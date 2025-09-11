América Latina

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

El episodio quedó registrado por un guía turístico y generó preocupación sobre la seguridad en uno de los principales símbolos de Brasil

Dos hombres ingresaron ilegalmente al Cristo Redentor en Río de Janeiro, y uno de ellos se lanzó en paracaídas desde la mano derecha del icónico monumento hacia la laguna Rodrigo de Freitas, según informó la Policía Civil.

Esta acción derivó en la apertura de una investigación por parte de la Policía Civil, ya que la conducta fue calificada como delito contra el patrimonio cultural.

Según un comunicado del Santuario del Cristo Redentor, citado por el medio G1, “dos hombres violaron el monumento, subieron indebidamente al brazo derecho de la estatua y se lanzaron en paracaídas hacia la Lagoa Rodrigo de Freitas”. Aunque en los videos solo se aprecia a una persona, la policía investiga la participación de un segundo involucrado.

El caso fue registrado por la 7.ª Comisaría (Santa Teresa) como delito contra el patrimonio cultural perteneciente a la Arquidiócesis de Río de Janeiro, autoridad responsable de la gestión y protección del monumento. Ante esta transgresión, la administración del santuario solicitó la intervención de la Policía Militar, que acudió al sitio donde ocurrió el salto en parapente.

Las imágenes del episodio se viralizaron en redes sociales y provocaron debate entre residentes y visitantes, tanto por la osadía de la maniobra como por la discusión legal y ética en torno a la protección de bienes culturales considerados símbolos nacionales.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles y fue registrado como crimen contra el patrimonio cultural por la 7ª Delegación de la Policía (Santa Teresa), ya que la estatua pertenece a la Arquidiócesis de Río de Janeiro y es un monumento histórico protegido.

G1 recogió el testimonio de David Moreira Figueiredo, guía turístico que se encontraba en el lugar y filmó la escena con un dron. Figueiredo aseguró no estar al tanto de la ilegalidad de este tipo de actos y explicó que lo sorprendió la presencia de una persona en la estructura.

“Llevaba a mis clientes a visitar el Cristo Redentor cuando nos sorprendimos. Uno de los guardias de seguridad nos informó que había alguien en el brazo del monumento. En ese momento, tomé mi dron para intentar capturar las imágenes”, relató.

Moreira describió cómo el intruso se equilibraba sobre la mano de la estatua mientras preparaba su equipo: “En diversos momentos, intentaba encontrar la mejor posición, apoyando los pies sobre uno de los dedos de la estatua y moviendo el cuadril hacia atrás y hacia adelante. Coraje extremo o pura insanidad. Entre la coraje y el peligro, la línea es muy fina”, escribió en sus redes sociales.

El guía detalló que solo logró registrar parte del salto debido a que su tarjeta de memoria se llenó: “El primero en saltar no lo pude ver porque saltó mientras iba a buscar mi equipo. Cuando volví, solo había uno. No conseguí filmar el momento exacto del salto, entonces puse a grabar directamente en el dron y capturé el final del sobrevuelo”, relató Moreira.

Fotografía tomada con un dron
Fotografía tomada con un dron en la que se registró el monumento del Cristo Redentor iluminado con los colores verde y amarillo, en homenaje a los 30 años del tetracampeonato de la selección brasileña de fútbol en el Mundial FIFA de 1994, en Río de Janeiro (EFE/André Coelho)

Tras el incidente, agentes de la Policía Civil acudieron al lugar y confirmaron que el caso sería registrado como daño al patrimonio cultural, con el objetivo de identificar a los responsables. La institución solicitó imágenes de las cámaras de seguridad del área para avanzar en la investigación.

El Cristo Redentor, símbolo emblemático de Río de Janeiro y de Brasil, recibe diariamente miles de visitantes y está considerado patrimonio histórico y cultural. Además de su valor religioso, el monumento forma parte del programa de protección y preservación del patrimonio cultural brasileño y cuenta con sistemas de vigilancia y seguridad, así como guardias que patrullan el área durante las visitas.

El caso continúa bajo investigación, y se espera que los responsables enfrenten sanciones legales por el daño al patrimonio y las normas de seguridad aplicables a este tipo de monumentos.

