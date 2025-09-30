América Latina

Cayó un líder del Comando Vermelho en una playa brasileña mientras tomaba sol con dos secuaces

Ederson Xavier de Lima, alias “Boré“, fue sorprendido por el operativo conjunto entre fuerzas policiales de Río de Janeiro y Mato Grosso

Guardar
Cayó un líder del Comando Vermelho en una playa

La detención de Ederson Xavier de Lima, alias "Boré“, identificado como líder del Comando Vermelho en Mato Grosso, sorprendió a bañistas y autoridades en la playa de Piratininga, en Niterói, región metropolitana de Río de Janeiro.

El operativo interrumpió una tarde en la que “Boré”, acompañado de dos hombres, se encontraba sentado en la arena, conversando y consumiendo bebidas alcohólicas.

La captura fue el resultado de una acción coordinada entre la Policía Civil de Río de Janeiro y la de Mato Grosso, tras varios días de seguimiento, según informaron los medios locales O Globo y G1.

El arresto se produjo cuando agentes de la Policía, vestidos de civil, se acercaron al grupo en la playa. Los tres hombres, entre ellos “Boré”, no opusieron resistencia visible durante la intervención.

Ederson Xavier de Lima, alias
Ederson Xavier de Lima, alias "Boré“

Las imágenes de la detención, difundidas por la Policía y viralizadas en redes sociales, muestran a los agentes entregando la orden de detención mientras los presentes observaban con asombro.

La captura de “Boré” fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que se extendió durante cinco días, según detallaron fuentes de las fuerzas de seguridad. La coordinación entre el Departamento General de Policía de la Capital (DGPC) de Río de Janeiro y la Policía Civil de Mato Grosso permitió identificar la ubicación exacta del líder criminal.

Ederson Xavier de Lima fue
Ederson Xavier de Lima fue detenido mientras estaba con otros individuos en una playa

O Globo añadió que agentes de la 1ª comisaría departamental participaron directamente en la acción, lo que evidencia la cooperación interestatal en la lucha contra el crimen organizado.

Al ser abordado por los agentes, “Boré” intentó eludir la detención presentando documentos falsos y afirmando llamarse Víctor Hugo Fernandes, según informaron los medios citados. Sin embargo, la maniobra resultó infructuosa: los policías confirmaron rápidamente su verdadera identidad y procedieron a arrestarlo.

El momento en que los
El momento en que los policías ingresan a la playa

Los dos acompañantes de “Boré” también fueron detenidos por portar documentación falsa.

El historial delictivo de Ederson Xavier de Lima es extenso dado que acumula al menos ocho antecedentes por delitos como tráfico de drogas, extorsión, receptación y pertenencia a organización criminal.

El criminal detenido es considerado
El criminal detenido es considerado el líder del Comando Vermelho en Mato Grosso

En 2013, el 13º Juzgado Penal de Cuiabá emitió una orden de captura en su contra tras ser sorprendido con 2.604 kg de cocaína y 2.085 kg de marihuana. La sentencia incluyó siete años y seis meses de prisión en régimen cerrado, la confiscación de bienes y la destrucción de la droga incautada.

Además, O Globo señala que en 2019 Boré y un cómplice, Alcir Batista de Oliveira Júnior, fueron condenados por tráfico y asociación para delinquir, utilizando una vivienda en Cuiabá como centro de operaciones, conocida por la Policía como el “escritorio del crimen”.

Los policías, de civil, revisando
Los policías, de civil, revisando las pertenencias del detenido

El Tribunal de Justicia de Mato Grosso documentó que ambos actuaban de manera coordinada en la comercialización de estupefacientes: “No quedan dudas que los reos Alcir y Ederson estaban unidos para la realización del tráfico de drogas en el denominado por los policías ‘escritorio del crimen’”, según consta en el fallo judicial citado por O Globo.

La detención de Boré representa un duro golpe para el Comando Vermelho en Mato Grosso. Según la Policía Civil, la operación subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad en impedir que organizaciones delictivas utilicen la ciudad como escondite.

Temas Relacionados

Ederson Xavier de LimaComando VermelhoMato GrossoBrasil

Últimas Noticias

El Congreso chileno aprobó una multa para quienes no voten en las próximas elecciones

También elevó a 10 los años de residencia para permitir el sufragio a extranjeros

El Congreso chileno aprobó una

Mujeres presas iniciaron protesta en cárcel de Uruguay tras suicidio de reclusa que estaba por salir libre

Las privadas de libertad comenzaron a tirar objetos a las afueras del penal y hasta quemaron colchones; la mujer había intentado suicidarse unos días antes y fue dada de alta

Mujeres presas iniciaron protesta en

Impulsan en Uruguay la creación de registro de “entidades terroristas” que sería encabezado por Hamás y Hezbollah

El Partido Colorado presentó un proyecto de ley de forma de otorgarle al Estado la posibilidad de monitorear a grupos que representen una amenaza

Impulsan en Uruguay la creación

Orsi reunió a todos los partidos tras atentado contra jefa de los fiscales en Uruguay y respaldó a la Policía

El presidente uruguayo habló tras el episodio que conmocionó al sistema político en el país y pidió celeridad para aprobar ley de lavado de activos

Orsi reunió a todos los

Qué implica el decreto de conmoción en Venezuela que otorga poderes especiales al dictador Nicolás Maduro

La medida permite la toma militar de infraestructuras estratégicas y la suspensión de garantías constitucionales, en respuesta a las supuestas amenazas de Estados Unidos

Qué implica el decreto de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Melissa Gate respondió qué la

Melissa Gate respondió qué la hace levantarse día a día a pesar del ‘hate’ que recibe: “Los envidiosos también me motivan”

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuánto pagan y cuándo depositan en octubre?

Gustavo Petro respondió a Paloma Valencia luego de que lo criticara por su visita a Estados Unidos: “Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”

Pronostican día soleado y cálido en Monterrey este martes 30 de septiembre: ¿Cuál será la temperatura mínima?

Vuelven las multas por circular sin patente: cuánto pagarán autos y motos por la infracción

INFOBAE AMÉRICA
El ex presidente brasileño Jair

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió una nueva crisis de hipo y vómitos

Las FDS anuncian la detención de un "líder" de una célula de Estado Islámico en el este de Siria

Qué pretende Putin al enviar los drones rusos a Europa: la hipótesis de la OTAN

Rusia duda que EEUU entregue a Ucrania misiles Tomahawk: "No se los dan a todo el mundo"

Al menos tres muertos y casi 40 desaparecidos por un derrumbe en un colegio de Indonesia

ENTRETENIMIENTO

Murió la influencer venezolana Paola

Murió la influencer venezolana Paola Caldera: tenía 30 años

Sebastián Ortega regresa a Netflix: un amor suspendido en el tiempo, el misterio de Bruno y Florencia y un elenco de estrellas en Buenos Aires

George Clooney y Adam Sandler protagonizan Jay Kelly, el drama más esperado de diciembre

Emily Blunt habló sobre el desafío de envejecer en Hollywood: “No soy tan ingenua como para pensar que seré inmune a los cambios”

De villano de culto en Juego de Tronos a protagonista clave en una historia que marcó a Irlanda: el regreso al éxito de Jack Gleeson