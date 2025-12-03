América Latina

Daniel Noboa oficializó su viaje a España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega para mantener reuniones con autoridades internacionales

En el itinerario figura la participación de Noboa en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, prevista para el 10 de diciembre en Oslo, donde acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla en la inauguración de un centro de desarrollo infantil en un barrio de bajos ingresos (REUTERS/Santiago Arcos)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, formalizó este martes mediante un decreto su viaje internacional que se extenderá desde este miércoles hasta el 11 de diciembre, con escalas en España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega.

Aunque la agenda concreta y la lista de funcionarios que lo acompañarán no fueron reveladas, la Presidencia adelantó el 27 de noviembre que el objetivo es mantener “reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales” orientadas a “impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas que aporten al desarrollo económico y social del Ecuador”.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, previamente había indicado que la visita a Emiratos Árabes Unidos será clave para “fortalecer los acuerdos en materia comercial, de seguridad y de inversión” con ese país.

En el itinerario figura la participación de Noboa en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, prevista para el 10 de diciembre en Noruega, donde acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

El decreto difundido este martes tampoco especifica los nombres de los integrantes de la delegación oficial, limitándose a señalar que estará “integrada por los ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas”.

Foto de archivo del presidente
Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa (REUTERS/Adriano Machado)

La información sobre los viajes presidenciales de Noboa fue objeto de escrutinio en las últimas semanas. Entre el 18 y el 20 de noviembre, tras el revés en el referéndum promovido por su gobierno, el presidente realizó una visita oficial a Estados Unidos cuya agenda fue declarada confidencial. Posteriormente anunció otro viaje al mismo país, aunque aclaró que tenía carácter personal.

Tras el regreso de esta gira por Europa y Oriente Medio, Noboa tomará diez días de vacaciones en enero antes de viajar a Davos, en Suiza, para asistir al Foro Económico Mundial, y luego a Bélgica, donde, según la Presidencia, mantendrá encuentros con representantes de la Unión Europea hasta el 25 de enero.

El Gobierno ecuatoriano expresó su compromiso para enfrentar al crimen organizado

En términos internacionales, el gobierno ecuatoriano reiteró su compromiso de enfrentar a los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) mediante estrategias conjuntas y de largo plazo, en respuesta al crecimiento de actividades criminales que superan las fronteras nacionales.

Sommerfeld subrayó que la cooperación internacional es clave para el fortalecimiento de las capacidades policiales y operativas, destacando el papel de Italia y la Unión Europea como aliados estratégicos.

En este contexto, el encuentro entre el presidente Daniel Noboa y el fiscal Antimafia de Italia, Giovanni Melillo, representó un paso relevante en la agenda bilateral enfocada en combatir el crimen organizado transnacional.

Según la Presidencia ecuatoriana, el objetivo central de la junta fue profundizar la colaboración en la lucha contra redes delictivas internacionales, especialmente en lo referido al lavado de activos.

En términos internacionales, el gobierno
En términos internacionales, el gobierno ecuatoriano reiteró su compromiso de enfrentar a los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) mediante estrategias conjuntas y de largo plazo, en respuesta al crecimiento de actividades criminales que superan las fronteras nacionales (EFE/ Chema Moya)

La visita de Melillo a Ecuador tiene como propósito compartir experiencias y buenas prácticas italianas en materia de seguridad e investigación criminal, área en la que Italia aporta un extenso recorrido en acciones contra mafias con alcance global.

Ambas partes coincidieron en que el fenómeno del crimen organizado demanda mecanismos de cooperación sostenida, tanto en el ámbito judicial como en el policial.

Sommerfeld remarcó la relevancia de los programas financiados por la Unión Europea —orientados a capacitación, coordinación y asistencia técnica— como herramientas para enfrentar la expansión de organizaciones criminales.

(Con información de EFE)

