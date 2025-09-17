América Latina

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa ha catalogado como terroristas a distintas organizaciones criminales extranjeras

Guardar
FOTO DE ARCHIVO-El presidente de
FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pasa revista a la guardia de honor, el día en que se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil. 18 de agosto de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto para que su Gobierno pase a catalogar oficialmente como terroristas a la organizaciones islamistas Hamas, de Palestina; Hezbollah, de Líbano; y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El mandatario ecuatoriano justificó la medida contra el grupo terrorista palestino y libanés al advertir la “posible incidencia que podrían tener Hamas y Hezbollah” por “constituir una amenaza para la población nacional (de Ecuador), el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”, a similitud del criterio seguido por Estados Unidos para tipificar como terroristas a estos grupos.

En el caso de la Guardia Revolucionaria de Irán, Noboa se basó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que calificó a esta fuerza armada como “organización terrorista con injerencia en Ecuador”, mismo señalamiento que atribuyó a los otros dos grupos.

En las últimas semanas, Noboa ha catalogado como terroristas a distintas organizaciones criminales extranjeras en el marco del “conflicto armado interno” declarado por el mandatario desde inicios de 2024 para enfrentar una escalada de violencia sin precedentes en el país, atribuida a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal, a las que declaró también como grupos terroristas.

Primero comenzó con algunos grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que tienen actividad en zonas de la frontera de Ecuador con Colombia como los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur.

FOTO DE ARCHIVO. Milicianos palestinos
FOTO DE ARCHIVO. Milicianos palestinos de Hamás montan guardia el día de la entrega de los rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Ráfah, en el sur de la Franja de Gaza. 22 de febrero de 2025 (REUTERS/Hatem Khaled)

A los Comandos de la Frontera se les atribuye la matanza de once militares al ser emboscados y acribillados por un grupo armado durante un operativo contra la minería en el sector amazónico de Alto Punino, en una acción donde aparentemente fallecieron tres de los atacantes.

Luego hizo lo mismo con el Tren de Aragua, la banda de origen venezolano con tentáculos en diferentes países de Latinoamérica, y el denominado Cartel de los Soles, organización que según el Gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump está compuesta por altos cargos de Venezuela, con el dictador Nicolás Maduro como su supuesto líder.

Además de Ecuador, varios gobiernos latinoamericanos han catalogado al Tren de Aragua como organización terrorista. Perú lo declaró así mediante su Congreso; en Argentina las autoridades avanzaron en la misma dirección tras una serie de detenciones; y en Trinidad y Tobago un tribunal superior lo designó como entidad terrorista.

Estas declaraciones se hicieron en consonancia con las emitidas por Estados Unidos, que a su vez aprovechó la reciente visita oficial a Quito del secretario de Estado, Marco Rubio, para hacer lo propio con Los Choneros y Los Lobos, las dos mayores organizaciones criminales ecuatorianas, a demanda de la Administración de Noboa.

Ahora el Gobierno ecuatoriano da el mismo paso con los grupos islamistas radicales que son enemigos de Israel, país al que Noboa ha respaldado y apoyado en repetidas ocasiones dentro del conflicto en Medio Oriente y con el que mantiene convenios de cooperación en materia de seguridad y migración, así como contratos de adquisición de equipamiento militar.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EcuadorHamasHezbollahGuardia Revolucionaria de Irán

Últimas Noticias

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

El enviado especial de Trump participa en la conferencia conservadora CPAC celebrada por primera vez en Paraguay

Richard Grenell lamentó que Estados

Multitudinaria marcha en Ecuador: rechazo al proyecto minero Loma Larga y a la eliminación del subsidio al diésel en medio del estado de excepción

Miles de personas acudieron a una convocatoria ciudadana en Cuenca para exigir la protección de los recursos hídricos del páramo de Quimsacocha y expresar su preocupación por el impacto ambiental de nuevas actividades extractivas

Multitudinaria marcha en Ecuador: rechazo

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

El acuerdo eliminará el 100% de aranceles industriales y pesqueros europeos de forma inmediata, mientras que Sudamérica tendrá 15 años para reciprocar

El Mercosur y el bloque

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal

El líder de extrema derecha “se sintió mal, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”, indicó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro

Jair Bolsonaro fue trasladado de

Sigue la tensión entre el Gobierno, transportistas y movimientos sociales por fin del subsidio al diésel en Ecuador

Las compensaciones estatales, anunciadas por el Ejecutivo, buscan contener la conflictividad

Sigue la tensión entre el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con guerra sucia, Abelardo de

Con guerra sucia, Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro se sacaron ‘los trapitos al sol’: “Con toda la droga que consumes...”

Agatha Ruiz de la Prada asegura en ‘La Revuelta’ que fue expulsada “la primera injustamente” de ‘Bailando con las estrellas’: “Yo creo que estaba todo preparado, de verdad”

Machu Picchu, convertido en “pueblo fantasma”: bloqueos y disputas políticas vacían el principal destino turístico del Perú

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

Lanzan hoja de ruta para evitar un apagón energético en Colombia: así busca garantizar gas barato y seguro en plena crisis

INFOBAE AMÉRICA
El partido opositor turco CHP

El partido opositor turco CHP tacha de autócrata a Erdogan en una multitudinaria manifestación en Ankara

La Reina Letizia arrasa en clave 'working girl' con un traje azul bebé en su reaparición tras su 53 cumpleaños

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

Estados Unidos aprobó una millonaria ayuda militar para Ucrania: así funciona el nuevo mecanismo impulsado por Trump

España no irá a Eurovisión 2026 si participa Israel

ENTRETENIMIENTO

Premios Juventud 2025: dos colombianos

Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

De La casa de papel al Congreso: así fue la transformación de Álvaro Morte para convertirse en Adolfo Suárez

“La larga marcha”, la adaptación de Stephen King que se consagra como fenómeno de la crítica

¿The Who y su adiós final? Cómo será el evento que ya enciende la nostalgia rockera

El lado más tierno de Robert Redford en fotos inéditas compartidas por sus nietos