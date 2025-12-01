América Latina

Uruguay incautó 400 kilos de droga: "A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades"

Una avioneta incendiada que apareció activó una investigación en el país que derivó en lo que las autoridades llamaron un "duro golpe" al narcotráfico

Fueron incautados por la Policía de Uruguay 400 kilos de cocaína y pasta base en Paysandú (Ministerio del Interior)

Una avioneta que apareció incendiada en julio en la localidad de Paso de los Carros (Paysandú, Uruguay) dio paso a la Operación Sinergia que, casi medio año después, terminó con la incautación de más de 400 kilos de pasta base y cocaína. Además, dos personas fueron detenidas, una requerida y varios vehículos incautados, informó el Ministerio del Interior de Uruguay.

Las tareas de inteligencia que realizó la Policía uruguaya permitieron saber que este viernes se iba a registrar una posible descarga de drogas. Los efectivos de Paysandú –un departamento de Uruguay vecino de Argentina– habían visto una aeronave sobrevolando la zona.

Fue este dato el que llevó a la detención de una camioneta en la ruta uruguaya 26, cerca de la Ruta 3, una de las principales carreteras del país. El operativo tuvo algún contratiempo. Cuando los conductores del auto que era buscado por los policías se percataron del control, comenzaron a circular a alta velocidad, algo que hicieron durante varios kilómetros.

Un hombre detenido por trasladar
Un hombre detenido por trasladar cocaína y pasta base en Uruguay (Ministerio del Interior)

Sin embargo, los policías lograron identificar al ocupante y pasaron a revisar lo que había en la caja de la camioneta Chevrolet. Allí encontraron una gran cantidad de envoltorios con forma de ladrillo lo que, a simple vista, se veía que era algún tipo de droga. En ese momento, el conductor del vehículo fue detenido.

Luego se amplió la información y los agentes supieron que había otra camioneta –en este caso una Ford Ranger– que estaba involucrada con esta maniobra ilegal. Este vehículo fue localizado en la localidad de Quebracho, también en Paysandú. Un hombre fue detenido.

Las actuaciones policiales continuaron con tres allanamientos que permitieron la incautación de otros elementos, entre los que se destacan 11 bidones de combustible para avión y un visor nocturno.

Más de 400 kilos de
Más de 400 kilos de pasta base y algo más de un kilo de cocaína incautados en Uruguay (Ministerio del Interior)

Hubo una persecución que duró más de 20 kilómetros. Fue muy riesgosa para los policías y para otras personas, obviamente. Pero resultó con la detención de la persona y la incautación de las sustancias”, destacó el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa.

En total, se contabilizaron 414 kilos de pasta base y 1 kilo de cocaína. Esto totaliza unas 3 millones de dosis, lo que iba a generar una ganancia de USD 2 millones, según las estimaciones oficiales.

“Esto significa que en Montevideo y las capitales de los departamentos a partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir y esto también es una muy buena noticia desde el punto de vista de la salud pública y de los problemas que genera la adicción en el país”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa.

Se contabilizaron 414 kilos de
Se contabilizaron 414 kilos de pasta base y 1 kilo de cocaína. Esto totaliza unas 3 millones de dosis (Ministerio del Interior)

El funcionario destacó el trabajo de la Policía. “Hay un componente del trabajo, del sacrificio y el compromiso de dos policías conocedores profundos del territorio. Intuición mediante y abnegación al trabajo, dan finalmente con la captura de los delincuentes y los que estaban a cargo de este cargamento”, destacó.

Según detalló la Policía, el cargamento había caído desde el cielo y quienes lo ingresaron al país ni siquiera pisaron el suelo uruguayo: llegaron, tiraron larga y continuaron su rumbo. La droga viene de Colombia, Bolivia o Perú.

Tras la audiencia judicial realizada el viernes, se imputó a los dos detenidos. Uno de ellos tiene 56 años y posee dos antecedentes penales; el otro, sin antecedentes, tiene 26. A ambos se les atribuyó el delito de modalidad de transporte agravado por pertenecer a un grupo delictivo organizado, en calidad de autor.

Operativo policial en Paysandú termina
Operativo policial en Paysandú termina con incautación de 400 kilos de droga (Ministerio del Interior)

Estarán en prisión preventiva hasta mayo de 2026, mientras avanza la investigación.

Una tercera persona, que logró fugarse de una de las camionetas detenidas, está requerida.

