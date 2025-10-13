América Latina

El hambre se profundiza en Haití: más de la mitad de la población enfrenta inseguridad alimentaria por la violencia de las pandillas

El Programa Mundial de Alimentos advirtió que 5,7 millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria aguda y que la desnutrición infantil se duplicó en dos años

Niños observan a los estudiantes
Niños observan a los estudiantes que asisten a la escuela en un albergue para familias desplazada por la violencia de pandillas, el martes 7 de octubre de 2025, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Patrice Noel)

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) lanzó este lunes un nuevo llamado urgente a la comunidad internacional para asistir a unas 5,7 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda en Haití. La agencia de la ONU advirtió que la violencia de las pandillas y el desplazamiento interno han agravado una crisis que ya golpea a más de la mitad de la población del país caribeño.

Según el último informe del PMA, el 51% de los haitianos sufre actualmente niveles altos de inseguridad alimentaria, un aumento del 3% respecto de 2024. Al mismo tiempo, las tasas de desnutrición infantil se duplicaron en apenas dos años, pasando del 7% al 14% en niños menores de cinco años.

La tendencia preocupa a los especialistas. De continuar así, el organismo estima que más de 5,9 millones de personas podrían enfrentarse a la inseguridad alimentaria en marzo de 2026, en un contexto donde las tasas de desnutrición ya alcanzan niveles críticos en los departamentos del noroeste y del oeste de la isla.

“Las necesidades siguen superando los recursos. Si esto continúa, simplemente no tenemos los recursos para satisfacer todas las crecientes necesidades”, advirtió la responsable del PMA en Haití, Wanja Kaaria, quien precisó que la agencia ha ampliado su respuesta para asistir a 2,2 millones de haitianos durante este año.

Un niño desnutrido es examinado
Un niño desnutrido es examinado por un médico de una farmacia itinerante en un refugio para familias desplazadas por la violencia en Puerto Príncipe, Haití, el martes 7 de octubre de 2025. (AP Foto/Patrice Noel)

La violencia y el desplazamiento agravan el hambre

El informe también detalla que 1,3 millones de personas desplazadas por la violencia enfrentan una situación alimentaria aún más grave. Según un informe de la ONU, cerca de 210.000 sobreviven en sitios improvisados, muchas veces instalados en escuelas o edificios públicos. Las condiciones allí se califican de “precarias”, marcadas por “hacinamiento, falta de agua potable y ausencia de instalaciones sanitarias”.

Tres de cada cuatro haitianos refugiados en escuelas o edificios públicos se encuentran expuestos a niveles de hambre de emergencia, de acuerdo con la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC).

A pesar del panorama crítico, el PMA subrayó que los esfuerzos de asistencia han evitado un deterioro aún mayor. Gracias a las operaciones humanitarias, unas 8.400 personas desplazadas lograron pasar de niveles de hambre catastróficos a niveles de emergencia, lo que permitió reducir en 200.000 el número de haitianos en fase 4 de inseguridad alimentaria desde abril de 2025.

“Estos pequeños pero significativos avances demuestran que cuando el PMA cuenta con los recursos necesarios y trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y socios, podemos revertir la situación de hambre”, concluyó Kaaria.

El PMA solicitó 139 millones de dólares (unos 120 millones de euros) para los próximos 12 meses, con el objetivo de asistir a las familias más vulnerables del país. La agencia insistió en que la respuesta humanitaria debe sostenerse para evitar un agravamiento de la crisis en un contexto de violencia, desplazamiento y colapso económico.

(Con información de Europa Press)

