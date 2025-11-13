América Latina

La Fiscalía de Brasil identificó “lesiones atípicas” en dos de los 121 muertos en la operación policial en Río de Janeiro

El informe remitido al magistrado Alexandre de Moraes indica que uno de los fallecidos tenía impactos de bala a corta distancia y otro fue hallado decapitado por un objeto cortante

Guardar
Personas retiran piezas útiles de
Personas retiran piezas útiles de un auto incendiado usado como barricada por presuntos narcotraficantes durante un operativo policial en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal Comando Vermelho, en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Silvia Izquierdo)

La Fiscalía comunicó este miércoles que al menos dos de los 121 fallecidos durante la operación policial del 28 de octubre en dos complejos de favelas de Río de Janeiro presentaban “lesiones atípicas” que no corresponden a enfrentamientos armados convencionales.

La denuncia aparece en un informe parcial que el Ministerio Público de Río de Janeiro envió a la Corte Suprema sobre las autopsias de los cuerpos recuperados en las barriadas de Penha y Alemão, después de la que se considera la operación policial más letal de Brasil.

En la operación, que dejó cuatro policías muertos, el objetivo era capturar a líderes relevantes del Comando Vermelho, la organización criminal más antigua y numerosa de Río de Janeiro, con presencia en otros estados del país y en naciones vecinas.

El informe remitido al magistrado Alexandre de Moraes, quien lleva un proceso sobre la letalidad de las operaciones policiales en favelas cariocas, indica que uno de los fallecidos tenía impactos de bala a corta distancia y otro fue hallado decapitado por un objeto cortante.

Una mujer llora sobre los
Una mujer llora sobre los cuerpos de las personas asesinadas el día anterior durante una redada policial contra la pandilla Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha de Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Según la Fiscalía, los demás cuerpos muestran heridas internas y externas compatibles con disparos de fusil, en su mayoría localizadas en tórax, abdomen y espalda.

Todos los muertos eran hombres jóvenes, entre 20 y 30 años, varios de ellos vestían ropa camuflada, botas tácticas y chalecos con cargadores de munición.

En las prendas encontradas en distintos cuerpos se incautaron municiones, teléfonos móviles y pequeñas dosis de marihuana prensada.

El documento resalta que muchas víctimas tenían tatuajes ligados a facciones criminales o motivos relacionados con el exterminio de policías.

Los investigadores advierten que la presencia de estos símbolos no exonera a las autoridades de esclarecer el contexto exacto de las muertes, sobre todo en los casos con características fuera del patrón habitual.

IMÁGENES SENSIBLES. Cuerpos de personas
IMÁGENES SENSIBLES. Cuerpos de personas que murieron en el operativo policial en Río (Europa Press)

La Fiscalía anticipó que la próxima fase de la investigación se enfocará en analizar las imágenes de cámaras corporales de los agentes involucrados y en revisar el lugar donde ocurrieron los supuestos enfrentamientos, para reconstruir la dinámica de la operación.

La llamada Operación Contención fue presentada como una acción dirigida contra integrantes del Comando Vermelho, pero el elevado número de víctimas y los indicios de ejecuciones sumarias generaron críticas de organismos de derechos humanos y manifestaciones en varias ciudades brasileñas.

Frente a las acusaciones de abusos y violaciones durante la operación, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró: “No había una orden (judicial) de matanza y hubo matanza”.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que 115 de los 117 civiles identificados hasta el momento tenían “vínculos comprobados” con el Comando Vermelho; 97 contaban con antecedentes criminales “relevantes” y 59 estaban sujetos a órdenes de detención judicial.

Temas Relacionados

BrasilRío de JaneirolesionesFiscalíaoperativo en Río de JaneiroPolicía de BrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Los matrimonios y uniones precoces de 34.000 niños y adolescentes reflejan la crisis social en Brasil

El último censo refleja una realidad dramática en la que el analfabetismo funcional y el trabajo infantil están aumentando a pesar del nuevo plan educativo recién aprobado por el Gobierno de Lula da Silva

Los matrimonios y uniones precoces

Líderes indígenas reclamaron una mayor participación en la COP30 de Brasil y pidieron reunirse con el presidente Lula da Silva

La tensión afloró el martes por la noche, cuando varias decenas de indígenas y activistas irrumpieron en el recinto de la cumbre en Belém, antes de ser desalojados por fuerzas de seguridad

Líderes indígenas reclamaron una mayor

Las largas filas para cargar combustible terminaron en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia

Tras asumir el 8 de noviembre, el Ejecutivo gestionó compras inmediatas en el exterior, recurriendo a Estados Unidos y organismos multilaterales, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas con Washington desde 2008

Las largas filas para cargar

El Gobierno de Ecuador prevé instalar dos bases de Estados Unidos en su territorio: una militar y otra de seguridad

La propuesta de permitir instalaciones militares estadounidenses será votada por los ecuatorianos en un referéndum el próximo domingo. El análisis surgió tras la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la región

El Gobierno de Ecuador prevé

Estados Unidos advirtió que actuará con “rapidez y firmeza” ante cualquier perturbación contra el proceso electoral en Honduras

El subsecretario de Estado para América Latina, Christopher Landau, aseguró que su país reaccionará con determinación si se intenta alterar la integridad de las elecciones hondureñas, en medio de denuncias de posible fraude

Estados Unidos advirtió que actuará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registra sismo en Huixtla,

Se registra sismo en Huixtla, Chiapas

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: cierran dos estaciones de la L2 del STC, reabre Pino Suárez

Testigo del linchamiento a conductor en Bogotá contó como fue el momento del atropellamiento masivo: “Fue un momento de mucha rabia y miedo”

INFOBAE AMÉRICA
Puigdemont avisa de que la

Puigdemont avisa de que la última palabra de la amnistía la tienen jueces que buscan "salvar la patria"

HM Hospitales realiza una pionera cirugía de otorrinolaringología con el robot 'Da Vinci SP'

VÍDEO: Bruselas investiga a Google por discriminar los contenidos de medios en los resultados de búsqueda

El Real Zaragoza incorpora a David Navarro como Coordinador Deportivo de Fútbol

Rubio especifica que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de "sistemas de lanzamiento"

ENTRETENIMIENTO

“El Diablo viste a la

“El Diablo viste a la Moda 2″ revela un adelanto que reaviva la rivalidad entre Miranda Priestly y Andy Sachs en un nuevo escenario de poder

El inspirador secreto de E.T.: Matthew DeMeritt, el niño sin piernas que conquistó a Spielberg

“Aprendí a reírme de los escándalos del pasado”: Hilary Duff reflexionó sobre la fama, la exposición y el crecimiento personal

Hailey Bieber: cómo la modelo se convirtió en un ícono de la belleza, los negocios y la maternidad

Las razones de Michelle Obama para afirmar que no cambiaría sus 61 años por la juventud