Salvador Nasralla afirmó que su partido va ganando las elecciones en Honduras en medio de un conteo de votos a cuentagotas

El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, del Partido Liberal, habla durante una conferencia de prensa, tras el último recuento de los resultados de las elecciones presidenciales (REUTERS/Fredy Rodriguez)

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reiteró este viernes por la noche que, según el recuento interno de su formación, su partido “va ganando” las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en Honduras.

Sin embargo y por el momento, el conteo oficial otorga una leve ventaja a su rival Nasry “Tito” Asfura, postulante del Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“En este momento el que va ganando es el Partido Liberal”, afirmó Nasralla desde la sede del Consejo Central Ejecutivo liberal en Tegucigalpa y sostuvo que existen actas aún no computadas en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, según su análisis, mostrarán una victoria para su partido.

Esas actas, explicó, corresponden principalmente al departamento de Cortés y a otras regiones donde el liberalismo es fuerte, y su incorporación —según Nasralla— revertirá los resultados contra Asfura, quien lidera por casi 20.000 votos.

Los datos oficiales del CNE, con el 88,02% de las actas escrutadas, muestran a Asfura con 1.132.321 votos (40,19%) y a Nasralla con 1.112.570 (39,49%), tendencia estable desde el jueves, día en el que cambió el liderazgo de las elecciones presidenciales y pasó al frente el ex alcalde de Tegucigalpa.

El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, del Partido Liberal, habla durante una conferencia de prensa mientras continúa el recuento de votos (REUTERS/Fredy Rodríguez)

Para Nasralla, el avance de su adversario se explica porque “había metido solamente actas de los departamentos donde el Partido Nacional gana, que son Lempira, Intibucá y La Paz”. No obstante, con la futura integración de nuevas actas, algunas de las cuales “tienen inconsistencias”, confía en superar ampliamente a Asfura.

El candidato del Partido Liberal exigió “celeridad y solución” al CNE y a la empresa que administra el recuento, lamentando la demora: “No es posible que tengan al pueblo hondureño en vilo, el pueblo hondureño merece respeto y necesitamos celeridad, solicitamos eso, respetuosamente, obviamente al CNE”.

El candidato liberal también denunció que 26.994 votos que le correspondían a su partido fueron adjudicados al Partido Nacional, aunque no brindó mayores detalles. Añadió que el apoyo explícito de Trump a Asfura, vía redes sociales, “influyó un poco para que algunos nacionalistas que iban a votar por nosotros” se decantaran por el partido rival, ambos de derecha, pero minimizó el impacto general de ese respaldo externo.

Según el CNE, de las 16.858 actas procesadas, 14.451 son “correctas” y 2.407 presentan “inconsistencias” que requerirán un recuento voto por voto. Resta procesar 2.571 actas de un total de 19.152, en un proceso que mantiene la expectativa y la tensión entre la población hondureña.

El candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional pidió serenidad a la espera de los resultados oficiales (REUTERS/Leonel Estrada)

En paralelo, María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, alertó este viernes sobre lo que considera un intento de instalar una narrativa de fraude electoral en Honduras y anunció que su fuerza política emprenderá acciones legales contra quienes difundan acusaciones sin fundamento.

Mejía defendió la solidez de los mecanismos y controles del sistema electoral, afirmando que estos deben respetarse y no ser objeto de presiones ni de campañas de desinformación. Sostuvo que “sembrar dudas sobre el proceso solo por resultados adversos busca confrontar y deteriorar el orden democrático”.

La dirigente nacionalista también criticó a dirigentes y simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) por sumarse a un discurso que —según sus palabras— puede generar repercusiones negativas para la estabilidad nacional. En ese sentido, señaló que “promover acusaciones falsas o incitar a la violencia electoral atenta contra la institucionalidad y la estabilidad democrática de Honduras”, y anticipó que el Partido Nacional recurrirá a herramientas legales para enfrentar estas posiciones.

(Con información de EFE)