El canciller israelí agradeció a Paraguay por el apoyo a su país

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, da una declaración en el Congreso de Paraguay este lunes, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció este lunes el que describió como apoyo “firme y constante” de Paraguay a su país, al destacar los votos de la nación sudamericana a favor de ofensiva que el Ejército israelí lanzó sobre la Franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas y por trasladar la embajada a Jerusalén.

“Agradecemos sinceramente el firme y constante apoyo moral del Gobierno de Paraguay”, dijo el diplomático en una conferencia de prensa junto al canciller paraguayo, Rubén Ramírez, con quien se reunió como parte de su primera visita al país.

El funcionario sentenció igualmente que “la postura moral de Paraguay también se ha demostrado en sus numerosas declaraciones de apoyo a Israel desde el 7 de octubre, un total -dijo- de 65”.

Saar también calificó a Paraguay como “uno de los mayores amigos” de su país, al recordar que Asunción votó a favor de la creación del Estado israelí en Naciones Unidas en 1947 y, más recientemente, resaltó que el presidente Santiago Peña mudara su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en diciembre del 2024, lo que revirtió una decisión de su antecesor, Mario Abdo Benítez, en mayo de 2018.

Gideon Saar y el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre (EFE/Juan Pablo Pino)

También valoró que el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) tomara una decisión similar en 2018.

Al mismo tiempo, Saar valoró que el Ejecutivo de Asunción también haya declarado como organizaciones terroristas a Hamas y Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán.

“Estamos profundamente agradecidos con Paraguay por esta movida histórica. Paraguay es un país que sabe distinguir entre el bien y el mal”, agregó el ministro.

También justificó, ante una consulta de periodistas, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no haya visitado Paraguay y aseguró que “está liderando una nación en guerra” desde hace dos años.

“Tengan por seguro que él sabe que la invitación está abierta y él va a venir a Paraguay en cuanto pueda”, afirmó.

(Con información de EFE)