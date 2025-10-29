El gobierno de Brasil dijo que Lula está “horrorizado” por la jornada de violencia que dejó 132 muertos en Río de Janeiro

Lula da Silva, presidente de Brasil (REUTERS/Edgar Su)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está “horrorizado” por el número de muertos que dejó el martes la operación antinarco más letal de la historia de Río de Janeiro, dijo este miércoles su ministro de Justicia.

“El presidente quedó horrorizado con el número de víctimas fatales”, dijo a la prensa Ricardo Lewandowski.

Al menos 132 personas murieron, entre ellos cuatro agentes, confirmó este miércoles a la agencia de noticias EFE la Defensoría Pública regional.

Esta institución, encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, divulgó la nueva cifra de fallecidos, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.

Decenas de muertos se acumulan tras ser trasladados por vehículos particulares

Funcionarios del organismo acompañan desde la madrugada de este miércoles las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, y están presentes en los institutos forenses responsables por la identificación de los cadáveres, según un comunicado.

Asimismo, la Defensoría Pública afirmó que recabó testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”.

Los cadáveres encontrados por los familiares, todos de hombres, quedaron tendidos uno al lado del otro en el suelo de una plaza de la Penha, a la vista de los vecinos.

Los cuerpos de personas que murieron en el operativo del martes (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

El Gobierno regional afirmó en un comunicado que los sospechosos fueron abatidos tras “reaccionar” a las acciones de los agentes.

La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil, en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.

Durante las acciones realizadas con el apoyo de 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, fueron arrestados 81 sospechosos y se requisaron 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último comunicado del Gobierno regional.

Residentes tapan con sábanas los cuerpos de los fallecidos (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Los miembros de la banda respondieron a la operación con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, lo que llevó a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos después de la jornada de caos, si bien la mayoría de comercios y escuelas de los barrios afectados se mantienen cerrados.