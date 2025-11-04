América Latina

El FMI destacó la “política fiscal prudente” del gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay

El directorio del organismo internacional aprobó la revisión del país rioplatense y advirtió por “la necesidad de lograr una política de consolidación fiscal sostenida”

Guardar
FMI destacó decisiones económicas de
FMI destacó decisiones económicas de Uruguay y pasó advertencias (REUTERS/Yuri Gripas)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la semana pasada su análisis sobre la economía uruguaya, que incluye elogios a la administración de Yamandú Orsi por lo que consideran que es una “política fiscal prudente” que ha presentado. La evaluación también menciona algunas advertencias, también relacionada con la parte fiscal: el organismo internacional considera que es necesario consolidar otras políticas para lograr una reducción del déficit.

El informe del FMI –consignado por el diario local El País– destaca “la resiliencia de la economía uruguaya” ante los fenómenos externos que se han dado en los últimos años y, en particular, mencionan que las autoridades “se acogieron con beneplácito” a modernizar su política fiscal y monetaria, lo que derivará en una mayor estabilidad de la economía.

Para los técnicos del Fondo, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,5% está respaldada en la “recuperación de los salarios reales”, en la “reducción de la incertidumbre externa” y en el “fuerte flujo” de turismo que se registró en el último verano.

El presidente de Uruguay Yamandú
El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

El gobierno de Orsi asumió en marzo y, en septiembre, envió el proyecto de ley de Presupuesto al Parlamento, lo que marca las grandes líneas de la gestión. El texto, que incluye la incorporación de algunos tributos como el llamado impuesto mínimo global, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde el centro-izquierdista Frente Amplio no tiene mayorías.

El Directorio del FMI destacó el plan del ministro de Economía de Orsi, Gabriel Oddone. “Los directores celebraron el compromiso de las autoridades con una política fiscal prudente y su plan presupuestario quinquenal para reducir el déficit y estabilizar la deuda a mediano plazo. Observaron que se prevé un aumento del déficit fiscal en 2025 debido a la inercia fiscal, e hicieron hincapié en la importación de una aplicación firme de la regla fiscal”, señala el comunicado del organismo, difundido por el medio uruguayo.

La regla fiscal es una herramienta de control de gasto que se estableció durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y que fue mantenida –con modificaciones– por sus sucesores.

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

“Los directores destacaron la necesidad de lograr una consolidación fiscal sostenida para encaminar la relación deuda/PIB hacia una senda descendente constante, incluso mediante la consideración de medidas fiscales adicionales. Acogieron con beneplácito las mejoras propuestas a la regla fiscal y al Consejo Fiscal, que están en consonancia con las recomendaciones previas del FMI”, dice el texto.

Para el organismo internacional, la postura de la política monetaria uruguaya “ha sido adecuadamente restrictiva” y alentaron a las autoridades a continuar con esta postura hasta lograr que las expectativas de inflación y las presiones inflacionarias converjan al objetivo que tiene el gobierno, que es que la inflación sea del 4,5%.

El FMI sugirió a Uruguay establecer “reformas estructurales” para “revitalizar el crecimiento e impulsar la productividad”. En particular, promovieron mejoras en la educación y en el fortalecimiento del “capital humano”, y sugirieron aprovechar la preparación de Uruguay en inteligencia artificial.

El ministro de Economía, Gabriel
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, junto a la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, al entregar el proyecto de ley de Presupuesto (Presidencia)

“También destacaron la necesidad de mejorar la competitividad, incluso mediante la simplificación de regulaciones empresariales, la facilitación del comercio y la eliminación de obstáculos regulatorios”, agrega el comunicado del FMI.

El gobierno de Orsi, en tanto, también presentó algunos planteos al Directorio del FMI. El texto –consignado este martes por El País– destaca que las nuevas autoridades del gobierno “coinciden fundamentalmente con las recomendaciones del FMI”. El Poder Ejecutivo destacó los cambios que se propusieron a la regla fiscal y las pautas salariales que se establecieron para las paritarias, que están “orientadas a la desindexación de los salarios”.

Además, el gobierno de Orsi también explicó que está tomando medidas para fortalecer la independencia de su Banco Central.

Temas Relacionados

FMIFondo Monetario InternacionalYamandú OrsiUruguayGabriel Oddone

Últimas Noticias

Rodrigo Paz anunció un acuerdo financiero con el CAF por USD 3.100 millones para “reactivar la economía” de Bolivia

La Oficina del Presidente Electo informó que el 15% de los fondos serán desembolsados en 30 días, lo que “permitirá aliviar la liquidez fiscal y dinamizar la economía nacional, además de beneficiar a 3 millones de bolivianos”

Rodrigo Paz anunció un acuerdo

Rubio respaldó la postergación de la Cumbre de las Américas y aseguró que EEUU continuará cooperando con República Dominicana

“Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y continuaremos trabajando junto con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026, centrado en fortalecer las asociaciones y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos”, afirmó el funcionario estadounidense

Rubio respaldó la postergación de

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

La decisión busca abrir espacios a nuevos gobiernos electos democráticamente, superar divisiones regionales y priorizar la recuperación tras el paso devastador del huracán Melissa

República Dominicana aplazó la Cumbre

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales

El reporte detalla cómo altos funcionarios y bancos privados canalizaron fondos públicos a través de plataformas digitales y stablecoins, facilitando el lavado de dinero y triangulaciones opacas

Un informe reveló que el

Persecución en Venezuela: crecen las detenciones sin información pública ordenadas por la dictadura de Nicolás Maduro

Organizaciones independientes denuncian que las fuerzas de seguridad operan en la opacidad, ejecutando arrestos sin informar a familiares ni permitir la defensa jurídica de los privados de libertad

Persecución en Venezuela: crecen las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Amancio Ortega se mantiene a

Amancio Ortega se mantiene a la cabeza de una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

Violeta Mangriñán confiesa que ha pagado 10.000 euros en multas de tráfico: “No me digáis nada”

Proyecto divide al liberalismo por veto a familiares de alcaldes y gobernadores en el Congreso de la República

Los cinco trabajos más demandados en Suiza, según un español que vive allí: “Se paga muy bien”

Uno de los mejores mecánicos explica cómo hacer que el motor de tu coche llegue a los 650.000 kilómetros

INFOBAE AMÉRICA
Gerente de empleo de UNIR

Gerente de empleo de UNIR dice que "hoy en día llegar a una entrevista personal es avanzar mucho en el proceso"

Polonia desvela planes para un sistema contra aparatos aéreos sin esperar al 'muro antidrones' de la UE

Goodyear eleva sus pérdidas por encima de 1.500 millones de euros hasta septiembre

Un estudio analiza la "influencia" del tipo de cuidador en pacientes con múltiples enfermedades crónicas

La presidenta electa de Tanzania condena las protestas y defiende la respuesta de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence se sincera sobre

Jennifer Lawrence se sincera sobre la maternidad y la salud mental: “No quiero dar entrevistas llenas de frases hechas o palabras vacías”

Dieta “paleolítica”, entrenamiento silencioso y minimalismo: así Aaron Pierre se prepara para convertirse en el nuevo héroe de acción de Hollywood

Tom Blyth advirtió sobre el uso de inteligencia artificial en el cine: “Me parece aterrador”

Tras el fallecimiento Ace Frehley, fans de KISS lanzan campaña para que la NASA lo reconozca como astronauta honorario

Murió Diane Ladd, leyenda de Hollywood y madre de Laura Dern