América Latina

Aumentan los operativos para encontrar a Sérgio Luiz de Freitas, el líder del PCC que radica en Bolivia

A cinco días de haberse dado a conocer la presencia del capo en Santa Cruz de la Sierra, la Policía ejecutó allanamientos y aprehendió a una mujer que luego fue liberada. Las autoridades no descartan que haya salido del país

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El capo del PCC brasileño
El capo del PCC brasileño vive desde hace más de diez años en Santa Cruz, Bolivia, según una investigación periodística.

La Policía de Bolivia intensificó la búsqueda de Sérgio Luiz de Freitas Filho, el líder del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil que radica en Santa Cruz de la Sierra desde hace diez años con una identidad falsa, según reveló un reportaje televisivo de la red Globo.

En los operativos de búsqueda, se realizaron allanamientos en viviendas de condominios privados y se aprehendió en la localidad de San Rafael, distante a 400 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, a Ana F.L., la supuesta esposa del capo quien fue conducida a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración.

La mujer manifestó que no conocía a Freitas y negó haber contraído matrimonio con él. Después de su declaración informativa, quedó en libertad.

El ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, indicó que entre los allanamientos se realizó un operativo en una empresa que tenía registrado al brasileño como representante legal, pero afirmó que ésta era “una fachada”.

A cinco días de la publicación del reportaje en el que se reveló la presencia del capo en Santa Cruz, la Policía Boliviana no sabe cuál es su paradero. Este jueves, las autoridades manifestaron que no descartan que haya abandonado el país por una ruta migratoria irregular.

El ministro de Gobierno (Seguridad)
El ministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Roberto Ríos, durante una conferencia de prensa.

Según las investigaciones, Freitas, alias Mijão, se naturalizó en Bolivia el año 2014 tras haber contraído matrimonio en 2011 con el nombre falso de Sergio Noroña, con el que obtuvo documentos de identidad, una licencia de conducir y registró actividades empresariales. En ese marco, el Gobierno amplió la investigación a los servidores públicos involucrados en la emisión de la documentación con identidad falsa.

En medio de los operativos, la Policía capturó a dos ciudadanos brasileños que contaban con antecedentes criminales. Se trata de Yuri F.D.S. y Juliano B.D.S., ambos aprehendidos en un hotel del municipio de La Guardia, a 23 kilómetros, de Santa Cruz, portando documentos falsos.

Tras confirmar su verdadera identidad, las autoridades brasileñas informaron que ambos contaban con antecedentes penales por los delitos de robo de vehículos, estafa, tráfico de armas lavado de dinero, antecedentes de violencia doméstica en Brasil.

La presencia de Freitas en Bolivia, donde se presume que llevó una vida cómoda y sin restricciones pese a ser uno de los criminales más buscados de Brasil, se dio tras una ola de violencia en Santa Cruz, que incluyó dos enfrentamientos armados con la Policía, dos secuestros y al menos siete asesinatos.

Imagen de la Policía en
Imagen de la Policía en la escena del crimen. Foto: El Deber

Estos hechos, que parecen estar relacionados entre sí, sugieren la presencia de mafias internacionales en el país y generan contradicciones en el Gobierno. Por un lado, el presidente Luis Arce negó la existencia de organizaciones criminales y manifestó que se trata de “emisarios” que operan desde Bolivia el mercado de la cocaína.

Sin embargo, el viceministro de Régimen del Interior, Jhonny Aguilera, sostuvo que Santa Cruz se convirtió en un “santuario” del crimen organizado.

Fuera de estas consideraciones, el caso de Freitas y los hechos de violencia suscitados en las últimas semanas, ponen en evidencia la necesidad de coordinar la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional y reforzar la seguridad interna del país.

Temas Relacionados

BoliviaSérgio Luiz de FreitasPCCPrimer Comando CapitalSanta Cruz de la SierraRoberto RíosFuerza Especial de Lucha Contra el Crimen

Últimas Noticias

Qué pasará con Jair Bolsonaro y los otros condenados que deben cumplir penas de cárcel por la trama golpista en Brasil

El sistema legal del país permite a los afectados apelar las sentencias, aunque revertir los fallos resulta poco frecuente, según expertos

Qué pasará con Jair Bolsonaro

Condena transversal a los dichos xenófobos de una diputada chilena: dijo que los bolivianos “tienen poco oxígeno cerebral”

El presidente Luis Arce anunció “acciones diplomáticas” tras las declaraciones de María Luisa Cordero en el Congreso. El canciller chileno Alberto van Klaveren repudió las expresiones

Condena transversal a los dichos

Panamá evalúa calificar como organización terrorista al Cartel de los Soles y señala su relación con el régimen de Maduro

El presidente José Raúl Mulino explicó que la banda criminal tiene poca incidencia local, pero dejó abierta la posibilidad de sumarse a la política regional tras el aumento de la presión internacional encabezada por Estados Unidos

Panamá evalúa calificar como organización

Las multas, penas y castigos que se aplicaron a Bolsonaro y sus aliados tras la sentencia por la trama golpista

El fallo no solo establece largas condenas de prisión, sino que también incluye la pérdida de cargos públicos, indemnizaciones millonarias y la posible degradación de oficiales militares involucrados en el caso.

Las multas, penas y castigos

Así reseñó la prensa internacional la condena a 27 años de prisión del ex presidente Jair Bolsonaro

The Washington Post, Bloomberg, The Guardian, Reuters y The New York Times fueron algunos de los medios que reportaron la sentencia del ex mandatario brasileño

Así reseñó la prensa internacional
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Impuestos recaudados por refresco se

Impuestos recaudados por refresco se irán a temas de salud: Claudia Sheinbaum

Sismo en Colombia este 12 de septiembre: magnitud y epicentro del último temblor

Este es el calendario lunar de la semana en España

La mañanera de hoy 12 de septiembre | No tenemos nada contra China, implementar aranceles del 50% es para fortalecer nuestra economía: Sheinbaum

Reviven video de Charlie Kirk donde reacciona y cuestiona discurso de Shakira dedicado a los migrantes en EE. UU.: “Espero tengas tus papeles en orden”

INFOBAE AMÉRICA
Royal Caribbean inicia la construcción

Royal Caribbean inicia la construcción del cuarto barco de Icon Class

Xiaomi presenta InkPalm Mini Plus 2, su nuevo lector electrónico compacto con Android y 512 GB de almacenamiento

Planeta publicará 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I, la primera semana de diciembre

Un familiar entregó al supuesto asesino de Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson

Investigan la muerte violenta de un hombre de 60 años en Cuevas, Ribadesella

ENTRETENIMIENTO

La exhorbitante suma que llegó

La exhorbitante suma que llegó a pagar Charlie Sheen para que no se filtrara su diagnóstico de VIH

El look al desnudo de Margot Robbie en su regreso a la alfombra roja tras convertirse en madre

Cómo Daniel Craig reinventó al icónico agente 007: “Decidí tratar a Bond como cualquier otro papel”

Robin Wright reflexinó sobre el fracaso, el miedo y su visión de Hollywood actual

Emma Thompson criticó la presión sobre las mujeres en Hollywood: “La cirugía plástica es una forma de psicosis colectiva”