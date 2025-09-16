América Latina

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

El secretario de Estado dijo que el objetivo es que los nicaragüenses recuperen la posibilidad de vivir “sin temor a la persecución o las represalias”

Marco Rubio (REUTERS/Nathan Howard)
Marco Rubio (REUTERS/Nathan Howard)

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que Washington mantendrá su respaldo a las demandas para una Nicaragua “libre, justa y democrática”, con el objetivo de que los nicaragüenses recuperen la posibilidad de vivir “sin temor a la persecución o las represalias”.

En un mensaje dirigido a los nicaragüenses en el contexto del 204 aniversario de la independencia de Centroamérica, Rubio reiteró, en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, su “solidaridad con el pueblo nicaragüense en esta importante festividad nacional”.

“El pueblo nicaragüense que reside en su país y quienes han sido forzados al exilio merecen que se restablezca la democracia en su querida nación”, indicó el funcionario estadounidense en el mensaje difundido por la Embajada de EEUU en Managua.

Los Estados Unidos seguirán apoyando sus demandas por una Nicaragua libre, justa y democrática, para que puedan vivir de nuevo sin temor a la persecución o las represalias”, agregó.

El pasado 4 de febrero, durante su visita a Costa Rica, Rubio calificó a Nicaragua, Cuba y Venezuela como “enemigos de la humanidad” y los responsabilizó por la crisis migratoria en el hemisferio, “porque son países donde su sistema no funciona”.

Rosario Murillo y Daniel Ortega
Rosario Murillo y Daniel Ortega (Archivo)

En relación con Nicaragua, señaló que “se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen”.

Nicaragua es gobernada por Daniel Ortega desde 2007 y, desde hace ocho años, junto a su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en enero pasado tras una reforma a la Constitución Política.

Rubio manifestó que el “régimen” nicaragüense “castiga” a quienes desafían su poder y que miles de nicaragüenses “están huyendo de ese sistema”.

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), referidas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, al menos el 6,5 % de la población nicaragüense abandonó el país entre el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018 y junio de 2023.

La situación ha generado el mayor éxodo en la historia de Nicaragua, superando al registrado en los años ’80, durante la guerra civil que dejó decenas de miles de víctimas, según el informe “Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas” del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El 15 de septiembre, Centroamérica —con excepción de Panamá— conmemora su independencia de la Corona española, ocurrida en 1821.

