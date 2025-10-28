El Ministerio Público chileno alista el juicio contra “Los Mapaches” del Tren de Aragua

"Los Mapaches" son acusados de secuestro extorsivo, secuestro con homicidio y homicidio calificado.

Para noviembre quedó reagendada la audiencia de formalización de 17 miembros de la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua, quienes son señalados como responsables de varios homicidios calificados y secuestros extorsivos ocurridos este año en la Región Metropolitana, entre ellos el mediático plagio del exalcalde de la comuna santiaguina de Macul, Gonzalo Montoya, y el secuestro de una niña de solo 7 años en Conchalí.

Los acusados —todos en prisión preventiva- iban a ser formalizados este lunes, sin embargo, el Ministerio Público decidió imputarles un nuevo delito, debido a lo cual la defensa pidió extender el plazo por “cautela de garantías para tener acceso a la totalidad de la defensa” y porque algunos acusados “también dicen que tienen defensa privada, que no concurren en el día de hoy”, explicó el fiscal Milibor Bugueño.

Uno de los varios varios allanamientos en Santiago efectuados por la PDI.

La caída del brazo financiero

El 7 de octubre pasado, la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo tras diversos allanamientos en Santiago a los últimos tres sujetos vinculados directamente a la facción “Los Mapaches”, quienes prestaban sus cuentas bancarias para recibir los dineros habidos mediante secuestros extorsivos.

El operativo se realizó en las comunas capitalinas de Puente Alto, Estación Central, Conchalí y Pudahuel, y en los allanamientos fueron apresados el venezolano Angelldy Silva (30), quien se encontraba de manera ilegal en el país, y el chileno Adolfo Guajardo (45). El tercer detenido, Ángel Mercado (31), también venezolano viviendo de manera irregular en Chile, será formalizado por infracción a la Ley de Drogas.

En un punto de prensa, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, valoró el golpe a “Los Mapaches” e informó que el ciudadano chileno detenido era parte de “algunas actividades relacionadas con esta organización criminal, específicamente en la recepción de dineros relacionados con las extorsiones de estos secuestros en materia de investigación”.

El propio fiscal Bugueño detalló que “ellos recibían dinero de parte de esta misma organización criminal conforme a las extorsiones que realizaban al círculo familiar de las víctimas en cautiverio. Por eso destaco el trabajo que estamos desarrollando como nueva estrategia junto al Ministerio Público, que va tras la logística de estas organizaciones criminales y tras su patrimonio“.

En los allanamientos también se decomisaron computadores y tarjetas bancarias de las víctimas, permitiendo establecer el vínculo “y dar cuenta de que son parte de esta organización criminal en uno de los eslabones de las finanzas”, detalló el persecutor.

Además, la policía civi halló varios tipos de drogas ilícitas, entre ellas ketamina sólida, droga asociada comúnmente al Tren de Aragua, la que era distribuida principalmente en las populosas comunas de Estación Central y Puente Alto.