América Latina

Luis Arce suma demandas: una supuesta ex pareja le reclama el pago de asistencia familiar para su hijo

Brenda L. volvió a denunciar al presidente boliviano por presuntamente no cubrir los gastos de manutención de un hijo en común. Anteriormente lo denunció por abandono de mujer embarazada

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Tarija

Guardar
El jefe de Estado concluirá
El jefe de Estado concluirá su mandato el 8 de noviembre. EFE/ Luis Gandarillas

Los últimos meses de gestión del presidente boliviano Luis Arce se complican con una segunda denuncia judicial. Brenda L., una alta ex funcionaria pública, lo demandó en reclamo del pago de la asistencia familiar para un hijo que habrían tenido en común hace menos de un año.

Anteriormente lo demandó por abandono de mujer embarazada y su defensa solicitó la realización de un examen de laboratorio para corroborar la paternidad del ex presidente. Según los abogados de la víctima, Arce se presentó a la Fiscalía de Cochabamba donde se lleva el caso y se abstuvo de declarar.

La abogada de Brenda L., Camila Vargas, confirmó en entrevista con la radio Erbol la presentación de la segunda demanda e informó que se reclama un pago de Bs. 8.000 al mes, equivalentes a cerca de 650 dólares al tipo de cambio paralelo. “Hemos presentado la demanda para que el mandatario se haga responsable (…) como cualquier ciudadano tiene que responder y dar los recursos necesarios para su hijo”, afirmó.

La demanda se interpuso en un juzgado de Cochabamba desde donde se notificará al presidente para desarrollar una audiencia de conciliación. En caso de no llegar a un acuerdo, un juez determinará la asistencia familiar para el menor.

Brenda L., la abogada de
Brenda L., la abogada de 32 años que denuncia por abandono al presidente de Bolivia, Luis Arce.

La mujer que demanda al presidente reapareció en el escenario público hace un par de semanas, luego de interponer el primer recurso contra Arce. En el memorial presentado, la denunciante relata que comunicó al presidente su embarazo en abril de 2024, tras lo cual éste le pidió mantener el hecho en reserva, debido al contexto electoral de ese año.

Posteriormente, afirma la mujer en su relato, Arce negó ser el padre y se comprometió a someterse a una prueba de paternidad tras el nacimiento. La denunciante señala que a partir de entonces nunca más respondió a sus mensajes ni a los de su entorno.

Sobre la primera denuncia, el presidente se limitó a decir que es un tema personal y que asumirá su defensa legal.

Arce está casado con Lourdes Durán y tiene tres hijos de una relación anterior. Su familia ha mantenido un perfil bajo: Lourdes nunca asumió el rol de primera dama y sus hijos, aunque han estado envueltos en escándalos por presunta corrupción, no han participado en actos públicos durante el mandato de su padre que concluye el próximo 8 de noviembre.

La Paz, Bolivia. 28 de
La Paz, Bolivia. 28 de octubre de 2020 REUTERS/David Mercado

En tanto, la denunciante es una abogada penalista de 32 años que en 2021 fue designada directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por el Ministerio de Minería, cargo al que renunció en mayo de 2022 tras una serie de cuestionamientos sobre su designación, debido a que carecía de experiencia en temas mineros, además de su conducta autoritaria y presuntas irregularidades en el funcionamiento de la entidad.

La AJAM es la entidad que regula y fiscaliza la industria minera en Bolivia, además actuar como instancia jurisdiccional para esa industria. La eficiencia de esta institución genera controversia debido al incremento de la minería ilegal especialmente en zonas auríferas de La Paz, Beni y Pando que se ha convertido en uno de los problemas más complejos del país en los últimos años.

En ese marco y fuera del ámbito sentimental, la denuncia contra el presidente abre el debate sobre las designaciones institucionales en el Estado y sobre si éstas responden a criterios técnicos y legales, o están atravesadas por intereses personales.

Temas Relacionados

BoliviaLuis ArceBrenda L.AJAMAutoridad Jurisdiccional Administrativa Minerademandaasistencia familiarabandono de mujer embarazadaLourdes Durán

Últimas Noticias

Polémica por otro impuesto en Uruguay: ahora proponen un tributo a los agroquímicos

El gravamen está incluido en el proyecto de ley de Presupuesto de Yamandú Orsi y la oposición advierte que habrá un encarecimiento de productos

Polémica por otro impuesto en

Uruguay: intensa búsqueda de El Pelón, un criminal que de adolescente ya había cometido tres asesinatos

Un homicidio en un balneario de Maldonado volvió a encender las alarmas de la Policía sobre un criminal que siempre estuvo por fuera de la ley: se lo acusa de tres nuevos crímenes, pero no se logra dar con su paradero

Uruguay: intensa búsqueda de El

EEUU difundió imágenes de su imponente despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe para combatir el narcoterrorismo

Las secuencias, acompañadas por el sonido de un reloj de fondo, muestran a integrantes de la 22ª Unidad Expedicionaria de los Marines realizando ejercicios de desembarco anfibio en costas de la región

EEUU difundió imágenes de su

Persecución en Venezuela: cerca de 90 presos políticos extranjeros continúan secuestrados por el régimen de Maduro

El informe de la ONG Foro Penal identifica detenidos de al menos 17 países, incluidos europeos y latinoamericanos, y advierte sobre la complejidad diplomática para gestionar su liberación

Persecución en Venezuela: cerca de

La Cámara de Diputados de Brasil tramitará con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Con 311 votos a favor y 163 en contra, la iniciativa pasa directo al plenario y abriría la puerta para beneficiar al ex presidente y a sus seguidores implicados en el intento de golpe de Estado

La Cámara de Diputados de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una novia llega tarde a

Una novia llega tarde a su boda y el cura empieza la ceremonia sin ella: “Debemos tener respeto hacia los demás”

Caputo cuestionó los vetos del Congreso: “Están tratando de voltear al Presidente”

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

Lotería del Valle resultados miércoles 17 de septiembre 2025: ganador del premio mayor y secos

Pancarta provida instalada en la fachada del Congreso desató polémica en redes, esto se sabe

INFOBAE AMÉRICA
Mueren dos personas en un

Mueren dos personas en un ataque en un cruce fronterizo controlado por Israel entre Jordania y Cisjordania

Milicias de Irak designadas por EEUU como terroristas dicen que la medida no tendrá impacto sobre sus decisiones

La Reina Letizia conquista El Cairo con un look de inspiración safari 'made in Egipto'

Estados Unidos y el Reino Unido firmaron una histórica alianza nuclear y tecnológica: invertirán 205 mil millones de dólares

La Bolsa argentina se convierte en la peor del mundo con una caída acumulada del 30% en 2025

ENTRETENIMIENTO

El método poco conocido que

El método poco conocido que Reese Witherspoon eligió para superar la ansiedad tras abandonar la medicación

Anuncian la película de “El verano en que me enamoré” con Belly y Conrad como protagonistas

Victoria Beckham abre su corazón en la nueva docuserie de Netflix sobre su vida y su salto a la moda

Cuál es el ejercicio favorito de Jennifer Aniston que fortalece y protege su cuerpo

Qué caminos siguieron los actores de la película Anaconda después de su éxito en los años 90