Cinco presidentes y más de 50 delegaciones internacionales confirmaron su asistencia a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

La Cancillería boliviana indicó que confirmaron su presencia los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. También asistirá una comisión de funcionarios de Estados Unidos

Decenas de delegaciones internacionales asistirán
Decenas de delegaciones internacionales asistirán a la investidura presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia este sábado

Bolivia ultima los detalles del acto de investidura del presidente electo, Rodrigo Paz, previsto para este sábado en la sede de Gobierno. La Cancillería boliviana ha confirmado la presencia de más de 50 delegaciones internacionales y cinco presidentes: Gabriel Boric, de Chile; Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay y Yamandú Orsi, de Uruguay.

También se anunció la asistencia de tres vicepresidentes, siete cancilleres, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Según informó uno de los asesores del presidente electo, la misión norteamericana estará encabezada por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, con quien Paz y su equipo sostuvieron reuniones la semana pasada en Washington en busca de respaldo a su plan económico.

Ese encuentro y el realizado con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU, además de la presencia del presidente Boric, suponen un giro en la política exterior de Bolivia.

Marco Rubio y Rodrigo Paz
Marco Rubio y Rodrigo Paz en Washington DC el 31 de octubre de 2025

El país sudamericano no tiene relaciones diplomáticas con Chile desde 1978, a raíz del reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra librada entre ambas naciones a finales del siglo XIX.

En tanto, el vínculo con Estados Unidos se quebró en 2008 cuando el ex presidente Evo Morales (2006-2019) expulsó de La Paz al embajador Philip Goldberg, a quien acusó de instigar protestas contra su Gobierno.

Previo al balotaje del 19 de octubre en Bolivia, entre Paz y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), Estados Unidos manifestó su intención de mejorar las relaciones con ese país, que estuvo gobernado durante dos décadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) bajo los mandatos de Morales y Luis Arce.

El encuentro entre Paz y altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump en las semanas previas a su posesión, fue visto por Bolivia como “el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países, orientada a fortalecer el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo”, señala una nota de la oficina del presidente electo que manifiesta su voluntad de “construir una relación basada en el respeto, la colaboración y el desarrollo compartido”.

Rodrigo Paz recibió su credencial
Rodrigo Paz recibió su credencial de presidente este miércoles en Sucre

Al evento del sábado también asistirá la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez (2019-2020), quien fue liberada este jueves tras pasar casi cinco años detenida por la forma en la que asumió el Gobierno en 2019.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, señaló que los equipos de seguridad de las delegaciones extranjeras ya se encuentran en coordinación con la Policía boliviana para garantizar el arribo seguro de las autoridades y representantes diplomáticos.

El operativo de seguridad incluye el despliegue de más de 1.800 policías y la conformación de cuatro anillos de seguridad en la plaza Murillo, epicentro de la política boliviana donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

Este jueves la zona estuvo cerrada para el último ensayo previo a la posesión y se realizaron acciones similares en el Aeropuerto Internacional de El Alto y con las “cápsulas de seguridad” que trasladarán a los invitados especiales y los mandatarios que arribarán a La Paz.

