Prisión preventiva para cuatro narcos colombianos que descuartizaron a un cómplice dominicano en Chile

El cuerpo de la víctima, de 48 años, apareció repartido dentro de dos maletas en un sector rural capitalino

La víctima sufrió una quitada
La víctima sufrió una quitada de droga, pero sus socios colombianos no le creyeron.

Cuatro sujetos colombianos, quienes se encontraban en el país de manera ilegal, quedaron en prisión preventiva este miércoles acusados del asesinato y posterior desmembramiento de un miembro de su misma banda, un ciudadano dominicano de 48 años, cuyo cuerpo apareció repartido en dos maletas en un sector rural de la comuna santiaguina de Pudahuel.

Según explicó el fiscal ECOH Milibor Bugueño, “la víctima, integrante de esta organización, fue citada bajo engaño a un domicilio en la comuna de Quinta Normal. Una vez en el lugar, fue asesinada y posteriormente descuartizada en un lapso de aproximadamente dos horas. Luego, dos de los imputados trasladaron las maletas con los restos hasta Pudahuel”.

Carabineros encontró el cuerpo de la víctima el pasado 1 de octubre, luego de recibir un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la presencia de dos maletas abandonadas en un canal de regadío.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la víctima debía trasladar 500 kilos de marihuana desde el norte hasta Santiago. Sin embargo, en el camino fue objeto de un robo de esa droga, asunto que sus cuatro socios colombianos no creyeron, asumiendo que se había quedado con el cargamento.

Los restos del ciudadano dominicano
Los restos del ciudadano dominicano aparecieron en un canal de regadío.

“La víctima temía por su vida, incluso comparte su ubicación con su familia que está fuera del país, por si le llegaba a pasar algo”, detalló el persecutor, quien agregó que el homicidio fue cometido con alevosía y que la víctima fue asfixiada antes de ser descuartizada.

En la misma línea, el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), complementó que en este caso también “existe una premeditación, una planificación”, puesto que los asesinos compraron previamente las maletas donde intentaron hacer desaparecer a su exsocio.

“El domicilio donde se perpetraron los hechos se ubica en la comuna de Quinta Normal, y las maletas utilizadas fueron adquiridas por esta organización criminal”, remató el detective.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

ChileCrimenNarcoDrogaPudahuelDescuartizamiento

