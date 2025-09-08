América Latina

Ecuador abrió convocatoria para mil becas de maestrías

La iniciativa, con una inversión de USD 2 millones, permitirá a profesionales ecuatorianos acceder a estudios de cuarto nivel

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Los aspirantes podrán obtener becas
Los aspirantes podrán obtener becas de hasta el 100% en su título de cuarto nivel. (Senescyt)

El Gobierno de Ecuador anunció la apertura de un nuevo programa de becas denominado Transformar desde el Conocimiento, que ofrece 1.000 oportunidades para cursar maestrías en modalidad virtual. La iniciativa, financiada con una inversión estatal de dos millones de dólares, busca ampliar el acceso a estudios de cuarto nivel.

Las maestrías serán impartidas por la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) en cinco campos de estudio: Derecho, Salud, Política Pública, Agroindustria y Biotecnología. Según la información oficial, los programas se dictarán de manera totalmente virtual, lo que permitirá a los estudiantes compaginar su formación académica con sus responsabilidades personales y laborales.

El esquema de apoyo contempla becas parciales que cubrirán entre el 25% y el 75% del costo de los estudios. Sin embargo, también se incluye la posibilidad de una cobertura total del 100%, destinada específicamente a personas en situación de vulnerabilidad económica registradas en el sistema del Registro Social. De esta manera, el programa intenta combinar la promoción del mérito académico con un criterio de equidad social, garantizando que las limitaciones financieras no sean un obstáculo para quienes desean continuar con su formación universitaria.

Una de las áreas disponibles
Una de las áreas disponibles para las becas es la biotecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para postular, los interesados deben cumplir tres requisitos fundamentales: ser mayores de edad, poseer un título de tercer nivel (licenciatura o ingeniería) registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), y no haber realizado previamente una maestría. Estos criterios buscan asegurar que los beneficiarios sean profesionales que aún no han tenido acceso a un posgrado y que, con el apoyo del Estado, puedan proyectar su desarrollo profesional y académico hacia nuevos horizontes.

Las postulaciones se habilitaron desde el domingo 7 de septiembre de 2025 y se realizan a través del portal oficial de la Senescyt: formaciongc-posgrados.senescyt.gob.ec. Las clases están programadas para comenzar en octubre de este mismo año, lo que implica un proceso de selección ágil y un inicio inmediato de los programas.

El anuncio ha sido recibido con expectativa en sectores académicos y profesionales que ven en estas becas una oportunidad para cerrar brechas de acceso a la educación superior. En Ecuador, los estudios de maestría suelen representar un costo elevado que muchos profesionales no pueden afrontar, y las opciones de financiamiento privado resultan limitadas.

Los seleccionados estudiarán en línea.
Los seleccionados estudiarán en línea. (Minedu)

La selección de las áreas de estudio no es casual. El Gobierno ha priorizado disciplinas que tienen una relación directa con los desafíos actuales del país: el fortalecimiento institucional y la justicia en el ámbito del Derecho; la atención a la salud pública; la formulación de políticas públicas más eficaces; la innovación en agroindustria, vital para la economía agrícola nacional; y la biotecnología, campo que cobra cada vez mayor importancia en la sostenibilidad y competitividad internacional. Con esta orientación, se busca no solo apoyar a los estudiantes, sino también direccionar el talento hacia sectores estratégicos para el desarrollo del Ecuador.

Con maestría pero sin trabajo

Sin embargo, la expansión de la formación académica en Ecuador convive con un fenómeno que preocupa a expertos y graduados: la sobrecalificación. Según un reporte de Vistazo, la tasa de desempleo en profesionales con maestrías creció del 3% a finales de 2023 al 4% en diciembre de 2024. Muchos de ellos enfrentan el rechazo de empleadores que consideran que un título de posgrado implica mayores expectativas salariales o una permanencia corta en puestos operativos.

Una investigación de Primicias coincide en que esta paradoja afecta a miles de ecuatorianos que, tras obtener maestrías e incluso doctorados, se encuentran sin empleo estable o deciden migrar. Datos de la Senescyt muestran que en 2024 se otorgaron más de 32.000 títulos de cuarto nivel, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la formación avanzada, aunque no necesariamente en la absorción laboral de estos profesionales

