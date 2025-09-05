América Latina

Bolivia: cinco ex funcionarios enfrentan un juicio por favorecer a Sebastián Marset

Pertenecían al Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz. Ahora enfrentan cargos por la presunta entrega irregular de cédulas de identidad al narcotraficante uruguayo

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El narco uruguayo Sebastián Marset
El narco uruguayo Sebastián Marset durante una entrevista con el programa Santo y Seña

Cinco ex funcionarios del Servicio General de Identificación Personal de Bolivia (Segip) enfrentan procesos por haber presuntamente facilitado documentos de identidad bolivianos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de manera irregular.

El ex director del Segip, Alpacino Mojica, informó que se presentó la denuncia formal “contra aquellos servidores públicos que lo atendieron” y que estuvieron involucrados en el otorgamiento de las cédulas con otra identidad. Los cinco procesados ingresaron a la institución en abril de 2017 y fueron retirados en noviembre de 2023, tras los indicios que los vinculan con Marset.

La acusación sostiene que la obtención de una cédula de identidad boliviana le permitió al narcotraficante moverse libremente dentro del país, participar en actividades públicas del ámbito deportivo y consolidar su red criminal vinculada al tráfico de drogas.

El inicio del juicio oral estaba previsto para este miércoles pero fue suspendido sin fecha de reanudación. Mojica señaló ante los medios locales que pedirán la máxima condena para los acusados.

Oficina del Servicio General de
Oficina del Servicio General de Identificación Personal en Santa Cruz, Bolivia

El caso ha puesto en debate las posibles deficiencias en los controles institucionales del sistema de identificación nacional, apuntando a una falta de transparencia y supervisión que podría haber permitido irregularidades administrativas. Los procedimientos que se discuten en el juicio involucran una revisión exhaustiva de los criterios y protocolos utilizados en la emisión de documentos oficiales, y a quiénes estuvieron detrás de su expedición.

Este proceso judicial no solo adquiere relevancia por el perfil del acusado, denunciado por el delito de narcotráfico y buscado por varios países, sino también por su potencial impacto en la credibilidad del Segip como institución pública.

La presencia de Sebastián Marset en Bolivia se confirmó en 2023, cuando un operativo policial de gran envergadura en Santa Cruz de la Sierra intentó capturarlo en la vivienda donde residía junto a su familia. Marset consiguió escapar del operativo y se encuentra prófugo desde entonces, bajo la búsqueda de distintas agencias policiales de la región.

En julio de 2024, su esposa Gianina García Troche, fue capturada en España y extraditada un año más tarde a Paraguay, bajo fuerte dispositivo de seguridad policial y militar, donde era requerida por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Imagen de archivo
Imagen de archivo

Durante su estadía Bolivia, Marset formó parte del equipo Los Leones El Torno FC, en el que figuraba con otra identidad como jugador y parte del directorio del club, actualmente suspendido. Las autoridades bolivianas también vinculan a Marset con negocios relacionados al ámbito del entretenimiento.

Marset enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y uso de identidades falsas en diferentes países. En 2012 fue detenido en Uruguay por posesión de armas y drogas, pero años después reapareció en el radar internacional como parte de una estructura criminal transnacional. En 2021 fue arrestado en Dubai por portar un pasaporte paraguayo falso, aunque consiguió recuperar su libertad antes de que prosperaran las solicitudes de extradición.

En Paraguay, está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de Colombia. Pecci era un fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico, y estaba a cargo de investigaciones que afectaban directamente a redes internacionales de drogas.

Actualmente el capo uruguayo es considerado un fugitivo de alto perfil y uno de los objetivos prioritarios para las agencias de seguridad de la región, al ser considerado un actor clave dentro del tráfico internacional de drogas.

Temas Relacionados

BoliviaSebastián MarsetSegipServicio General de Identificación PersonalSanta CruzGianina García TrocheAlpacino Mojica

Últimas Noticias

Lula Da Silva dialogó con la presidenta de la Comisión Europea sobre el acuerdo Mercosur-UE

El presidente de Brasil mantuvo una conversación telefónica con Ursula von der Leyen, donde además dialogaron sobre la próxima cumbre del clima en Belém

Lula Da Silva dialogó con

Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales

El mandatario ecuatoriano señaló que se investiga a personas relacionadas con grupos delictivos que habrían dado la orden del crimen

Daniel Noboa vinculó el asesinato

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

El tribunal frenó propuestas que el Ejecutivo considera clave para su proyecto político

La Corte Constitucional aprobó parcialmente

La inflación sigue en ascenso en Bolivia: en agosto llegó al 18% en lo que va de 2025

Aunque hay una desaceleración en el incremento mensual, la tasa acumulada supera en cerca del 140% las previsiones del Gobierno para todo el año

La inflación sigue en ascenso

El Gobierno de Boric busca acelerar su nueva ley de aborto en el Congreso, pero enfrenta a una dura oposición

“Es un debate que tiene que darse”, sostuvo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana

El Gobierno de Boric busca
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
A un año del ataque

A un año del ataque que dejó a ocho heridos en Xochimilco convocan a manifestación pacífica para exigir sanciones

Lotería del Chontico día del viernes 5 de septiembre: los números ganadores

Reportan incremento en tratamientos de hemodiálisis, atribuibles al excesivo consumo de azúcar en el país

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia

Indecopi advierte riesgo de falla en frenos de más de 500 vehículos de este modelo y marca

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu dice que los manifestantes

Netanyahu dice que los manifestantes que protestan contra el Gobierno israelí actúan "como fascistas"

Estados Unidos les pidió a más de 250.000 venezolanos “prepararse” para salir del país en noviembre

México solicitará ayuda de la ONU en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa

Al menos tres muertos al descarrilar un funicular en Lisboa

Las autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes

ENTRETENIMIENTO

Quién es Lee Chae-min, el

Quién es Lee Chae-min, el actor de “Bon Appétit, majestad” que conquista corazones en Netflix

“El Conjuro: Últimos Ritos” recauda 8,5 millones en su preestreno y rompe récord en taquilla

Orlando Bloom rompió su silencio sobre la ruptura con Katy Perry: “Vamos a estar bien”

Charlie Sheen desea reconciliarse con Jon Cryer, y admite los estragos de sus adicciones en “Dos hombres y medio”

A veinte años del estreno de Prison Break: qué fue de la vida de los actores