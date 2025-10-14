José Daniel Ferrer habló desde el exilio impuesto por la dictadura: “No quería salir de Cuba bajo ninguna circunstancia”

El saludo de José Daniel Ferrer a Infobae

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, quien llegó este lunes a Estados Unidos como exiliado, confirmó -en diálogo con Infobae-, que se encuentra en buen estado de salud transitando las primeras horas fuera de su país.

Este medio logró conseguir el nuevo número de contacto del disidente, quien -a pesar de estar aún acomodándose y recibiendo cientos de mensajes de todo el mundo- se hizo un tiempo para responder la consulta y narrar sus sensaciones.

“Un fortísimo abrazo, Gastón. Un placer enorme recibir tu mensaje. Estoy bastante bien, bastante bien... Mi familia también. Hay algunos problemas médicos, pero ninguno de gravedad. Por lo menos, así parece”, expresó Ferrer en un audio que envió por WhatsApp a este medio.

Y relató: “Con sentimientos encontrados porque no quería salir de Cuba bajo ninguna circunstancia, pero ya había llegado a la conclusión, en los tres meses que estuve en Santiago (de Cuba), que si volvía a prisión y me volvían a confinar en total aislamiento, me neutralizaban nuevamente y entonces se repetía el ciclo".

“Salgo unos meses de prisión, empezamos a andar, me encarcelan, todo se destruye. Después de unos años me liberan por poco tiempo. Trato de reiniciar y levantar el movimiento y me vuelven a encarcelar. Y el ciclo se repite demasiadas veces y creo que tengo que hacer, humildemente, unas cuantas cosas desde fuera y luego regresar. Un fuerte abrazo. Siempre a tu disposición. Mi abrazo para todos en Infobae“, concluyó.

La llegada de José Daniel Ferrer a Miami (Crédito: Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU)

Este lunes, apenas aterrizó en Miami, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su gestión; y afirmó que están dadas las condiciones para poner fin a la “tiranía en Cuba”, por lo que pidió “el mayor apoyo posible” antes de que concluya el actual mandato presidencial del republicano.

“Mi petición a la Administración es que necesitamos el mayor apoyo posible para que antes de que acabe esta administración, dentro de tres años y meses, ya no tengamos tiranía en Cuba”, dijo a la prensa.

En ese sentido, el disidente subrayó que se dan las condiciones idóneas para que estos sean los “últimos tiempos del régimen” en La Habana. “Hay que ponerle fin a la tiranía antes de que acabe esta Administración. Todos los factores confluyen a favor de que estos son los últimos tiempos de la tiranía”, insistió.

Ferrer agradeció las gestiones de la Administración Trump, que calificó como “determinantes” en el acuerdo que permitió su salida de prisión y posterior llegada a Estados Unidos. “Agradezco profundamente al presidente Donald Trump por su firmeza y apoyo a la causa de la libertad del pueblo cubano”, señaló; al tiempo que agregó: “Gracias a su política de presión al régimen y a las gestiones que se hicieron desde entonces, hoy puedo estar aquí”.

La noticia fue recibida con alegría por los defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional, quienes destacaron la labor del activista como férreo opositor a los abusos de la dictadura castrista.

José Daniel Ferrer en Miami (Crédito: Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU)

El disidente había sido arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, mientras intentaba participar en las manifestaciones pacíficas que estallaron ese día en toda la isla y que se conocen popularmente como 11J.

Desde entonces, su familia denunció maltratos, condiciones inhumanas y aislamiento extremo, en lo que consideraron un intento del régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro de “enterrarlo en vida”.

El pasado 16 de enero, Ferrer había sido excarcelado gracias a un acuerdo entre el gobierno del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, y la dictadura cubana con mediación del Vaticano. Estados Unidos se comprometía a sacar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo si el régimen excarcelaba a 553 presos políticos. Así, paulatinamente, salieron varias personas de prisión, entre ellas el líder de la UNPACU.

Sin embargo, el pasado 29 de abril, ya bajo la administración de Donald Trump en Estados Unidos y luego de que Washington volviera a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, Ferrer fue arrestado nuevamente y en esa condición estuvo hasta este lunes, que salió al exilio.

José Daniel Ferrer en una de las huelgas de hambre que realizó (Archivo)

Los duros años en prisión

A lo largo de estos cuatro años, Ferrer sufrió todo tipo de agresiones en la cárcel y, en distintas oportunidades, realizó huelgas de hambre para que escuchen sus reclamos. Desde su arresto, fue confinado en una celda de castigo, tecnológicamente preparada para su aislamiento.

Su esposa denunció a este medio en distintas oportunidades que el opositor no tenía acceso regular a la luz solar y vivía en condiciones deplorables. “Celda reducida, aislado de la comunidad penal y con acceso muy limitado al mundo exterior”, describió en uno de los diálogos con Infobae.

Además, fue víctima de violencia física y psicológica; y recibía comida precaria, basada en los alimentos no perecederos que su familia lograba llevarle, junto con agua que apenas le alcanzaba para sobrevivir.

En estos más de 1.300 días tras las rejas, la salud de Ferrer se ha deteriorado dado a que nunca recibió atención médica adecuada. Según Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del opositor, llegó a padecer un desgarro en el tríceps del brazo derecho, que le provocaba dolor constante y dificultad para escribir. El deterioro fue confirmado en su momento por Monseñor Dionisio García, quien logró visitarlo en septiembre pasado y reportó su estado preocupante.

Ferrer con la inscripción "Patria y vida" en su cuerpo (Archivo)

“Prefiero morir a rendirme”

En diciembre inició una huelga de hambre en protesta por las “constantes torturas físicas y psicológicas, así como las condiciones infrahumanas” a las que era sometido en la cárcel de Mar Verde, donde se encontraba recluido.

En ese momento, Infobae accedió a un audio del propio Ferrer desde la cárcel, quien, en conversación con su esposa, narraba la crítica situación que le tocaba atravesar y confirmaba que seguiría sin injerir alimentos hasta que sus reclamos sean oídos: “Prefiero morir a rendirme”, llegó a señalar.

También describió las deplorables condiciones de su calabozo, compartido con otros seis prisioneros en un espacio inadecuado y con problemas graves de higiene. La situación era crítica, con plagas de moscas y chinches que agravaban la ya precaria calidad de vida en la prisión. A pesar de esto, el líder de la Unión Patriótica mantenía su firmeza en la huelga de hambre, exigiendo mejoras y la atención que merecen todos los presos políticos en la isla.

“La situación principal que tenemos, y por eso mi insistencia en que el detergente debe pasar... porque la higiene es pésima, encima hay moscas, una plaga de moscas que no te dejan tranquilo durante el día, cuando la luz está encendida -está encendida todo el tiempo-, y de noche el chinche en abundancia también, lo cual implica también fumigar o hacer algo... Y, en cuanto a eso, no hacen absolutamente nada”, remarcó en diciembre.

Luego dijo que no se sentía bien, pero aseguraba que iba a resistir. “Se me va acabando el tiempo. Los dejo con un fortísimo abrazo y repitiéndoles que no me siento bien, pero que voy a resistir y voy a continuar la huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra. Y mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país. Y mi condolencia a los familiares de Manuel de Jesús”.

En medio de todo lo que le ocurría a nivel personal, recordó al preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, quien murió a fines de noviembre en el Combinado del Este. Había participado en las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021.

La carta de José Daniel Ferrer

La carta con la que comunicó que aceptaba el exilio

El pasado 3 de octubre, su hermana Ana Belkis Ferrer confirmó a Infobae que el disidente aceptaba el exilio siempre y cuando la dictadura no lograra concesiones que estaba negociando.

“Aceptó el destierro, pero no sabemos si se va a concretar o no porque la dictadura está tratando de lograr beneficios”, dijo en ese momento su hermana a este medio. Finalmente, este lunes se concretó.

Ella fue la encargada de publicar en las redes sociales una carta escrita por el líder de la Unión Patriótica de Cuba desde la prisión en la que se encontraba recluido.

En una extensa misiva, José Daniel Ferrer indicó: “Durante años he sido sometido a brutales golpizas, torturas, humillaciones y amenazas hasta de muerte. Y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por esbirros y otros instrumentos de la peor dictadura que ha conocido el continente americano. Mi familia también ha sido objeto de la más despiadada persecución. Todo con la intención de obligarme a abandonar mi país. O a renunciar a la lucha no violenta a favor de la libertad, la democracia, y los derechos humanos y el bienestar de mi patria. Durante los últimos cuatro meses y 9 días, el ensañamiento de la dictadura en mi contra ha sobrepasado todo límite. Las golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas. Los robos de mis alimentos y productos de aseo, ordenados por los esbirros del régimen. Las amenazas contra mi esposa e hijos en Cuba han sido mayores que en toda época anterior en prisión“, denunció.

Y siguió: “Todo con la intención de obligarme a abandonar mi Patria. Ya desde antes del último asalto a mi hogar el 29 de abril de este año, había decidido marchar al exilio para poner a salvo a mi esposa e hijos. Esta decisión la tomé por la seguridad de mi familia y por la frustración que me produjo el confirmar al salir de prisión la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera de Cuba, en la lucha por la libertad y el bienestar de nuestra patria. Ante las constantes manifestaciones de la policía política para que me fuera de Cuba, terminé aceptando la salida al exilio“.

La transcripción completa de la carta de Ferrer

Luego indicó que no estaba dispuesto a salir de Cuba si eso implicaba alguna concesión extra hacia la dictadura de Miguel Díaz-Canel. “Han querido que haga declaraciones o que pida a la embajada de Estados Unidos y a la Iglesia Católica que inicien un diálogo -régimen cubano y gobierno de EEUU-, diálogo que conduzca a la vergonzosa ‘negociación’ de otras veces: liberación de presos políticos a cambio de levantamiento de sanciones y otras facilidades a la dictadura”, señaló.

“Quiero dejar bien claro que si mi vida y la de mi familia depende de que pida tales cosas, prefiero mi muerte en este campo de concentración al estilo nazi y hasta el sacrificio de mi familia. De Cuba solo salgo con mi dignidad y honor en alto y no por mucho tiempo. Aunque haya perdido mi fe en muchos opositores por su desunión, sectarismo y falta de efectividad, sigo teniendo mucha fe en los buenos luchadores que quedan y, aunque quedara un solo buen luchador, que por suerte, son muchos más, seguiría luchando hasta alcanzar la victoria o morir en el intento de ver a Cuba libre”, remarcó.

Ferrer también expresó que otro de los motivos que lo llevaron a pensar en el exilio “ha sido la postura cómplice o débil del mundo libre hacia una criminal tiranía aliada de los principales enemigos de la libertad en el planeta. Solo Estados Unidos mantiene una postura firme contra el régimen comunista y verdaderamente solidaria con la oposición pacífica y el pueblo cubano. Si muero en este terrible lugar, solo quiero que mis hijos y mi mujer puedan emigrar a Estados Unidos”, pidió.

Por último, volvió a decir que estaba dispuesto a morir antes que rendirse. “Estoy listo para morir, pero no para vivir sin honor, sin dignidad. Estas letras han sido escritas con mucha prisa y bajo la vigilancia de varios de mis enemigos encargados de velar todo cuanto hago para informarlo a la policía política”, concluyó en la carta.