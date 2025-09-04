América Latina

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

El ex legislador funcional a la dictadura venezolana, fue obligado a abandonar el país por el gobierno de Milei en medio de tensiones diplomáticas y endurecimiento de políticas migratorias

Guardar
Quién es José Gregorio Noriega,
Quién es José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro

Aterrizó en la Argentina por un paso fronterizo desde Brasil. Su presencia no pasó inadvertida: las autoridades ya lo tenían en la mira y, apenas confirmado su ingreso, se resolvió su salida. En pocos días, José Gregorio Noriega quedó fuera del país.

Noriega es un ex diputado venezolano cuya trayectoria política se alteró profundamente en 2019. Militante de Voluntad Popular durante más de seis años —y antes perteneciente a Un Nuevo Tiempo— fue diputado suplente por el estado Sucre entre 2011 y 2016 y luego electo diputado principal para el periodo 2016-2021, resultando el candidato más votado en su circuito.

En enero de 2018 presentó una carta de renuncia al partido por considerar un error estratégico la decisión de no participar en las elecciones municipales, en aras de mantener lo que describió como una actitud de “inercia política” y sin una visión clara para enfrentar la crisis venezolana.

Un año después, fue acusado por Voluntad Popular de participar en la llamada “Operación Alacrán”, un plan de sobornos para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. La investigación interna concluyó que Noriega había colaborado con el régimen de Nicolás Maduro y facilitado la operación, al punto de representar una “traición” para su partido y electores.

A pesar de las acusaciones, Noriega negó los señalamientos, tachándolos de falsos y sugiriendo que formaban parte de un conflicto interno. Aun así, fue expulsado formalmente por Voluntad Popular tras un proceso aprobado por la fracción parlamentaria.

José Gregorio Noriega en una
José Gregorio Noriega en una zona turística de Buenos Aires, Argentina

A comienzos de 2020, en medio de la crisis institucional, se sumó a una directiva parlamentaria paralela auspiciada por el chavismo, que desconocía la reelección de Guaidó. En esa línea, fue proclamado vicepresidente segundo de esa junta legislativa impuesta, junto a Luis Parra como presidente y Franklyn Duarte como vicepresidente primero.

Estados Unidos sancionó a Noriega el 13 de enero de 2020, junto a otros diputados que apoyaron esa directiva alternativa, congelando sus bienes y vetando operaciones financieras con ciudadanos estadounidenses. La Unión Europea lo incorporó a su lista de sancionados el 29 de junio de ese mismo año, incluyendo prohibiciones de viaje.

Según registros parlamentarios, su figura quedó inmersa en el entramado de divisiones opositoras: electo por Voluntad Popular, renunció en 2018, volvió tenuemente a comienzos de 2019, fue expulsado a finales de ese año y pasó a engrosar la directiva ad hoc impulsada desde el oficialismo.

Su historial legislativo también fue cuestionado: Transparencia Venezuela reportó un 71 % de inasistencias, 8 % de permisos y solo 21 % de asistencia efectiva en las sesiones de 2017.

La breve estadía de Noriega en territorio argentino ocurre justo cuando el gobierno local endurece su posición frente al chavismo. En agosto, el Ejecutivo liderado por Javier Milei incluyó al Cartel de los Soles en el registro de organizaciones terroristas, alineándose con decisiones similares adoptadas en Ecuador y Paraguay. La expulsión de Noriega refuerza ese giro político.

Temas Relacionados

VenezuelaArgentinaNicolás MaduroJavier Mileiúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Estudio reveló que uno de cada cuatro chilenos tiene poco o nada de sexo

La encuesta arrojó también que la frecuencia de actividad sexual bajó a 5,2 veces al mes respecto a 2023

Estudio reveló que uno de

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

La estatal Unión Eléctrica prevé cortes simultáneos de electricidad que impactarán al 49% de la isla

La dictadura de Cuba culpa

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

La vocera del gobierno de Macron remarcó que “la batalla continúa”

El Gobierno de Francia aseguró

20 años de cárcel para un oficial de la dictadura de Augusto Pinochet acusado de tres crímenes

Las víctimas fueron torturadas y fusiladas sin un debido proceso

20 años de cárcel para

Juicio a Jair Bolsonaro: el Congreso avanza con la ley de amnistía para el ex presidente acusado de planear un golpe de Estado

Mientras crece la presión de Washington sobre el juez Alexandre de Moraes, un movimiento político busca aprobar una norma para exonerar al líder político y a los manifestantes que saquearon los edificios institucionales de Brasilia

Juicio a Jair Bolsonaro: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Giro en la investigación por

Giro en la investigación por atentado en Amalfi, Antioquia: ELN se atribuyó ataque a helicóptero de la Policía

Capturado en aeropuerto El Dorado colombiano requerido con circular roja por la Interpol: ingresó al país deportado desde Estados Unidos

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

“Se está haciendo un trabajo científico”: Sheinbaum resalta avances en caso Ayotzinapa ante reunión con padres y madres

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

INFOBAE AMÉRICA
Emergencia en Pakistán: 1,8 millones

Emergencia en Pakistán: 1,8 millones de desplazados por el desborde de tres ríos principales

Quién es Arturo Murillo, el ex ministro boliviano que enfrenta la cárcel tras ser deportado de EEUU

Las autoridades de Gaza advierten del colapso en los bancos de sangre y laboratorios por falta de material

Gobierno reduce a 16 los muertos por el accidente del funicular en Lisboa, con cinco heridos críticos

Adobe pone sus herramientas de edición de vídeo en la mano de los creadores con la 'app' Premiere para iPhone

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum generó preocupación con

Channing Tatum generó preocupación con su drástica pérdida de peso para “Roofman”

La estrella de ‘Downton Abbey’, Michelle Dockery, espera su primer hijo con Jasper Waller-Bridge

Miranda Kerr se manifestó tras la separación de Orlando Bloom y Katy Perry: “Estábamos celebrando”

Alejandro Iñárritu habló sobre los riesgos de la comodidad artística: “Cuando me siento seguro, me aburro y no puedo crear”

Lady Gaga canceló su concierto en Miami minutos antes de salir al escenario