Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

El gobierno trinitense confirmó maniobras conjuntas del 16 al 21 de noviembre, semanas después de la llegada del USS Gravely a Puerto España, que detonó una crisis con el régimen chavista

Imagen de archivo: El destructor USS Gravely (DDG-107) de la Marina de los Estados Unidos zarpa del puerto de España, en Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones con Venezuela el 30 de octubre de 2025 (REUTERS/Andrea de Silva)

El gobierno de Trinidad y Tobago anunció este viernes que realizará nuevos ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas con Venezuela por el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe. Las maniobras, según el Ministerio de Relaciones Exteriores trinitense, están programadas entre el 16 y el 21 de noviembre y buscan reforzar la colaboración entre ambos países frente al desafío que supone el narcotráfico en la región, uno de los ejes que han suscitado focos de conflicto diplomático recientemente.

La nueva ronda de ejercicios bilaterales marca la segunda instancia en menos de un mes en que ambos países cooperan a este nivel. El 26 de octubre, el destructor estadounidense USS Gravely atracó en Puerto España, situado a apenas 10 kilómetros de las costas venezolanas. Este gesto provocó una crisis diplomática entre el régimen de Venezuela y el de Trinidad y Tobago, principalmente reflejada en la suspensión del acuerdo energético bilateral y la declaración de persona non grata a la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar por parte de la Asamblea Nacional venezolana.

La Cancillería de Trinidad y Tobago subrayó en un comunicado que la actividad “forma parte de la larga historia de colaboración” y demuestra la fortaleza de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Además, remarcó que este tipo de ejercicios responden a la necesidad urgente de combatir los delitos con armas de fuego y la violencia de pandillas, problemas que la administración local calificó como “devastadores” para la sociedad local.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (REUTERS)

Washington profundizó su presencia militar en la región desde septiembre, con el despliegue de buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados, como parte de una estrategia declarada de lucha contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Entre sus operaciones figura el bombardeo de al menos 21 embarcaciones consideradas como narcolanchas, con un saldo de unos 80 fallecidos, de acuerdo con datos citados en medios internacionales.

Venezuela ha denunciado repetidamente que tales operaciones constituyen una excusa de Estados Unidos para impulsar un cambio de régimen en Caracas y desestabilizar a la dictadura de Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca cataloga como ilegítimo y responsabiliza de liderar una red internacional de narcotráfico. Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sostuvo en rueda de prensa que la postura de Trinidad y Tobago convierte al país caribeño en “un frente contra Venezuela” y aseveró que las históricamente buenas relaciones bilaterales han sido deterioradas por las decisiones de la primera ministra trinitense.

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, informó el 27 de octubre que su país había alertado a Trinidad y Tobago sobre presuntas operaciones de falsa bandera orquestadas por la CIA, que incluirían ataques a buques militares estadounidenses en la isla para responsabilizar posteriormente a Caracas.

La llegada del USS Gravely a Trinidad y Tobago también motivó que el gobierno trinitense declarara el estado de alerta general entre sus efectivos militares y policiales, según mensajes internos de las Fuerzas Armadas difundidos a los medios. El clima de tensión provocó que ciudadanos en Puerto España se abastecieran masivamente de víveres y combustible. Las autoridades locales, no obstante, hicieron repetidos llamados a la calma y aseguraron mantener “contacto activo” con la embajada estadounidense.

Un anuncio con información sobre la recompensa ofrecida por Estados Unidos por la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello junto a una carretera en Villa del Rosario, que conecta con la frontera venezolana en Táchira, en el departamento de Norte de Santander, Colombia, el 23 de agosto de 2025 (REUTERS/Carlos Ramírez)

La postura de Estados Unidos es que las acciones militares en el Caribe tienen como único objetivo combatir el narcotráfico. El presidente Donald Trump afirmó que no tiene intención de lanzar ataques contra Venezuela, negando reportes periodísticos sobre una posible ofensiva. El jefe diplomático estadounidense, Marco Rubio, calificó como “noticia falsa” la presunta preparación de ataques militares por parte de Washington contra el país sudamericano.

La escalada reciente en la crisis diplomática motivó a Nicolás Maduro a suspender todos los acuerdos de explotación de gas con Trinidad y Tobago, considerando estos ejercicios militares como una “amenaza” directa a la soberanía venezolana. Maduro sostuvo que la decisión es una medida cautelar a la espera de recomendaciones constitucionales de los entes estatales y denunció que la presencia militar norteamericana busca desatar una “nueva guerra eterna”.

Del lado trinitense, Persad-Bissessar minimizó el impacto potencial de la suspensión energética, calificando los ejercicios militares como necesarios para la “seguridad interna” y rechazando que el futuro del país dependa de las relaciones con Venezuela. Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez argumentó que el distanciamiento responde a la supuesta alineación del gobierno trinitense con la “agenda guerrerista” estadounidense.

Mientras tanto, el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe se mantiene. La llegada de nuevos portaaviones y aviones de combate a la región es percibida desde Caracas como una acción hostil. Las autoridades venezolanas han reiterado su rechazo a estas operaciones, advirtiendo sobre un posible intento de derrocamiento del gobierno actual, mientras Trinidad y Tobago reafirma su alianza con Washington para intentar contener la violencia y el tráfico ilícito que afectan a la región.

(Con información de AFP, EFE y EP)

