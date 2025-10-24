Denunciaron a un profesor de una universidad chilena por experimentación humana

Aunque posee un doctorado, Zbinden Foncea no es médico.

Un reportaje de T13 reveló este jueves una inédita y grave denuncia contra el profesor de la Universidad Finis Terrae Hermann Zbinden Foncea quien fue acusado por un exestudiante de ejercicio ilegal de la medicina y de haber incurrido en experimentación humana al someterlo a una biopsia muscular junto a otros compañeros, la que le dejó secuelas físicas y también psicológicas.

El docente, quien es profesor de educación física y director de postgrados e investigación en la Escuela de Kinesiología de dicha casa de estudios, habría realizado dichas intervenciones en un gimnasio de la universidad, y un testigo, exencargado de un laboratorio-, testificó que los estudiantes temían las represalias de su profesor si se negaban al procedimiento.

“Él simplemente dijo, ‘ya, ¿quién no se ha hecho biopsia?’ y a las personas que no se habían hecho biopsia, empezó a decidir (...) Ahí entre todo un desorden de quién iba, quién no iba, al final se decidió por tres estudiantes”, consigna el reportaje.

Según el hombre, un grupo de alumnos fue citado a las 7 am, en una situación “pseudo a la fuerza, todo medio turbio, tránsfugo”. Además, una grabación de audio registró los gritos de dolor del querellante, mientras atrás se escuchan las voces del docente dando instrucciones a otras dos personas.

La acusación salió a la luz tras un reportaje televisivo.

Gritos de dolor

De acuerdo a la denuncia estampada, en la intervención prácticamente quirúrgica uno de los instrumentos utilizados llegó a tocar un hueso de la víctima, quien se puso una mordaza en la boca y retorciéndose de dolor, finalmente se desmayó minutos después.

Otro testigo indicó que, cuando Hermann Zbinden Foncea se enteró que su alumno se había desmayado, exclamó: “Qué bueno que le pasó a éste y no a alguien externo de la universidad”.

Cabe señalar que Zbinden Foncea no es médico, y a pesar de que posee un doctorado académico, la denuncia por ejercicio ilegal de la profesión fue igualmente acogida por la justicia.

Finalmente, desde la Universidad Finis Terrae informaron mediante un comunicado de prensa que el docente fue apartado del programa que dirige y quedó suspendido de su cargo mientras dure la investigación.