América Latina

José Daniel Ferrer aseguró que hay condiciones para acabar con “la tiranía en Cuba” y pidió apoyo a Trump

El líder opositor llegó este lunes a Miami como exiliado y solicitó “el mayor apoyo posible” antes de que concluya el actual mandato presidencial en la isla

José Daniel Ferrer, líder de
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, durante un encuentro con la junta directiva del Miami Herald, en mayo de 2016 (Pedro Portal/El Nuevo Herald)

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, quien llegó este lunes a Estados Unidos como exiliado, agradeció al presidente Donald Trump su gestión y afirmó que están dadas las condiciones para poner fin a la “tiranía en Cuba”, por lo que pidió “el mayor apoyo posible” antes de que concluya el actual mandato presidencial en la isla.

“Mi petición a la Administración es que necesitamos el mayor apoyo posible para que antes de que acabe esta administración, dentro de tres años y meses, ya no tengamos tiranía en Cuba”, dijo a la prensa en Miami.

Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), llegó este lunes a Miami (Florida) como refugiado político como parte de un acuerdo entre la dictadura de Cuba, Estados Unidos y el Vaticano.

Durante una rueda de prensa en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA, en inglés), el disidente afirmó que se dan las condiciones idóneas para que estos sean los “últimos tiempos del régimen” en La Habana.

La llegada del disidente cubano
La llegada del disidente cubano José Daniel Ferrer a la ciudad de Miami (Crédito: Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU)

Hay que ponerle fin a la tiranía antes de que acabe esta Administración. Todos los factores confluyen a favor de que estos son los últimos tiempos de la tiranía”, subrayó.

Además, Ferrer agradeció las gestiones de la Administración Trump, que calificó como “determinantes” en el acuerdo que permitió su salida de prisión y posterior llegada a Estados Unidos.

“Agradezco profundamente al presidente Donald Trump por su firmeza y apoyo a la causa de la libertad del pueblo cubano”, señaló.

“Gracias a su política de presión al régimen y a las gestiones que se hicieron desde entonces, hoy puedo estar aquí”, agregó.

La catástrofe nacional en Cuba

La gente enciende una linterna
La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa)

El ahora exiliado describió la situación actual de la isla como “una catástrofe nacional” marcada por la escasez y la represión. “Es una situación terrible de injusticia extrema y arbitrariedad de todo tipo, de hambruna”, al tiempo que mencionaba “el colapso total” que se enfrenta la población en la isla.

Apenas hay corriente eléctrica, apenas funcionan los servicios médicos, apenas funciona el transporte, las viviendas se vienen abajo”, denunció.

Ferrer, de 54 años, fue detenido en julio de 2021 durante las protestas conocidas como el 11J, que se extendieron por varias ciudades cubanas. Permaneció encarcelado en condiciones deplorables, según denunciaron organismos internacionales de derechos humanos hasta su liberación en virtud del acuerdo humanitario.

En su primera intervención desde el exilio, Ferrer también habló sobre los abusos sufridos “en las prisiones del régimen, que son un infierno”.

Ferrer insistió en la necesidad de la unidad entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

“No es el momento de lamentarse. Creo que las condiciones son muy favorables para que de una vez por todas nos alineemos los cubanos de dentro y de fuera que queremos la libertad y la democracia”, afirmó.

"Las condiciones son muy favorables
"Las condiciones son muy favorables para que de una vez por todas nos alineemos los cubanos de dentro y de fuera que queremos la libertad y la democracia", dijo Ferrer (Foto AP/Ramón Espinosa)

En ese sentido, hizo un llamado a “que se muevan los actores del mundo libre, del mundo democrático: unos son cómplices, otros demasiado tibios” para lograr “que Cuba sea libre”.

Ferrer también aprovechó para felicitar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, y vinculó la permanencia del régimen de Nicolás Maduro con la influencia cubana.

Si en Venezuela hay una dictadura oprobiosa es porque existía una dictadura como la de Cuba. Fidel Castro, Raúl Castro y los que están ahora en el poder siguen siendo los responsables”, expuso.

Ferrer, quien recibió en Miami la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, un galardón que distingue a quienes han dedicado su vida a la lucha contra los regímenes comunistas.

El opositor, que dijo que ahora se va a dedicar a estar con su familia, se comprometió a continuar su labor desde el exilio.

El opositor, quien llegó al Aeropuerto Internacional de Miami este lunes, no pudo atender a la prensa allí porque las autoridades aeroportuarias no lo permitieron, según su equipo, lo que obligó a realizar la conferencia de prensa en la FNCA.

Al aeropuerto acudieron los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, familiares y miembros del exilio cubano.

(Con información de EFE)

