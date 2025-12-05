América Latina

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos

Estos episodios confirman un patrón global de riesgos legales, emocionales y de seguridad vinculados a la viralización de datos personales

Guardar
El Registro Nacional de Infieles
El Registro Nacional de Infieles empezó a circular en Ecuador.

La circulación masiva de un archivo viral conocido como “Registro Nacional de Infieles Ecuador” ha encendido las alarmas entre las autoridades y especialistas en ciberseguridad. En las últimas horas, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) emitió una advertencia pública sobre los graves riesgos legales y de seguridad asociados a este listado. La institución confirmó que se encuentra evaluando el alcance y origen del archivo para determinar responsables y posibles sanciones.

El listado que es anónimo y colaborativo, permite exponer nombres, fotografías, profesiones, lugares de trabajo, ciudades de residencia y acusaciones de infidelidad sin ningún tipo de verificación.

Según el comunicado oficial difundido el 4 de diciembre de 2025, el registro se distribuye por redes sociales y aplicaciones de mensajería mediante enlaces públicos donde cualquier usuario puede añadir información sobre terceros sin consentimiento.

La SPDP subrayó que esta práctica viola las condiciones lícitas del tratamiento de datos personales establecidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. “Este tipo de listados anónimos, abiertos y colaborativos promueve la exposición indebida de información y vulnera de manera directa el derecho fundamental a la protección de datos personales”, advirtió la institución en su boletín.

El Registro Nacional de Infieles
El Registro Nacional de Infieles se viralizó en redes y logró más de 40.000 registros.

Medios digitales como Primicias confirmaron que el fenómeno se expandió inicialmente a través de TikTok, donde usuarios afirmaban que existían bases de datos con más de 50.000 supuestos registros. La revisión realizada por periodistas reveló enlaces alojados en Google Docs y páginas con dominios .com, .ec y .xyz, muchas de las cuales presentaban certificados de seguridad no válidos o comportamientos asociados a phishing. En una de las verificaciones, el navegador Firefox emitió una advertencia explícita de “riesgo potencial de seguridad”, señalando que la página no garantizaba una conexión protegida.

La SPDP enfatizó que la supuesta intención recreativa o humorística detrás del archivo no exime a los creadores, administradores ni usuarios de responsabilidad legal. “La finalidad ‘viral’ del archivo no elimina las consecuencias legales derivadas de su difusión”, señaló la autoridad, recordando que la divulgación no autorizada de datos puede acarrear sanciones administrativas, multas y, en algunos casos, consecuencias penales.

El organismo también llamó a la ciudadanía a no participar en estas dinámicas, evitando acceder, reenviar, consultar o añadir información. En su pronunciamiento, insistió en que la protección de datos personales es “un deber colectivo y una obligación legal”, especialmente en un entorno digital donde la viralidad puede amplificar riesgos de manera inmediata. La advertencia busca frenar la propagación de un fenómeno que, aunque presentado como entretenimiento, genera impactos duraderos en la reputación, seguridad y privacidad de las personas.

Mientras la SPDP avanza en la revisión del caso, especialistas coinciden en que la difusión del llamado “registro de infieles” confirma una tendencia preocupante: el uso de plataformas colaborativas para exponer información íntima bajo la apariencia de participación ciudadana. Los riesgos, sin embargo, trascienden el ámbito emocional o relacional. En manos de ciberdelincuentes, estos listados pueden convertirse en vectores para estafas, extorsión o ataques dirigidos, utilizando datos proporcionados por los propios usuarios.

La lista negra de las
La lista negra de las girls causó revuelo en redes peruanas al permitir que cualquier usuaria denunciara a supuestos infieles de forma anónima y sin filtros. Foto: Composición Infobae Perú

En varios países de la región y del mundo se han registrado episodios muy similares al “registro nacional de infieles” que circula en Ecuador, lo que evidencia un patrón global de exposición digital no consentida.

En Perú, por ejemplo, se viralizó recientemente La lista negra de las girls, un archivo colaborativo donde usuarias podían añadir nombres, fotografías, profesiones y supuestas infidelidades de hombres. La dinámica era casi idéntica: enlaces compartidos en TikTok, actualización abierta por parte de cualquier persona y una rápida escalada de viralidad antes de que las plataformas empezaran a dar de baja los documentos por violación de políticas de privacidad. El caso generó una intensa discusión pública sobre la frontera entre denuncia social, entretenimiento y vulneración de datos personales.

Fenómenos parecidos han aparecido también en Chile y México, donde usuarios replicaron la lógica de “denunciar infieles” a través de bases de datos abiertas en Google Docs o páginas web de origen desconocido. En todos estos casos, el funcionamiento se apoyaba en el anonimato y en la capacidad de edición colectiva, lo que permitía incluir datos no verificados —nombres completos, fotografías, lugares de trabajo o residencia— sin ninguna forma de control.

Estas listas se difundían como contenido viral, pero terminaban transformándose en mecanismos de escarnio digital con potencial de causar daños reales: difamación, acoso, exposición laboral, conflictos familiares y riesgos de suplantación o extorsión.

A escala internacional, el caso más emblemático es el hackeo de Ashley Madison en 2015, donde la filtración masiva de datos personales vinculados a relaciones extramaritales afectó a decenas de millones de usuarios en más de 40 países. Aunque no se trataba de un registro colaborativo creado por usuarios, el impacto fue devastador: despidos, rupturas familiares, extorsiones y hasta reportes de suicidios asociados a la exposición pública.

Temas Relacionados

Registro nacional de infielesEcuador

Últimas Noticias

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

El reporte llega en plena ola epidémica y entre críticas por falta de transparencia y un sistema sanitario colapsado

Cuba registró más de 1.000

El hijo mayor de Jair Bolsonaro anunció que será candidato presidencial en las elecciones brasileñas de 2026

El senador Flávio Bolsonaro informó su postulación con el aval explícito de su padre, ex mandatario condenado a 27 años de prisión por golpismo

El hijo mayor de Jair

Cayó una red global de visas falsas a Estados Unidos tras un operativo que dejó 19 detenidos

Autoridades norteamericanas y tres países desarticularon una estructura que estafó a migrantes con trámites ficticios y suplantación de funcionarios

Cayó una red global de

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

Las declaraciones reavivan el debate sobre la pertinencia, costos y resultados de su intensa agenda fuera del Ecuador

Noboa defendió sus viajes al

El Gobierno de Bolivia afirma que el expresidente de la estatal petrolera YPFB huyó a Brasil

El ministro de Gobierno señaló que el extitular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, escapó al país vecino. La autoridad cuestionó que la Justicia dejara sin efecto una orden de aprehensión

El Gobierno de Bolivia afirma
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Ojo si decide salir de Bogotá en el puente festivo: habrá Pico y placa regional el lunes 8 y más restricciones de movilidad

Agregarlo a grupos de WhatsApp sobre política o elecciones sin su permiso es ilegal: esto dice nueva circular de la SIC

Último cierre de la Costa Verde por Juegos Bolivarianos volvería a causar caos vehícular en Lima Metropolitana: Día y hora

INFOBAE AMÉRICA
Gratitud y salud: cómo el

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

Irak emite órdenes de captura contra los responsables del ataque a un yacimiento gasístico

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza

La fotografía que confirma el apoyo incondicional de la Infanta Elena al emérito

ENTRETENIMIENTO

Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje