América Latina

Transportistas de Bolivia en alerta ante posible suspensión de la subvención de hidrocarburos

Los dirigentes de los choferes pidieron una reunión al Gobierno para discutir las reformas que habrá en la política de combustibles

Guardar
Imagen de archivo (Foto: Shutterstock)
Imagen de archivo (Foto: Shutterstock)

Los gremios de choferes en Bolivia se manifestaron contra la posible suspensión de la subvención a los combustibles, una de las medidas que el gobierno de Rodrigo Paz prevé encarar como parte de las acciones para estabilizar la economía del país.

“No se equivoque, presidente, antes de subir el precio del combustible estabilice la economía del país. No va a ser factible que haya un gasolinazo anticipado”, advirtió Marco Nava, dirigente de la Federación de Choferes Asalariados de Cochabamba, quien anunció la realización de un congreso nacional de choferes el 22 de noviembre.

Por otra parte, Víctor Tarqui, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, informó que solicitaron una reunión con el Gobierno para analizar el precio de los combustibles. “Tienen que ser cautos para no hurgar este tema, la subvención es la estabilidad de nuestro país”, manifestó en una conferencia de prensa el lunes.

Los gremios temen que el alza en el precio del diésel y la gasolina “dispare” el costo de vida en el país.

Los bolivianos experimentan desde hace
Los bolivianos experimentan desde hace dos años un incremento de los precios de insumos básicos, debido principalmente a la falta de divisas y la escasez de combustible. REUTERS/Adriano Machado

De momento no se conoce cuál será la nueva política en relación al precio de los carburantes, pero algunos funcionarios de Gobierno han señalado algunos indicios. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, adelantó que la subvención se levantará, pero que habrá compensaciones para los sectores más vulnerables.

“Vamos a trabajar en otras formas de llegar a la gente que más lo necesita, la subvención a la oferta de combustibles no es sostenible, vamos a una subvención a la demanda”, explicó en entrevista con el canal Unitel y señaló que el 30% del combustible “se va al contrabando y la corrupción”.

Por otra parte, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó que se está haciendo una revisión exhaustiva de toda la estructura de precio del combustible, analizando los márgenes y los costos en cada eslabón de la cadena de valor.

Según Medinaceli, el objetivo es redirigir el gasto de la subvención para beneficiar de forma más eficiente a los sectores vulnerables y evitar el contrabando hacia países vecinos. Según datos oficiales, el país pierde cerca de 600 millones de dólares anuales por contrabando de diésel y gasolina.

El presidente de Bolivia junto
El presidente de Bolivia junto a dos de sus ministros y principales asesores económicos.

Bolivia atraviesa un periodo crítico en relación a los combustibles: la producción nacional ha caído drásticamente en los últimos años y gran parte del diésel (95 %) y la gasolina (55 %) que se consume proviene de importaciones, cada vez más difíciles de mantener por la crisis económica y la falta de divisas que enfrenta el país. Hasta octubre, el país desembolsó 1.380 millones para comprar combustible, pero el monto parece ser insuficiente por los recurrentes periodos de escasez que hubo durante el año.

A esto se suma la política de subsidios implementada en 1997 y el precio fijo establecido en 2004, que es menor al internacional (cerca de 0,53 dólares por litro de diésel y gasolina, al tipo de cambio oficial).

Ambos factores han desencadenado periodos prolongados de escasez en los últimos años, provocando pérdidas económicas para sectores estratégicos como la agricultura y el transporte, además de alterar la vida de la población con filas eternas de vehículos en las estaciones de servicio.

Tras ser elegido presidente de Bolivia, Paz y su equipo económico iniciaron gestiones con países vecinos para garantizar el abastecimiento de combustible desde el inicio de su mandato.

El Alto, Bolivia. 9 de
El Alto, Bolivia. 9 de noviembre de 2025.

El tema fue medular en el arranque de la gestión y una de las principales armas de comunicación política: durante el primer discurso oficial como presidente se difundió un video de camiones cisterna ingresando al país con el producto más cotizado por los bolivianos en los últimos meses. Al día siguiente, Paz y sus ministros encabezaron una caravana de camiones con diésel y gasolina en un acto que para muchos simbolizó el cambio en la gestión pública del país.

Sin embargo, los analistas advierten que el suministro actual es un fenómeno circunstancial que no responde a un cambio en el esquema de dotación de combustibles y que no es sostenible. Las próximas semanas serán decisivas para el anuncio y la puesta en marcha de una de las reformas más controvertidas y necesarias en Bolivia.

Temas Relacionados

BoliviacombustiblechoferesVictor TarquiMarco NavatransportistassubvenciónFederación de Choferes AsalariadosConfederación de Choferes de BoliviaGabriel EspinozaMauricio Medinaceli

Últimas Noticias

Balotaje en Chile: José Antonio Kast dijo que tuvo “una muy buena conversación” con Javier Milei

El candidato a la presidencia que competirá contra la oficialista Jeannette Jara dialogó con el presidente argentino

Balotaje en Chile: José Antonio

Denunciaron la desaparición forzada de Octavio Enrique Caldera, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense

Max Jérez, uno de los responsables de la organización, dijo que el paradero del joven, su estado físico y su condición de salud son totalmente desconocidos

Denunciaron la desaparición forzada de

ONU le envió mensaje al Estado colombiano después de que un grupo armado atacara a la comunidad wayuu en la Alta Guajira

La comunidad de Cusinajain fue víctima de un grupo armado ilegal: hubo reclutamiento de menores, violencia contra mujeres indígenas y quemas de casas

ONU le envió mensaje al

Comenzaron las primeras salidas del gabinete de Daniel Noboa, luego de la derrota electoral

Dos de los ministros ya confirmaron su salida. Se espera aún cambios en carteras sensibles para el gobierno

Comenzaron las primeras salidas del

Cuba ya es el país con más detenciones arbitrarias en el mundo

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas identificó a la isla como la nación con más casos reconocidos de privación de libertad por motivos políticos e ideológicos desde 2019

Cuba ya es el país
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Álvaro Uribe lanzó pulla a Gustavo Petro tras acusaciones contra su cuñado Carlos Enrique Moreno: “Respetar a las familias de guerrilleros”

Mininter responde tras acusación contra el coronel Montúfar y agentes de la Dirincri por presunto robo de medio millón de soles

De cuánto será la PUAM de ANSES en diciembre 2025

Javier Aguirre confirma siete cambios en la alineación del Tri para enfrentar a Paraguay

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Obispos españoles piden respeto de presunción de inocencia en denuncias de abusos sexuales

La ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen: Dar pasos hacia el fin de combustibles fósiles sería un éxito en la COP

Alcaraz no jugará la Copa Davis

Merz advierte de los riesgos de dependencias tecnológicas en cumbre de soberanía digital

Altos honores, los F-35 y Acuerdos de Abraham, claves de la reunión de Trump y Bin Salmán

ENTRETENIMIENTO

La historia de Jarryn Nurden,

La historia de Jarryn Nurden, el actor que perdió parte de su pulmón tras confundir el cáncer con un resfriado

Danny Masterson atribuyó su condena por violación a decisiones deficientes de su abogado

Selena Quintanilla, el legado que sigue brillando a 30 años de su muerte y el informe forense que reveló detalles inéditos

La rutina de ejercicios con la que Dick Van Dyke conserva su vitalidad a puertas de los 100 años

Rauw Alejandro reveló su filosofía artística: “La música es mi idioma, venga del corazón que venga”