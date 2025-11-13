América Latina

Brasil superó una nueva máxima histórica de 7,6 millones de turistas internacionales hasta octubre

Se trata de una cifra un 42% mayor con respecto al mismo período del año pasado

Guardar
Bañistas disfrutan de la playa
Bañistas disfrutan de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (EFE/André Coelho/Archivo)

Brasil superó una nueva máxima histórica de 7,6 millones de turistas internacionales en los primeros diez meses de 2025, lo que anticipa una cifra esperanzadora para los “meses de sol y playa”, afirmó este miércoles un directivo de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

De enero a octubre de este año, 7.686.549 de turistas internacionales ingresaron al país, una cifra un 42% mayor con respecto al mismo período del año pasado, según los últimos datos divulgados por Embratur.

Ante los nuevos datos, Brasil espera cerrar con “cerca de los 9 millones” de turistas este año, según proyectó el director de Transporte Aéreo, Marítimo y Terrestre de Embratur, Philipe Karat.

Esto se debe a que noviembre y diciembre “son dos meses de sol y playa”, que históricamente atraen mucho al turismo proveniente de Europa.

Karat participó este miércoles del foro “Brasil en crecimiento: conectividad aérea y turismo como impulsores de su posicionamiento global”, organizado por la agencia de noticias EFE en San Pablo.

Una imagen panorámica del Cristo
Una imagen panorámica del Cristo Redentor (Ministerio de Turismo de Brasil/Europa Press)

El directivo recordó que los primeros récords de turistas internacionales que se registraron en el país se debieron a eventos deportivos: en 2014, cuando Brasil albergó la Copa del Mundo de fútbol, y en 2016, con los juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

En este último acontecimiento, el turismo de enero a octubre estaba aproximadamente en los 5,4 millones de turistas, por lo que la nueva cifra cercana a los 8 millones no significa “un crecimiento”, sino “un cambio de nivel” en el que Brasil pasó a competir “a nivel global”.

Competimos con Caribe y con Asia de una forma mucho más técnica y más comercial que inspiracional”, afirmó.

Solo en el mes de octubre, el país recibió 587.312 turistas internacionales, un 15,4% por encima de la cifra registrada en el mismo mes de 2024.

En los primeros diez meses del año, Argentina mantuvo la delantera en la lista de países de origen de turistas para Brasil, con cerca de tres millones de personas hasta octubre, un 85,46% más en comparación con el año anterior.

El segundo lugar es para Chile, con 661.850 ingresos de enero a octubre, un crecimiento del 27,68%.

Le siguen Estados Unidos, con 614.348 llegadas (+7,34%); Uruguay, con 453.633 turistas (+37,2%) y Paraguay, con 421.886 turistas (+14,2%).

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Brasilturistasturismo en BrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El canciller de Paraguay y embajadores europeos valoraron la posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE

Rubén Ramírez se reunió con Katja Afheldt, representante del bloque comunitario en su país, así como con los diplomáticos de Alemania, Francia y Bélgica, entre otros

El canciller de Paraguay y

El “Chino” Ríos criticó a Gabriel Boric y reveló a quién votará en las elecciones presidenciales

“Este gobierno ha sido una mierda”, fustigó el ex número 1 del mundo

El “Chino” Ríos criticó a

Nuevo ataque incendiario de un grupo radical mapuche en el sur de Chile

Cuatro máquinas forestales y cinco vehículos fueron quemados por un grupo de encapuchados que dejaron un cartel firmado por la Weichan Auka Mapu (WAM)

Nuevo ataque incendiario de un

La Fiscalía de Bolivia pide alerta migratoria contra el ex presidente de YPFB por indicios de corrupción

La solicitud contra Armin Dorgathen busca garantizar que el ex funcionario se encuentre en el país durante las investigaciones por el caso Botrading

La Fiscalía de Bolivia pide

La Fiscalía de Brasil identificó “lesiones atípicas” en dos de los 121 muertos en la operación policial en Río de Janeiro

El informe remitido al magistrado Alexandre de Moraes indica que uno de los fallecidos tenía impactos de bala a corta distancia y otro fue hallado decapitado por un objeto cortante

La Fiscalía de Brasil identificó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Eres alérgico? Ten cuidado con

¿Eres alérgico? Ten cuidado con este alimento con alérgeno no declarado

Imputan a exgobernador de Chocó Ariel Palacios Calderón por presuntas irregularidades en contrato firmado durante la pandemia de covid-19

Stella Banderas y Melanie Griffith abren el álbum inédito de la boda de la joven: de la entrada con Antonio Banderas al baile nupcial

Senamhi reporta llamativo fenómeno óptico en la sierra del Perú: “Es la descomposición de la luz solar”

Proyecto anti Shein: Pichetto propuso aplicar un 30% de arancel a las compras en plataformas extranjeras

INFOBAE AMÉRICA
Google permitirá a los desarrolladores

Google permitirá a los desarrolladores y usuarios experimentados instalar apps no verificadas asumiendo el riesgo

El defensa brasileño Marcao sufre una contusión ósea en el tobillo izquierdo

Fernando Sánchez Castillo presenta 'Libre', una instalación de 25.000 estatuas ecuestres de Franco pero sin jinete

Bruselas, preocupada por la persecución de cargos electos tras petición de 2.000 años de cárcel a Imamoglu

El Prado vuelve a exponer el 'Ecce Homo' de Caravaggio después de formar parte de dos exposiciones internacionales

ENTRETENIMIENTO

Sean “Diddy” Combs permanecerá más

Sean “Diddy” Combs permanecerá más tiempo en la cárcel debido a informes de mala conducta

Richard Gere se sinceró sobre su experiencia viviendo en España: “Menos estresados que la gente de Estados Unidos”

Karla Sofía Gascón explicó por qué no asistió a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

La presión de Radiohead, Dua Lipa y Coldplay podría cambiar la reventa de entradas en Reino Unido

Tom Felton sorprendió como Draco Malfoy en Broadway y desató la locura de los fans de Harry Potter