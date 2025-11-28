América Latina

Rodrigo Paz resta importancia al conflicto con Edmand Lara y afirma que su relación es “institucional”

El presidente boliviano evitó referirse a los desacuerdos con su vicepresidente e informó que sostuvieron una reunión el miércoles para tratar asuntos de la agenda legislativa

La Paz, Bolivia. 20 de
La Paz, Bolivia. 20 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El presidente Rodrigo Paz afirmó este jueves que los encuentros con el vicepresidente Edmand Lara se mantendrán “en un plano estrictamente institucional”, en un clima de tensión por las diferencias entre ambos que se han hecho públicas en las últimas semanas.

El jefe de Estado evitó pronunciarse en detalle sobre los desencuentros y señaló: “Yo no soy de dimes y diretes, soy más reservado con la palabra. Es preferible hablar menos que hablar de más”, en referencia a las críticas al Gobierno que su vicepresidente hizo a través de videos publicados en redes sociales.

A lo largo de las casi tres semanas de mandato, la relación entre Paz y Lara ha atravesado al menos tres episodios de tensión: la designación del responsable del ahora eliminado Ministerio de Justicia, la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa, cuyas atribuciones se superponen parcialmente con las del vicepresidente, y reclamos públicos de Lara por la supuesta falta de respuesta a sus llamadas.

Sin embargo, el presidente informó que ambos sostuvieron una reunión el miércoles en la que revisaron la agenda de la Asamblea Legislativa que incluye, entre las prioridades, la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de siete magistrados del Órgano Judicial.

La Paz, Bolivia. 20 de
La Paz, Bolivia. 20 de octubre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

También se hizo público un encuentro entre el Lara y uno de los hombres fuertes del Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos; en el que se abordaron “temas de articulación institucional que son indispensables para garantizar un Estado que funcione”, informó el Ministerio de la Presidencia a través de un comunicado.

Varios analistas de la política boliviana coinciden en su preocupación por la disputa entre el presidente y su “vice” en un contexto de crisis económica, debido a que consideran que las inminentes políticas de ajuste requerirán estabilidad política y un gobierno fortalecido.

“Lo que muestran ante los ojos de la población es fragilidad política y la estabilidad, como concepto político, es fundamental para vencer la crisis”, señaló Carlos Saavedra, analista y consultor en comunicación política, en un diálogo con Infobae.

Para el experto, la falta de entendimiento entre ambos gobernantes se origina en la desinstitucionalización de la política boliviana, en la que no existen partidos consolidados y las alianzas electorales son circunstanciales y carecen de coincidencias ideológicas y programáticas.

La Paz, Bolivia. 8 de
La Paz, Bolivia. 8 de noviembre de 2025. Luis Gandarillas/Pool via REUTERS

Paz y Lara formaron el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en el que ninguno de los dos militaba, cuando faltaban horas para el cierre del registro de candidaturas. Paz había anunciado inicialmente a un corredor de autos de 31 años como su compañero de fórmula, pero éste luego declinó y se alió con otro candidato.

Mientras tanto, Lara ganaba notoriedad pública como un exoficial de Policía que denunciaba presuntos actos de corrupción a través de las redes sociales, donde se posicionó como una voz crítica del sistema. Ese impulso mediático y su rápido ascenso en popularidad le abrieron las puertas a la arena política.

“Esto es fruto de la manera en la que han llegado los candidatos a la elección, fruto de una situación accidental (…) hicieron binomio sin haber compatibilizado programas, sin conocerse en términos políticos, ni analizar el perfil de cada uno”, señaló Daniel Valverde, analista y director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

