Cayó un líder del Comando Vermelho en una playa brasileña mientras tomaba sol con dos secuaces

Cayó un líder del Comando Vermelho en una playa

La detención de Ederson Xavier de Lima, alias "Boré“, identificado como líder del Comando Vermelho en Mato Grosso, sorprendió a bañistas y autoridades en la playa de Piratininga, en Niterói, región metropolitana de Río de Janeiro.

El operativo interrumpió una tarde en la que “Boré”, acompañado de dos hombres, se encontraba sentado en la arena, conversando y consumiendo bebidas alcohólicas.

La captura fue el resultado de una acción coordinada entre la Policía Civil de Río de Janeiro y la de Mato Grosso, tras varios días de seguimiento, según informaron los medios locales O Globo y G1.

El arresto se produjo cuando agentes de la Policía, vestidos de civil, se acercaron al grupo en la playa. Los tres hombres, entre ellos “Boré”, no opusieron resistencia visible durante la intervención.

Ederson Xavier de Lima, alias "Boré“

Las imágenes de la detención, difundidas por la Policía y viralizadas en redes sociales, muestran a los agentes entregando la orden de detención mientras los presentes observaban con asombro.

La captura de “Boré” fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que se extendió durante cinco días, según detallaron fuentes de las fuerzas de seguridad. La coordinación entre el Departamento General de Policía de la Capital (DGPC) de Río de Janeiro y la Policía Civil de Mato Grosso permitió identificar la ubicación exacta del líder criminal.

Ederson Xavier de Lima fue detenido mientras estaba con otros individuos en una playa

O Globo añadió que agentes de la 1ª comisaría departamental participaron directamente en la acción, lo que evidencia la cooperación interestatal en la lucha contra el crimen organizado.

Al ser abordado por los agentes, “Boré” intentó eludir la detención presentando documentos falsos y afirmando llamarse Víctor Hugo Fernandes, según informaron los medios citados. Sin embargo, la maniobra resultó infructuosa: los policías confirmaron rápidamente su verdadera identidad y procedieron a arrestarlo.

El momento en que los policías ingresan a la playa

Los dos acompañantes de “Boré” también fueron detenidos por portar documentación falsa.

El historial delictivo de Ederson Xavier de Lima es extenso dado que acumula al menos ocho antecedentes por delitos como tráfico de drogas, extorsión, receptación y pertenencia a organización criminal.

El criminal detenido es considerado el líder del Comando Vermelho en Mato Grosso

En 2013, el 13º Juzgado Penal de Cuiabá emitió una orden de captura en su contra tras ser sorprendido con 2.604 kg de cocaína y 2.085 kg de marihuana. La sentencia incluyó siete años y seis meses de prisión en régimen cerrado, la confiscación de bienes y la destrucción de la droga incautada.

Además, O Globo señala que en 2019 Boré y un cómplice, Alcir Batista de Oliveira Júnior, fueron condenados por tráfico y asociación para delinquir, utilizando una vivienda en Cuiabá como centro de operaciones, conocida por la Policía como el “escritorio del crimen”.

Los policías, de civil, revisando las pertenencias del detenido

El Tribunal de Justicia de Mato Grosso documentó que ambos actuaban de manera coordinada en la comercialización de estupefacientes: “No quedan dudas que los reos Alcir y Ederson estaban unidos para la realización del tráfico de drogas en el denominado por los policías ‘escritorio del crimen’”, según consta en el fallo judicial citado por O Globo.

La detención de Boré representa un duro golpe para el Comando Vermelho en Mato Grosso. Según la Policía Civil, la operación subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad en impedir que organizaciones delictivas utilicen la ciudad como escondite.