América Latina

Evo Morales y dirigentes cocaleros pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para discutir demandas sindicales

La solicitud fue presentada en la sede del Ejecutivo este martes. El encuentro puede sentar las bases de la relación entre el Gobierno y los cocaleros, en un contexto de nuevas políticas antidroga y demandas sectoriales

Guardar
Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró al expresidente de Bolivia Evo Morales, en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Ábrego

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), junto a dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, presentó una solicitud formal al presidente Rodrigo Paz mediante la cual solicita una “reunión de coordinación y trabajo”. El documento fue entregado este martes en la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo.

Si bien la carta está firmada por Morales, la gestión fue realizada por una delegación de dirigentes cocaleros que viajó hasta La Paz, debido a que el exmandatario permanece atrincherado en su bastión por una orden de aprehensión en su contra en un caso de trata de personas.

La solicitud para reunirse con el primer mandatario fue acompañada por un pliego con varias demandas sindicales. Entre los puntos reclamados figuran mejoras en producción, salud, educación, infraestructura vial y seguridad ciudadana, entre otros, según explicó el dirigente de la mancomunidad del Trópico, Limbert Cossío, a la prensa local.

Por su parte, la dirigente Vilma Colque, añadió que van a abordar el tema de los cultivos de hoja de coca e indicó que esperan una respuesta de Paz dentro de las próximas dos semanas. De no obtenerse una convocatoria, adelantó que dirigirán su petición al vicepresidente Edmand Lara.

El expresidente de Bolivia Evo
El expresidente de Bolivia Evo Morales recibe un collar hecho con hojas de coca a su llegada una sede sindical. EFE/Rodrigo Sura

La solicitud de una reunión con el presidente Paz se produce en un momento de tensión en el Trópico de Cochabamba debido al anuncio gubernamental de retomar la cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), después de casi 20 años sin la presencia de esa institución en el país.

El anuncio generó preocupación entre dirigentes cocaleros, quienes señalaron que en años anteriores la actuación de la agencia estuvo asociada a operativos de erradicación forzada de cultivos de coca y episodios de violencia en la región.

Representantes de las federaciones cocaleras advirtieron que no aceptarán la instalación de centros operativos en su territorio y plantearon que la cooperación antidroga se concentre en zonas fronterizas. El Gobierno no ha hecho referencia a las condiciones de la cooperación estadounidense, pero la considera clave para enfrentar el incremento del narcotráfico y el crimen organizado en el país.

La hoja de coca tiene un rol importante en la vida social, económica y cultural de diversas regiones de Bolivia. Además de sus usos tradicionales y rituales, constituye una fuente de ingresos para familias productoras en zonas como los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba). Al mismo tiempo, es la materia prima utilizada en la elaboración de cocaína, lo que sitúa su producción en el centro de debates sobre regulación y control estatal.

Imagen de archivo. (AP Foto/Juan
Imagen de archivo. (AP Foto/Juan Karita)

En las últimas décadas, su cultivo se ha vinculado a expresiones de identidad local y a demandas de comunidades que buscan mantener sus prácticas dentro del marco legal vigente. En este contexto, cualquier cambio en la política antidroga que implique reformas en el control de cultivos de coca suele generar tensiones.

En las últimas décadas, los sindicatos cocaleros se han consolidado como un actor político de peso en Bolivia. Su estructura organizativa, su capacidad de movilización y su presencia en regiones productoras de coca les han permitido ejercer influencia en la agenda pública y en distintas decisiones gubernamentales, particularmente durante los periodos de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Este encuentro, sobre el cual el Gobierno no se había pronunciado hasta la publicación de esta nota, puede ser determinante para definir el tipo de relación que mantendrán el Ejecutivo y los sindicatos cocaleros en el próximo quinquenio, en un contexto marcado por tensiones y posibles cambios en la política antidroga.

Temas Relacionados

BoliviaEvo MoralesRodrigo PazcocalerosFederaciones del Trópico de Cochabambacultivos de hoja de cocaDEAVilma ColqueLimbert Cossío

Últimas Noticias

La anulación del impuesto a las grandes fortunas genera polémica en Bolivia

El reciente anuncio del ministro de Economía provocó posiciones encontradas. Mientras unos consideran que servirá para atraer inversionistas, otros cuestionan que su alcance y relevancia

La anulación del impuesto a

Vació la tarjeta de su amigo muerto en un accidente aéreo bajo sospecha: ahora la familia exige investigar la tragedia

Iván Alfonso Taum Aros hizo varias compras y giros con dinero del piloto Fernando Tapia, cuya avioneta se estrelló a fines de octubre pasado en Chile

Vació la tarjeta de su

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en un lapso de cinco días en Chile: se conocían entre sí

La comuna de Casablanca está intrigada por la ausencia repentina de tres mayores y un menor de edad

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

Eran parte de un grupo de siete magistrados que continuaban ejerciendo funciones pese a que sus mandatos concluyeron en 2023. Un auto constitucional determinó poner fin a la controversial prórroga

Ordenaron el arresto de cuatro

Se profundiza la crisis energética en Cuba: casi el 60% de la isla quedará a oscuras este miércoles

Esta cifra se ubica entre las más altas del año, según informó la Unión Eléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y Minas del régimen castrista

Se profundiza la crisis energética
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedro Arnulfo Sánchez se volvió

Pedro Arnulfo Sánchez se volvió a pronunciar por el caso de los jefes disidentes de Calarcá, detenidos en Antioquia en 2024: “Los pusimos a disposición de las autoridades”

Petro insinúa que audios y chats expuestos en escándalo sobre presuntos vínculos con disidencias fueron alterados: “Veremos hacia donde iba la fuente del periodista”

Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Popocatépetl registró 5 exhalaciones en las últimas 24 horas

CURP certificada: este es el requisito indispensable para recoger tu tarjeta Rita Cetina y Benito Juárez

INFOBAE AMÉRICA
Adrian Newey será el 'Team

Adrian Newey será el 'Team Principal' de Aston Martin a partir de 2026

UNICEF avisa de que los niños en Líbano "siguen expuestos a la violencia" israelí a pesar del alto el fuego

Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

Ecopetrol consigue un acuerdo con 30 comunidades de La Guajira para construir el parque eólico Windpeshi

El día en que la Biblioteca Nacional recuperó la voz de Liliana Bodoc

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué eliminaron el beso

¿Por qué eliminaron el beso apasionado entre Ariana Grande y Jonathan Bailey en “Wicked: For Good”?

Stranger Things 5: cuántos capítulos tiene la última temporada, su duración y lo que debes saber antes del estreno

Murió el youtuber Jan Zimmermann a los 27 años tras un ataque epiléptico

El sorprendente camino de Jamie Campbell Bower, de músico indie a villano en Stranger Things

Lili Reinhart relató la experiencia que la llevó a convertirse en maestra de Reiki