América Latina

Salvador Nasralla afirmó que su partido va ganando las elecciones en Honduras en medio de un conteo de votos a cuentagotas

La formación política del candidato presidencial sostiene que los resultados internos favorecen a su aspirante, mientras que los datos preliminares oficiales otorgan una ventaja a Nasry Asfura

Guardar
El candidato presidencial hondureño Salvador
El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, del Partido Liberal, habla durante una conferencia de prensa, tras el último recuento de los resultados de las elecciones presidenciales (REUTERS/Fredy Rodriguez)

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reiteró este viernes por la noche que, según el recuento interno de su formación, su partido “va ganando” las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en Honduras.

Sin embargo y por el momento, el conteo oficial otorga una leve ventaja a su rival Nasry “Tito” Asfura, postulante del Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“En este momento el que va ganando es el Partido Liberal”, afirmó Nasralla desde la sede del Consejo Central Ejecutivo liberal en Tegucigalpa y sostuvo que existen actas aún no computadas en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, según su análisis, mostrarán una victoria para su partido.

Esas actas, explicó, corresponden principalmente al departamento de Cortés y a otras regiones donde el liberalismo es fuerte, y su incorporación —según Nasralla— revertirá los resultados contra Asfura, quien lidera por casi 20.000 votos.

Los datos oficiales del CNE, con el 88,02% de las actas escrutadas, muestran a Asfura con 1.132.321 votos (40,19%) y a Nasralla con 1.112.570 (39,49%), tendencia estable desde el jueves, día en el que cambió el liderazgo de las elecciones presidenciales y pasó al frente el ex alcalde de Tegucigalpa.

El candidato presidencial hondureño Salvador
El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, del Partido Liberal, habla durante una conferencia de prensa mientras continúa el recuento de votos (REUTERS/Fredy Rodríguez)

Para Nasralla, el avance de su adversario se explica porque “había metido solamente actas de los departamentos donde el Partido Nacional gana, que son Lempira, Intibucá y La Paz”. No obstante, con la futura integración de nuevas actas, algunas de las cuales “tienen inconsistencias”, confía en superar ampliamente a Asfura.

El candidato del Partido Liberal exigió “celeridad y solución” al CNE y a la empresa que administra el recuento, lamentando la demora: “No es posible que tengan al pueblo hondureño en vilo, el pueblo hondureño merece respeto y necesitamos celeridad, solicitamos eso, respetuosamente, obviamente al CNE”.

El candidato liberal también denunció que 26.994 votos que le correspondían a su partido fueron adjudicados al Partido Nacional, aunque no brindó mayores detalles. Añadió que el apoyo explícito de Trump a Asfura, vía redes sociales, “influyó un poco para que algunos nacionalistas que iban a votar por nosotros” se decantaran por el partido rival, ambos de derecha, pero minimizó el impacto general de ese respaldo externo.

Según el CNE, de las 16.858 actas procesadas, 14.451 son “correctas” y 2.407 presentan “inconsistencias” que requerirán un recuento voto por voto. Resta procesar 2.571 actas de un total de 19.152, en un proceso que mantiene la expectativa y la tensión entre la población hondureña.

El candidato presidencial Nasry Asfura
El candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional pidió serenidad a la espera de los resultados oficiales (REUTERS/Leonel Estrada)

En paralelo, María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, alertó este viernes sobre lo que considera un intento de instalar una narrativa de fraude electoral en Honduras y anunció que su fuerza política emprenderá acciones legales contra quienes difundan acusaciones sin fundamento.

Mejía defendió la solidez de los mecanismos y controles del sistema electoral, afirmando que estos deben respetarse y no ser objeto de presiones ni de campañas de desinformación. Sostuvo que “sembrar dudas sobre el proceso solo por resultados adversos busca confrontar y deteriorar el orden democrático”.

La dirigente nacionalista también criticó a dirigentes y simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) por sumarse a un discurso que —según sus palabras— puede generar repercusiones negativas para la estabilidad nacional. En ese sentido, señaló que “promover acusaciones falsas o incitar a la violencia electoral atenta contra la institucionalidad y la estabilidad democrática de Honduras”, y anticipó que el Partido Nacional recurrirá a herramientas legales para enfrentar estas posiciones.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaSalvador NasrallaNasry AsfuraHondurasElecciones Honduras 2025Consejo Nacional Electoral

Últimas Noticias

La Fiscalía de Uruguay pidió 45 años de prisión para los responsables del séxtuple homicidio en una de las cárceles más peligrosas del país

La petición del Ministerio Público surge tras la investigación de un incendio que dejó seis reclusos muertos en septiembre de 2024, en medio de un conflicto vinculado a la venta de drogas dentro del penal

La Fiscalía de Uruguay pidió

Estados Unidos instó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua a la liberar inmediatamente a “todos los presos políticos”

La administración estadounidense exigió la excarcelación de los opositores detenidos en el país centroamericano y reiteró su llamado a que se ponga fin a los arrestos arbitrarios

Estados Unidos instó al régimen

Rodrigo Paz anunció el inicio de la exportación de carne a Egipto y buscará consolidar nuevas relaciones con países de África

El presidente de Bolivia informó sobre la llegada de productos cárnicos al mercado egipcio, lo que permitirá ampliar la presencia comercial en el continente y fortalecer la obtención de ingresos para el país latinoamericano

Rodrigo Paz anunció el inicio

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

El ministro Vicente de la O Levy declaró que la falta de combustible continuará afectando al sistema eléctrico pese a nuevas capacidades de generación. Más del 60% del país sufre cortes de luz simultáneos

Crisis energética en Cuba: el

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos

Estos episodios confirman un patrón global de riesgos legales, emocionales y de seguridad vinculados a la viralización de datos personales

El “registro de infieles” en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

¿Cuántos meses de trabajo necesito para cobrar el aguinaldo de diciembre 2025?

Cuenta DNI: todos los beneficios de diciembre 2025

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en diciembre 2025

Fallece Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

INFOBAE AMÉRICA
Macron ve "decisiva" la cooperación

Macron ve "decisiva" la cooperación con Xi para terminar con la guerra en Ucrania

La Fiscalía de Uruguay pidió 45 años de prisión para los responsables del séxtuple homicidio en una de las cárceles más peligrosas del país

El drama de los ancianos abandonados en el frente de Ucrania: “¿Para qué me traen medicinas? Ya me había preparado para morir”

El día que secuestraron al hijo de Frank Sinatra: un plan torpe, un rescate millonario y un país en vilo

Australia anunció sanciones y prohibiciones contra ministros talibanes por el “desprecio” a los derechos de mujeres y niñas

ENTRETENIMIENTO

La historia descartada de “Zootopia”:

La historia descartada de “Zootopia”: un mundo retorcido donde la coneja Judy no iba a ser la protagonista

La película romántica que nunca salió de cartelera: los 30 años del fenómeno “Dilwale Dulhania Le Jayenge”

Entre familia, glamour y rumores de boda: así fue la animada aparición de Rihanna y A$AP Rocky en los Gotham Awards

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

El revival de “Malcolm In The Middle” lanza su primer teaser: de qué tratará la nueva serie