América Latina

Cayó en Chile el brazo financiero de la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua

Dos venezolanos y un chileno fueron detenidos en varios allanamientos en Santiago

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
La investigación contra "Los Mapaches"
La investigación contra "Los Mapaches" ya lleva 17 detenidos.

La Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo tras diversos allanamientos en Santiago a tres sujetos, dos de ellos vinculados directamente a la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua, quienes prestaban sus cuentas bancarias para recibir dineros habidos mediante secuestros extorsivos.

El operativo se realizó la madrugada de este martes en las comunas capitalinas de Puente Alto, Estación Central, Conchalí y Pudahuel, luego de una investigación que atribuye a esta célula su participación en al menos seis plagios ocurridos este año y que ya cuenta con 14 detenidos en prisión preventiva.

Así, el venezolano Angelldy Silva (30), quien se encontraba de manera ilegal en el país, y el chileno Adolfo Guajardo (45), serán imputados por el delito de secuestro, mientras que el tercer apresado, Ángel Mercado (31), también venezolano viviendo de manera irregular en Chile, será formalizado por infracción a la Ley de Drogas.

Seis domicilios fueron allanados en
Seis domicilios fueron allanados en cuatro comunas capitalinas.

Brazo financiero

En un punto de prensa, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, valoró el golpe a “Los Mapaches” e informó que el ciudadano chileno detenido era parte de “algunas actividades relacionadas con esta organización criminal, específicamente en la recepción de dineros relacionados con las extorsiones de estos secuestros en materia de investigación”.

Mientras tanto, el fiscal Milibor Bugueño, detalló que “ellos recibían dinero de parte de esta misma organización criminal conforme a las extorsiones que realizaban al círculo familiar de las víctimas en cautiverio. Por eso destaco el trabajo que estamos desarrollando como nueva estrategia junto al Ministerio Público, que va tras la logística de estas organizaciones criminales y tras su patrimonio,” explicó el fiscal.

En los allanamientos también se decomisaron computadores y tarjetas bancarias de las víctimas, permitiendo establecer el vínculo “y dar cuenta de que son parte de esta organización criminal en uno de los eslabones de las finanzas”.

Además, la policía civi halló varios tipos de drogas ilícitas, entre ellas ketamina sólida, droga asociada comúnmente al Tren de Aragua, la que era distribuida principalmente en las populosas comunas de Estación Central y Puente Alto.

Así, los tres imputados serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas para su control de detención y posterior formalización.

Temas Relacionados

Los Mapaches del Tren de AraguaChileSecuestrosTren de Aragua

Últimas Noticias

Denuncian que los periodistas nicaragüenses exiliados viven en desprotección e incertidumbre

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia advirtió sobre la crítica situación de los comunicadores en el exterior

Denuncian que los periodistas nicaragüenses

La generación de electricidad en Cuba no cubre ni la mitad de la demanda: habrá apagones simultáneos en el 54 % del país

La crisis energética atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su inicio en 2024

La generación de electricidad en

El Congreso de Brasil aprobó transferir la capital del país a Belém durante la COP30

La medida, que ahora debe ser sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permite que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desempeñen sus labores en la ciudad amazónica

El Congreso de Brasil aprobó

Tras el ataque a su convoy, Noboa reafirmó que “unos pocos vándalos” no le impedirán trabajar por Ecuador

La mayor organización indígena del país califica de “provocación” el paso de la caravana presidencial por una “zona de resistencia”

Tras el ataque a su

Repudio internacional y llamados al diálogo tras el ataque contra la caravana presidencial de Daniel Noboa

Distintas voces condenaron el atentado contra el convoy en el que se desplazaba el mandatario ecuatoriano y exhortaron al diálogo frente a la crisis social

Repudio internacional y llamados al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia familiar en Moniquirá: un

Tragedia familiar en Moniquirá: un hermano habría asesinado a otro en medio de una disputa por una herencia

Madrid y Barcelona registran alquileres de temporada más elevados que algunos barrios de Londres, París o Berlín

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

¿Frenan ‘Ley Anti Stickers’? Ricardo Monreal asegura que la propuesta contra memes e imágenes con IA no avanzará

El motivo por el que los niños se portan peor con su madre, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
Turquía pide a las FDS

Turquía pide a las FDS que "abandonen" su "agenda separatista" y pide una acción conjunta contra el terrorismo

LaLiga confirma que el Villarreal-Barça será en Miami el 20 de diciembre

Compañía Nacional de Teatro Clásico acoge 150 años de teatro en su muestra 'La comedia'

BIME concluirá el día 31 con las actuaciones de Villano Antillano, Delaporte, Silitia, Flaca y Ruptura

Condenado a diez años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández

ENTRETENIMIENTO

Dwayne Johnson reacciona al fracaso

Dwayne Johnson reacciona al fracaso en taquilla de su película The Smashing Machine

Louis Tomlinson se sinceró sobre su proceso de duelo por Liam Payne: “Nunca antes perdí a un amigo”

Harry Potter: se filtra el primer vistazo a Albus Dumbledore en la próxima serie de HBO

Shonda Rhimes: de la incertidumbre universitaria a la revolución de Grey’s Anatomy, el poder del “Año del Sí” y la maternidad sin reglas

La hermana de Dolly Parton generó preocupación tras pedir oraciones por la salud de la cantante