores de estos encuentros masivos.

Noticia en desarrollo...

