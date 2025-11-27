América Latina

Paz declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en Bolivia

En un acto con trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba, el mandatario defendió la reciente decisión de su administración de eliminar este impuesto, introducido durante el anterior mandato de Luis Arce

Guardar
Rodrigo Paz advirtió que "no
Rodrigo Paz advirtió que "no es fácil lo que viene" en Bolivia (EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en el país y alejaron tanto la inversión nacional como extranjera.

“(Esas divisas) se fueron al exterior porque la plata, si no la respetas para reinvertir, se va. Por eso nos hemos convertido (a Bolivia) en una isla, nadie quiere invertir”, sostuvo el mandatario.

En un acto con trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba, defendió la reciente decisión de su administración de eliminar este impuesto, introducido durante el anterior mandato de Luis Arce.

Paz relató que la intención original de este tributo era redistribuir recursos de los sectores con mayores ingresos, pero sostuvo que no cumplió esa expectativa. Según su visión, algunas normativas de gobiernos precedentes provocaron un éxodo de capitales, calculando que en los últimos seis o siete años se trasladaron alrededor de 7.000 millones de dólares fuera del país.

El mandatario mencionó como ejemplo que comerciantes de El Alto, aunque mantienen sus actividades en Bolivia, prefieren depositar su dinero en el extranjero, en especial en Chile. En ese sentido, remarcó que la recaudación por este impuesto fue baja y que en en los últimos tres años se registró una fuga de 2.500 millones de dólares.

En un acto con trabajadores
En un acto con trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba, defendió la reciente decisión de su administración de eliminar este impuesto, introducido durante el anterior mandato de Luis Arce.

Paz manifestó la importancia de que esos recursos regresen al país, ya que su reinversión contribuiría al empleo y a la actividad económica. Por este motivo, consideró insuficiente la inversión extranjera directa registrada este año, cifra que ubicó en los 247 millones de dólares.

El impuesto a las grandes fortunas, impuesto a partir de 2020 y dirigido a patrimonios superiores a 4,3 millones de dólares, aportó oficialmente unos 137 millones de dólares en cinco años.

La administración de Paz también informó que enviará al Parlamento iniciativas para eliminar otros gravámenes, como los aplicados a transacciones financieras, juegos de azar y promociones empresariales, argumentando que su peso en la recaudación es menor al 1% y que no compensan el costo de su gestión ni la pérdida de confianza para los inversionistas.

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, insistió en que esos impuestos motivaron fugas de capital y un bajo interés de inversión internacional. Además, el Ejecutivo adelantó que buscará ajustar el Presupuesto General del Estado para 2026, con la meta de reducir el gasto público en al menos un 30%.

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)

El funcionario informó el martes sobre la decisión de suprimir cuatro impuestos: el impuesto a las transferencias financieras (ITF), el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al juego y el tributo a las promociones empresariales. La medida formaría parte de un paquete orientado a estabilizar la economía.

Espinoza explicó que el gravamen a las grandes fortunas generó la salida de capitales del país y desalentó la inversión extranjera, y organizaciones empresariales expresaron su respaldo a la eliminación de estos tributos. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en un comunicado, calificó los impuestos como “regresivos e innecesarios”, y señaló que perjudicaron la economía y frenaron la inversión.

El gobierno de Rodrigo Paz afirmó que la eliminación de los cuatro impuestos y la reducción del 30% en el gasto público, prevista en la reforma al Presupuesto General del Estado, marcan el inicio de una serie de medidas que se implementarán de manera progresiva hasta marzo. Espinoza, señaló que estas acciones buscan sentar las bases para la recuperación de la economía.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaRodrigo PazBoliviaENDELuis ArceCochabambaJosé Gabriel Espinoza

Últimas Noticias

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

La Fuerza Aérea de EEUU reveló que los aviones de largo alcance ejecutaron la misión el 24 de noviembre, mientras Washington despliega su mayor portaaviones en la zona

Bombarderos B-52H de Estados Unidos

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas

El secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, quien habló junto al líder dominicano, confirmó el “despliegue temporal de militares y aeronaves estadounidenses”

República Dominicana permitirá a Estados

Estados Unidos y Trinidad y Tobago reforzaron su cooperación para combatir las redes delictivas vinculadas al régimen de Maduro

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar analizaron el impacto del narcotráfico, el tráfico de armas y la influencia de grupos criminales relacionados con la dictadura de Caracas durante una reunión en Puerto España

Estados Unidos y Trinidad y

La dictadura cubana juzga a un artista por colocar pancartas con consignas políticas: la Fiscalía pide seis años de cárcel

Fernando Almenares, rapero y activista conocido como Nando OBDC, enfrenta un proceso por “propaganda contra el orden constitucional”

La dictadura cubana juzga a

Donald Trump apoyó al candidato conservador Tito Asfura para las elecciones presidenciales de Honduras

El mandatario estadounidense dijo que el candidato del Partido Nacional “es el único verdadero amigo de la libertad”. “Podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, agregó el republicano

Donald Trump apoyó al candidato
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro califica de “pérfido” poner

Petro califica de “pérfido” poner en duda la identidad de su hija y denuncia persecución contra menores

La Tinka hoy 26 de noviembre: revisa aquí los resultados del sorteo y comprueba tu jugada ganadora

Resultados del Baloto miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Juan Carlos I: “Espero que me perdonen y que el pueblo español comprenda lo que hice”

INFOBAE AMÉRICA
Guterres apoya sumar 2 miembros

Guterres apoya sumar 2 miembros africanos al Consejo de Seguridad de la ONU y ve "inaceptable" que no haya ninguno

Roban 32 millones de euros en un ciberataque a la mayor plataforma cripto de Corea del Sur

Agricultores y transportistas mexicanos bloquean carreteras para exigir más seguridad y precios justos

"Me llaman comunista para esconder la verdad", responde candidata Rixi Moncada a Trump

Trump tacha de "terrorismo" el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional y lo atribuye a un afgano

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo culpó a Miss

Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según una concursante: “Fue aterrador”

La madre de Paris Hilton sorprende con un atrevido vestido de encaje a sus más de 60 años

La única condición que Emma Stone puso para raparse la cabeza en “Bugonia”

“Nunca más volveré a decir nunca”: el posible regreso de Hugh Jackman como Wolverine ilusiona a los fanáticos

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans