América Latina

El canciller israelí agradeció a Paraguay por el apoyo a su país

Gideon Saar calificó a la nación sudamericana como “uno de los mayores amigos” de Israel

Guardar
El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, da una declaración en el Congreso de Paraguay este lunes, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció este lunes el que describió como apoyo “firme y constante” de Paraguay a su país, al destacar los votos de la nación sudamericana a favor de ofensiva que el Ejército israelí lanzó sobre la Franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas y por trasladar la embajada a Jerusalén.

Agradecemos sinceramente el firme y constante apoyo moral del Gobierno de Paraguay”, dijo el diplomático en una conferencia de prensa junto al canciller paraguayo, Rubén Ramírez, con quien se reunió como parte de su primera visita al país.

El funcionario sentenció igualmente que “la postura moral de Paraguay también se ha demostrado en sus numerosas declaraciones de apoyo a Israel desde el 7 de octubre, un total -dijo- de 65”.

Saar también calificó a Paraguay como “uno de los mayores amigos” de su país, al recordar que Asunción votó a favor de la creación del Estado israelí en Naciones Unidas en 1947 y, más recientemente, resaltó que el presidente Santiago Peña mudara su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en diciembre del 2024, lo que revirtió una decisión de su antecesor, Mario Abdo Benítez, en mayo de 2018.

Gideon Saar y el presidente
Gideon Saar y el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre (EFE/Juan Pablo Pino)

También valoró que el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) tomara una decisión similar en 2018.

Al mismo tiempo, Saar valoró que el Ejecutivo de Asunción también haya declarado como organizaciones terroristas a Hamas y Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Estamos profundamente agradecidos con Paraguay por esta movida histórica. Paraguay es un país que sabe distinguir entre el bien y el mal”, agregó el ministro.

También justificó, ante una consulta de periodistas, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no haya visitado Paraguay y aseguró que “está liderando una nación en guerra” desde hace dos años.

“Tengan por seguro que él sabe que la invitación está abierta y él va a venir a Paraguay en cuanto pueda”, afirmó.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Gideon SaarIsraelParaguayÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El embajador de Estados Unidos en Montevideo dijo que Uruguay es el “país chico más grande del mundo”

El presidente Orsi destacó que el representante de Washington en su nación se crió en el país y es amigo de Donald Trump, lo que le da una “ventaja”

El embajador de Estados Unidos

Chile: intensa búsqueda de un conductor que dejó dos niños muertos y uno en estado grave

El sujeto huyó tras colisionar el auto que manejaba con los menores en su interior, pero está plenamente identificado

Chile: intensa búsqueda de un

El Observatorio Cubano de DDHH le respondió a la ONU: “La miseria se debe al fracaso del sistema político y económico comunista”

La organización le envió a una carta a la relatora especial Alena Douhan, quien se había manifestado sobre las “repercusiones negativas” que tienen las sanciones contra la isla

El Observatorio Cubano de DDHH

Bolivia elimina cuatro impuestos y anuncia reformas en el Presupuesto para reducir el 30% el gasto fiscal

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, descartó modificaciones iniciales en el tipo de cambio y aseguró que se está “preparando el terreno” para retomar el control de la política cambiaria.

Bolivia elimina cuatro impuestos y

José Antonio Kast se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia de Nayib Bukele

Gustavo Villatoro expuso en un seminario sobre políticas penitenciarias en Santiago

José Antonio Kast se reunió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una charla sobre “mujeres” entre

Una charla sobre “mujeres” entre adultos mayores terminó en intento de homicidio y detención domiciliaria, en Manizales

La Fiscalía de Milán pide un año y ocho meses de cárcel para Chiara Ferragni por el ‘Pandoro Gate’

Prensa sueca “pilló” a Verónica Alcocer de compras junto a empresario catalán amigo de Petro, en medio de críticas por compra de aviones Gripen: “No hablo inglés”

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 25 de noviembre

Parque de las Leyendas ofrecerá entradas a 5 soles este 28 de noviembre: ¿para quiénes y cómo acceder?

INFOBAE AMÉRICA
Sin combustible ni salarios: la

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Argentina autoriza a Latam Airlines para operar la ruta entre Florianópolis y Buenos Aires

La selección femenina golea a Colombia y se clasifica a cuartos del Mundial de Fútbol Sala

Telefónica propone un ERE para 6.088 personas, el 35% de la plantilla de las siete sociedades afectadas

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

ENTRETENIMIENTO

La actriz de Myrtle la

La actriz de Myrtle la Llorona explica cómo ganó el casting en ‘Harry Potter’ a pesar de tener 37 años: “Era ridículo”

Murió Lee Soon-jae, actor leyenda de la televisión y el cine coreano

Jake Gyllenhaal impresiona con su increíble transformación física para “Road House” a los 44 años

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”